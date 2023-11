El grupo municipal de Zaragoza en Común ha criticado lo que consideran “un nuevo error en la gestión” del bus urbano que “afecta de lleno a las arcas públicas”. En concreto, denuncian que el Partido Popular está pagando a la multinacional Avanza que gestiona el servicio de transporte en la ciudad un 70% más por el gasto de combustible que hacen los autobuses, dado que no han tenido en cuenta el aumento de los vehículos eléctricos en la flota, que alcanzan ya el 20% del total de vehículos.

Asimismo, los buses eléctricos poseen menos partes móviles, lo que significa que requieren menos mantenimiento mecánico regular que un autobús convencional diésel. Un bus eléctrico no requiere cambios de aceite porque no utiliza combustible, tampoco requiere cambio de filtro porque no existen emisiones del tubo de escape; únicamente requieren recargas de líquido de transmisión y refrigerante del motor. Y los vehículos híbridos también suponen una reducción muy importante de los costes de combustible. Cocretamente, los buses eléctricos gastan entre seis y ocho veces menos dinero en su mantenimiento y consumo. Y los híbridos de 12 metros gastan 25 euros menos cada 100 kilómetro y los de 18 metros, 35 euros menos cada 100 kilómetros.

La flota está compuesta por 352 autobuses, de ellos 173 son diésel, 111 híbridos, y 55 eléctricos, según los datos aportados desde Movilidad en una respuesta escrita al grupo municipal. Aunque según los datos recabados por Zaragoza en Común, los números son otros: 57 eléctricos de 12 metros (del número 4208 al 4264), 18 eléctricos articulados de 18 metros, lo que hace un total de 73 vehículos. Además, la ciudad está pendiente de recibir siete eléctricos más antes del 22 de diciembre de este año y 10 más antes del 16 de febrero del 2024, lo que supondría un total de 90 vehículos eléctricos 100%.

Los costes de combustible y de mantenimiento se han reducido en un porcentaje muy alto porque la energía eléctrica es mucho más económica que el gasoil, y los mantenimientos preventivos se reducen en un 50%, sin que se hayan contemplado esos parámetros en la actualización aprobada por el Gobierno. Por esta razón, la formación ha pedido que, al calcular el coste por kilómetro debería diferenciarse claramente entre unos modelos y otros.

Y es que hace tan solo tres semanas que el Gobierno municipal aprobó los nuevos precios que pagan por kilómetro a Avanza, un aumento que se hace según consta en los pliegos del contrato, que se redactaron hace una década, cuando la tecnología para la electrificación de la flota que existe hoy ni siquiera se intuía. Así, el 31 de octubre se aprobó aumentar en 0,228 euros lo que se paga a la multinacional por cada kilómetro recorrido, hasta los 4,6 euros.

Prórroga del contrato con Avanza

Zaragoza en Común ha criticado que “con este tratamiento hacia las empresas con dinero público” no sea de extrañar que se haya pasado de un resultado de explotación de la multinacional en el ejercicio 2015 de 2,6 millones a 7,3 en 2022. Este verano, además, el PP aprobó prorrogar el contrato con Avanza durante cuatro años más, un asunto que será investigado en una comisión especial abierta a petición de los partidos de la oposición en el ayuntamiento.

ZeC también ha solicitado que se inicie el procedimiento previsto para la evaluación por una empresa independiente, y a pagar por la empresa concesionaria, para realizar una propuesta realista y ajustada a los costes actuales, y que anule la autorización emitida por el Gobierno del PP. La formación ha pedido que esta revisión se aplique también con carácter retroactivo. “Nuestro objetivo es evitar el derroche de dinero público, mientras la comisión de investigación aprobada saca las conclusiones oportunas de la pésima gestión realizada por el Gobierno de Natalia Chueca”, ha apuntado Elena Tomás.

“La actitud del PP hacia las grandes empresas que gestionan las grandes contratas oscilan entre la sumisión y la desgana”, ha aseverado. En este sentido, la portavoz ha recordado que el gobierno de Natalia Chueca no ha impuesto ni una sola sanción por los reiterados incumplimientos de la empresa.