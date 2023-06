La alcaldesa in pectore de Zaragoza, Natalia Chueca, ya se ha puesto a trabajar en modo alcaldesa. Lo primero que ha hecho ha sido citar a los portavoces de los grupos de la oposición a una ronda de contactos que no va a tener el resultado esperado. Solo Vox acudirá a la cita, prevista para mañana, mientras que la socialista Lola Ranera ya ha anunciado públicamente que no se reunirá con la conservadora hasta después del 17 de junio, día en el que será investida, y ZeC, a la espera de tomar una decisión formal, también lo descarta.

Mientras Chueca reivindica su derecho a gobernar en solitario al haberse quedado "rozando la mayoría absoluta", con 15 concejales, desde Vox insisten en entrar en el Gobierno municipal con el PP para garantizar la estabilidad. Su portavoz, Julio Calvo, ha manifestado en más de una ocasión que quieren influir "desde dentro" para poder aplicar sus políticas y no pierde ocasión para recordarle a la alcaldesa de facto que necesitará un voto más para aprobar ordenanzas y presupuestos. Chueca tomará el bastón de mando el próximo día 17, ya que al ser la lista más votada, aunque el resto de grupos no apoyen a la conservadora, sus 15 síes serán suficientes en una segunda ronda. Desde Vox lo saben, pero insisten en la necesidad de alcanzar un pacto de estabilidad antes de esa fecha, de lo contrario, avisan, no garantizan su apoyo durante los próximos cuatro años. Azcón, ante la polémica de los pactos: "El PP va a gobernar sí o sí" Aun así, la alcaldesa in pectore ha dicho hoy que en las reuniones que va a mantener con el resto de grupos les va a pedir la abstención. "Sería un gesto de buena voluntad, al menos en el caso de Vox", ha declarado Chueca. Sobre su negativa a incluir a Vox dentro del Gobierno municipal, Chueca ha explicado que el motivo es que durante los cuatro años pasados Azcón gobernó con 14 concejales y el apoyo externo de los dos ediles de la ultraderecha. "Ahora tenemos un concejal más (15), por lo que solo necesitamos un voto para aprobar presupuestos. Tenemos un apoyo mayor y creo que no hay motivo para cambiar lo que ha funcionado en los cuatro años anteriores", ha afirmado. Sin embargo, el portavoz de Vox ya ha alertado de que no le gustan alguno de los proyectos que Chueca ha ido anunciando, como la Ciudad Inteligente del Deporte y la construcción de un WiZink Center en los suelos del Portillo. Sobre esta cuestión, Chueca ha dicho que "todavía" no se ha sentado con Calvo y que "hablando se entiende la gente". El apoyo en las urnas Estos proyectos, ha defendido, fueron compromisos de campaña que adquirió la propia Chueca, y al haber conseguido 15 de los 31 concejales, entiende que los ciudadanos apoyan sus propuestas. "Hay que respetar la voz de los zaragozanos que han hablado en las urnas", ha dicho. "Vox ha demostrado en los últimos años responsabilidad. No creo que ahora quieran bloquear la ciudad y situarse en el no. El apoyo al proyecto del PP ha rozado la mayoría absoluta", ha insistido Chueca. Sobre la configuración de su equipo de Gobierno, Chueca no ha querido adelantar quién ocupará cada una de las áreas. "A partir del día 19 (cuando ya habrá sido investida alcaldesa) podrán preguntarme", ha zanjado. Ranera: "No vamos a contribuir a blanquear a Vox" Sí que lo ha hecho la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que se ha aventurado a decir que Ángel Lorén será el próximo portavoz del Gobierno de Zaragoza. Está en sus quinielas porque ha sido quién le ha comunicado el interés de Chueca por mantener una reunión este jueves. Una llamada de preaviso, porque Ranera ha recibido esta mañana una carta firmada por la alcaldesa in pectore en la que le "invitaba a mantener un encuentro de cara a abordar la constitución de la próxima corporación, así como el proceso de investidura". Pues bien. Según Ranera, es el servicio de Protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza el que debe organizar el acto de investidura, por lo que, a su juicio, no tiene sentido un encuentro para tratar asuntos organizativos. Además de cuestionar que Chueca se haya dirigido a ella por carta, la socialista ha dicho que no va a entrar en el juego de "que parezca que se negocia con el PSOE cuando no es así", ha afirmado Ranera, que ha recalcado que no va a contribuir "a blanquear" a Vox, socio preferente de la conservadora. "Es bueno que haya un relación con la líder de la oposición, pero no voy a ir a una reunión en la que se intente blanquear al único partido con el que el PP va a negociar", ha declarado la socialista, que ha defendido los resultados obtenidos en las urnas. "Hemos resistido al tsunami nacional, en otras ciudad no lo han conseguido", ha declarado Ranera, que ha reivindicado que en la capital han mantenido los 10 concejales. En realidad, no ha sorprendido la respuesta de Ranera, ya que sigue la estela del secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, que plantó ayer al popular Jorge Azcón, quien también ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos con representación parlamentaria. Desde el PP, han lamentado la negativa de la líder de la oposición. “Ranera vuelva a plegarse a los intereses de Javier Lambán y de Pedro Sánchez en lugar de pensar en la ciudad”, perdiendo una oportunidad de “demostrar altura de miras y compromiso con la ciudad”, han lamentado desde la formación, que confía en que “el PSOE asuma los resultados y comience a colaborar, abriéndose a acuerdos en los proyectos estratégicos de ciudad que van a contribuir a que Zaragoza siga creciendo y progresando”.