El buen tiempo del Puente del Pilar ha permitido a miles de personas disfrutar de unos días de desconexión alejados de su domicilio habitual. Tras una dura vuelta a la rutina, los más intrépidos ya están mirando con lupa el calendario para ver si pueden volver a escaparse dentro de poco. El puente de noviembre está a la vuelta de la esquina, aunque en 2023 el Día de Todos los Santos -1 de noviembre- cae en miércoles por lo que debes cogerte más de un día de vacaciones si quieres hacer las maletas.

Con tan poco tiempo para viajar, 5 días para los más suertudos contando el fin de semana, los vuelos desde Zaragoza vuelven a ser una de las opciones más demandadas por los viajeros. Cabe recordar que la capital aragonesa está conectada semanalmente con varios puntos del mundo como Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Rumanía y Marruecos. Ryanair, Wizz Air y Binter Canarias son las aerolíneas que siguen trabajando desde el aeropuerto de Garrapinillos.

Vuelos a Italia

Los zaragozanos están a punto de perder la conexión con Bolonia a la que se podrá volar por última vez el próximo viernes 27 de octubre, pero ya no habrá vuelo directo para volver. Sin embargo, el Aeropuerto de Zaragoza mantendrá en Italia dos destinos populares como Milán Bérgamo y Venecia Treviso.

A la capital de la Lombardía se puede viajar a las 14.10 horas del lunes 30 de octubre (14:10 horas) por un precio inferior a los 15 euros. Los interesados podrán regresar a la capital aragonesa a las 10.10 horas del viernes 3 de noviembre y los billetes no cuestan ni 20 euros. Por lo tanto, disfrutar del Duomo y la Galería Vittorio Emanuelle cuesta actualmente 35 euros sin contar el equipaje de mano.

También tiene un precio económico el vuelo a Venecia. De Zaragoza sale un vuelo el sábado 28 (15.30) por un precio de 15 euros mientras que volver el mismo día de Todos Los Santos desde la preciosa ciudad de los canales vale 50 euros. Por lo tanto, un viaje exprés valdría alrededor de 65 euros por pasajero.

Vuelos a Bélgica

Más días de vacaciones tendrías que cogerte si quieres ir a Bruselas ya que el vuelo de ida (16.30) está programado para el último fin de semana de octubre, ya sea sábado y domingo) con un valor que no llega a los 25 euros. Los interesados solamente podrán regresar desde el Aeropuerto de Charleroi el viernes 3 de noviembre (18.10 horas) por 31,45 euros. Visitar los encantos de la capital de Bélgica te puede salir por menos de 60 euros.

Vuelos a Francia

Mismo precio cuesta pasarte toda la semana del puente en París. La Torre Eiffel está al alcance de la mano de todos aquellos que tengan ahorrados algo más de 50 euros. El vuelo de ida desde Zaragoza está fijado el lunes 30 de octubre (20:25 horas) por 36 euros y la vuelta sería el sábado 4 de noviembre (13.30 horas) por 17.

Vuelos a Marruecos

Un poco más corta sería la estancia si decides viajar hasta Marruecos. Marrakech es uno de los viajes preferidos de los aragoneses, que también tendrán la posibilidad de descubrir sus rincones en este puente de Noviembre. El vuelo de ida (16:05 horas) desde Zaragoza está programado para el lunes 30 de octubre (19:25 horas) por 22 euros mientras que la vuelta a casa sería el viernes 3 por 42 euros.

Vuelos a Reino Unido

Sin ninguna duda, Londres es uno de los destinos favoritos de los zaragozanos y así lo dejan saber los precios. Viajar hasta la capital del Reino Unido es caro, aunque las alternativas son variadas. La ida programada desde el Aeropuerto de Zaragoza el 30 de octubre (10:05) vale más de 105 euros mientras que la vuelta el Día de Todos los Santos (6.50 horas) es mucho más económica ya que el billete no cuesta ni 15 euros. La otra opción es viajar el propio miércoles 1 de noviembre (10:40 horas) por 231 euros y volver el domingo 5 de noviembre (7:30 horas) por 20.

Vuelos dentro de España

También existe la posibilidad de no salir de España. Zaragoza está conectada semanalmente a través de Ryanair con Mallorca y Santiago. Hasta Palma se puede volar desde la capital aragonesa el domingo 29 de octubre (7:35 horas) por 19 euros y volver el viernes 3 de noviembre por 23 (12:05 horas). La mayor isla de las Baleares ofrece mucho más que playa en otoño con sus preciosos parajes sin el bullicio habitual del verano.

Si prefieres el norte de España, en las mismas fechas puedes viajar hasta la capital de Galicia. El vuelo de ida a Santiago (17.50 horas) cuesta 22 euros y la vuelta 24 (11.30) lo que hace un total inferior a 50 euros.

Los que busquen buen tiempo deberán invertir un poco más de dinero para desplazarse hasta las Islas Canarias. Binter Canarias conecta Gran Canaria con Zaragoza por 420 euros la ida el lunes 30 y 200 la vuelta el domingo 5.