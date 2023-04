La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para refrendar el pacto antitransfuguismo y en especial de la adendas sobre el código de conducta política en las corporaciones locales, tras la disolución del grupo de Cs al darse de baja en el partido naranja los seis concejales.

Dicho código recoge que los partidos se comprometen a no incluir en sus listas miembros que se hayan convertido en tránsfugas de su grupo de procedencia y rechazan la posibilidad de que por parte del alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas.

En rueda de prensa, Lola Ranera ha dicho que le "duele" la situación generada en el ayuntamiento por los exconcejales de Cs que mantienen su acta porque "es de extrema gravedad" al considerar que los seis ediles dados de baja en la formación naranja "llevan los dos últimos años de este gobierno priorizando su situación personal" y ha augurado que este viernes cuando el PP de a conocer las candidaturas a las elecciones del 28 de mayo, "nombrarán en las listas del PP a exconcejales de Cs".

Ha considerado que los 6 concejales no adscritos han "traicionado a sus 60.000 votantes que en 2019 les dieron su apoyo. Es de "extrema gravedad y hay una crisis de gobierno porque no hay un Gobierno PP-Cs sino PP y 6 tránsfugas que han decidido dejar su partido, que es entendible, pero deberían haber dejado el acta y entonces justificar el ir en cualquier otro partido", ha opinado.

Del concejal municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado que ha sido afiliado del PP, luego como independiente llega al ayuntamiento en la lista de Cs, partido al que se afilia hace dos años y del que se da de baja para volver a las listas del PP. "Los ciudadanos --ha comentado-- deben decir si es ético y admisible que los que utilizaron un partido pueden seguir manteniendo el acta y yo creo que no".

Ranera ha considerado que Serrano tendría que dimitir porque es de "extrema gravedad" tal y como dice el secretario del pleno porque ya no hay grupo de Cs, pero mientras se tendrán que convocar plenos de las juntas de distrito y sin grupo municipal "¿qué pasará?" se ha preguntado, al igual que en la Junta de Portavoces.

Cerrar el chiringuito

"Si Cs cierra el chiringuito tiene que ser con todas las consecuencias --ha instado-- porque esta crisis de gobierno la han puesto en marcha ellos con la ayuda del PP y el alcalde, Jorge Azcón, que estos 4 años se ha dedicado a reventar los partidos de centro a fagocitarlos y decidir que no hay partidos por el centro. La ciudad necesita partidos de centro y el PP altera profundamente las democracias de España".

"Nos viene muy bien --ha reconocido-- un partido en el centro porque el PSOE tiene la capacidad de negociar por la izquierda y la derecha y es bueno para tener mayorías, pero ahora el PP se irá abocado a la ultraderecha porque Azcón se ha dedicado a reventar los partidos de centro y en las listas veremos a personas reconocidas del PAR y Cs en las listas del PP".

Ha rebatido a Serrano que argumenten que mantienen el acta por responsabilidad y no causar perjuicio al subrayar: "Nada de responsabilidad, se ha dedicado a traicionar a los votantes", aventurando que Serrano "cierra así su ciclo vital". "No somos tontos y la gente tiene claro lo que está pasando".

El ayuntamiento "tiene que ser ejemplarizante", ha considerado la candidata socialista, quien ha reclamado a Azcón que "no se valga de los tránsfugas" para ironizar al señalar que el PP al sumar los tránsfugas se convierte en el PPT --PP más tránsfugas--.

Ranera ha manifestado que esta situación no le extraña porque hace meses que Azcón "no ejerce de alcalde" y se ha convertido en una persona que "solo apuesta por la crispación, no tiene escrúpulos por la política y suma a 6 tránsfugas que han decidido cerrar el grupo de Cs, pero tiene que ser con todas las consecuencias, como dice el informe del secretario general", ha reiterado.

Tras contabilizar los 47 días que restan para el 28 de mayo y los que seguirán antes de la formación de la nueva Corporación Municipal ha avisado de que "no vale todo" y ha pedido al PP que no se valga de esos 6 exconcejales de Cs más los dos de VOX para mantener la mayoría porque es lo contrario del pacto antitransfuguismo porque lo que se provoca es que, cada vez, se de más la espalda a la política por los ciudadanos.

Magaña sí es una excepción

Sobre el concejal del PSOE Ignacio Magaña, ha explicado que quedó absuelto del juicio sobre violencia de género y de estar como concejal no adscrito volvió a tener los derechos del PSOE al que se incorporará porque "ahora es miembro del grupo socialista pero está de baja presentada en tiempo y forma en la Secretaría del grupo municipal".

Esta baja se ha producido después de que fuera condenado a pagar una multa por conducir sin puntos, que ya ha pagado, y Lola Ranera ha indicado que "ya es suficiente". Ha comentado que Magaña ha estado mucho tiempo sujeto a una situación "compleja jurídicamente" y ha sido absuelto y ya ha pagado su multa y ha hecho examen por el fallo cometido. "Para nada tiene que ver con los seis concejales de Cs que utilizando el partido deciden ser tránsfugas y mañana los veremos en las listas del PP".

"Ranera ha perdido el norte", según el PP

El PP no ha tardado en responder a Ranera. La portavoz del PP, María Navarro, ha calificado las declaraciones de la socialista de “disparatadas” tras “haber perdido el norte”. Navarro ha recordado que, en toda la historia del ayuntamiento, nunca se había roto un acuerdo de Junta de Portavoces, algo que ha hecho al solicitar un pleno extraordinario cuando ya se había pactado por unanimidad que se celebraría un único pleno en el mes de abril.

Por ello, ha anunciado que convocará una Junta de Portavoces Extraordinaria para trasladar allí la “deslealtad” de Ranera tras “dinamitar los acuerdos” adoptados por todos los portavoces. De hecho, ha asegurado que los acuerdos “deben respetarse”, como la “palabra dada” y ha insistido en que el Gobierno está comprometido con el mantenimiento de la estabilidad institucional.

Además, la portavoz ha lamentado que Ranera todavía no ha expulsado al concejal socialista condenado por un delito contra la seguridad vial. Por otro lado, ha criticado que “transfuguismo es cuando el PSOE se valió de un concejal tránsfuga de Ciudadanos para cambiar un gobierno en Granada o lo que hizo el PSOE de Aragón en Huesca con un voto trásfuga para quitar el gobierno a Ana Alós”. Por ello, ha exigido a la concejal del PSOE que “mida mejor sus palabras”.