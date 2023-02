"Antes de que acabe el 2023" podrían comenzar las obras de remodelación del estadio de La Romareda. Eso es lo que ha dicho este martes el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien ha estado presente hoy en una reunión convocada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la que han asistido todas las sedes, las 15, que aspiran a formar parte de la candidatura de España, Portugal y Ucrania para la celebración del Mundial de Fútbol de 2030.

En dicho encuentro, la RFEF ha transmitido a las sedes aspirantes -de 15 que se han postulado acabarán quedando solo 11- que ha llegado el momento de comenzar a trabajar en proyectos tangibles que vayan más allá de las buenas intenciones. "Y Zaragoza ha hecho los deberes", ha asegurado Serrano, que ha dicho también que el proyecto de construcción del nuevo estadio estará a tiempo. "Avanzar un plazo de obra es siempre complicado, pero en estos momentos podríamos estar lanzando un pliego de condiciones para lo que es la concesión del estadio en abril o mayo y eso nos daría un escenario en el que probablemente antes de que acabe el 2023 pudieran comenzar las obras de nueva construcción del estadio", ha afirmado el concejal ante las preguntas de los periodistas en una comparecencia posterior a la reunión.

En estos momentos, el ayuntamiento trabaja para que la ubicación escogida para el estadio mundialista, La Romareda, cumpla todos los "parámetros legales desde el punto de vista urbanístico". Eso sí, hasta el día 27 de este mes sigue abierto el plazo para que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reciba alegaciones por parte de las entidades ciudadanas, empresas u otras administraciones.

Esa modificación, impulsada por PP y Cs y que salió adelante de forma inicial con el único apoyo de Vox, servirá para agrandar la parcela del campo de fútbol y permitirá también que el Real Zaragoza explote el equipamiento durante 75 años, tal y como pedía el club. Una vez se estimen o desestimen las alegaciones presentadas, el cambio en el PGOU deberá volver a pasar por la comisión de Urbanismo y por el pleno para votarse, momento en el cual estará todo listo para dar el siguiente paso.

Ese próximo escalón será la adjudicación, mediante un concurso público, de la cesión del derecho de superficie del estadio para que un tercero, presumiblemente el Real Zaragoza, financie la reconstrucción del estadio (unos 140 millones de euros) a cambio de gestionar el equipamiento durante 75 años como máximo, algo a lo que se han mostrado contrarios desde la izquierda municipal (PSOE, Podemos y ZeC) al considerar que se trata de un "pelotazo". Los socialistas defienden, por ejemplo, que con 40 años sería suficiente para rentabilizar la inversión.

El estadio tiene que estar listo en 2029

Si ese proceso culmina entre abril y mayo, es cuando las obras podrían iniciarse, según lo que ha dicho Serrano, a finales de este 2023 para que, por lo menos un año antes de que se celebrara el Mundial, la FIFA pudiera disponer ya del estadio, tal y como requiere el organismo que regula el fútbol internacional para este tipo de competiciones. No obstante, es la primera vez que el responsable de Urbanismo, que en cuanto a La Romareda siempre dosifica la información a cuenta gotas, se atreve a pronunciar una fecha en la que las máquinas podrían entrar a trabajar.

Asimismo, Serrano ha dicho que el Ayuntamiento de Zaragoza trabaja ya para avanzar en la definición del proyecto de la Ciudad del Deporte, un equipamiento complementario, exigido por Podemos y que va en la línea de lo que requiere la RFEF a las sedes del Mundial. Dicha Ciudad del Deporte, que se ubicaría de manera preferencial en el Párking Norte (si se alcanza un pacto con la DGA, propietaria de los suelos), incluiría al menos dos campos de fútbol y un hotel o residencia para los equipos que vinieran a jugar a Zaragoza durante la competición mundialista. Desde la formación morada, eso sí, quieren que no todo se centre en el fútbol y que se levanten también infraestructuras para el deporte de base y profesional de otras disciplinas.

Más tiempo para definir las sedes

No obstante, Zaragoza no va a conocer en el corto plazo si será una de las ciudades que acogerá partidos del Mundial de 2030. La FIFA ha retrasado hasta junio de este año la fijación de los requisitos que deberán cumplir los estadios para esta competición, por lo que no será "antes de septiembre" cuando la RFEF pueda designar a quiénes formarán parte de la candidatura de España, Portugal y Ucrania.

Eso sí, técnicos de la Federación Española visitarán próximamente todas las ciudades candidatas para examinar los estadios y los pasos que se han dado para poder llegar a tiempo al 2030.

Con respecto a la candidatura de Zaragoza, fuentes conocedoras de la reunión apuntan a que la sensación es que la capital aragonesa está bien posicionada, puesto que la RFEF, además de en las infraestructuras deportivas, ha puesto el foco en el transporte, la movilidad, y la seguridad de las sedes, aspectos en los que la ciudad del Ebro cumple con los requisitos establecidos por la Federación.

Asimismo, en los próximos meses, antes de que se pronuncie sobre las sedes la RFEF, algunas ciudades y estadios candidatas podrían caerse de la lista al no poder cumplir unos estándares mínimos.

Al encuentro, por parte de la candidatura de Zaragoza han asistido el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien también es el interlocutor entre la RFEF y la ciudad, el director general del Real Zaragoza, Raúl Sanllehí, el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle, y el jefe de servicio de Actividad Deportiva y Competición del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Marín.