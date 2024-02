Las motos de alquiler por minutos de Yego desembarcan en Zaragoza este viernes

Las motos de Yego, una empresa que ya opera en cinco ciudades españolas, desembarcarán este viernes, 1 de marzo, en Zaragoza. La compañía pondrá a disposición de los usuarios 150 vehículos, que son totalmente eléctricos y cuentan con un diseño muy original y cuidado. Se podrán alquilar por 0,31 euros el minuto, aunque habrá abonos disponibles que permitirán abaratar el coste del viaje.

Yego nació en 2016 y es una de las pioneras en el ámbito de la movililidad compartida. La empresa va a operar en Zaragoza a través de una prueba piloto y un permiso concedido del ayuntamiento que también establece una serie de pautas y obligaciones: los precios están limitados y la compañía se compromete, además, a compartir con el consistorio informes de uso que permitirán a los técnicos municipales conocer la demanda real de este tipo de servicios en nuestra ciudad.

Yego es la quinta empresa de motos eléctricas de alquiler por minutos que inicia su actividad en la capital aragonesa, si bien las otras cuatro (Muving, Acciona, Reby y Cabify) acabaron marchándose de la ciudad por diferentes causas. "Nosotros creemos que la ciudad tiene un mercado potencial y que la demanda estaba, está y estará", aseguró el CEO de Yego, Benjamin Viguier. "Nosotros no hemos abandonado ninguna de las ciudades en la que hemos entrado", añadió.

La llegada de Yego tiene lugar después del fracaso que supuso el lanzamiento del concurso público, hace cuatro años, para regular la presencia de las empresas de motos de alquiler en la ciudad. Reby y Cabify se hicieron con la adjudicación y el compromiso era llegar a poner en servicio más de 900 vehículos. Pero ninguno de los dos operadores, por causas diferentes, cuajó.

"Nosotros en 2020 decidimos no participar en la licitación pública porque no se daban unas condiciones viables. Pero fruto de la colaboración con el ayuntamiento hemos logrado definir unas condiciones que van a permitir implementarnos", explicó Viguier. Yego cuenta con una autorización municipal para trabajar en la ciudad durante los próximos tres años con un máximo de 200 motos, que de momento serán 150. "En función de la demanda iremos ampliando el número de vehículos", avanzó el CEO de la empresa. El contrato entre el consistorio y la compañía no excluye que otras empresas puedan venir a operar a la ciudad con una fórmula similar.

Así son las nuevas motos

Las motos de Yego llaman la atención por su diseño retro y su color turquesa. Todos los vehículos son eléctricos y su potencia equivale a las de un ciclomotor de 49 centrímetros cúbicos, por lo que su velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora y puden conducirse con carnet de coche. Pueden llevar hasta dos baterías, cada una de las cuales dota a la moto de una autonomía de 50 kilómetros. Cada moto cuenta con dos cascos (uno de talla M y otro XL) y también llevarán una manta térmica contra el frío y el cierzo.

Tatiana Gaudes y Benjamin Viguier, este miércoles en la presentación de las motos de Yego. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Será este viernes, 1 de marzo, a partir de las 6.00 horas, cuando las motos podrán reservarse y alquilarse ya en Zaragoza a través de la app de Yego. El precio básico es de 0,31 euros el minuto, aunque los distintos abonos que se ofrecen pueden llegar a abaratar el precio hasta los 0,21 euros por minuto. Para el lanzamiento, los nuevos usuarios podrán beneficiarse de un descuento de 15 minutos gratis con el código HOLAZARAGOZA, válido de 1 al 31 de marzo. El servicio estará disponible 24 horas en todos los distritos urbanos y en Juslibol.

No se podrán aparcar en cualquier lado

Las motos de Yego no podrán dejarse mal estacionadas. En según qué zonas de la ciudad, la 'app' indica dónde está permitido su aparcamiento. Y para terminar el viaje, el usuario deberá hacerle una foto al vehículo para demostrar que lo ha dejado correctamente. En caso contrario, tendrá penalizaciones. Además, los peatones que vean motos mal estacionadas podrán denunciarlo ante la compañía haciéndole una foto a un cógido QR que llevarán en el maletero.

Para la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, el desembarco de Yego en nuestra ciudad demuestra que desde el consistorio "estamos siempre abiertos a ampliar y mejorar, de manera ordenada, los medios de movilidad compartida y sostenible".

"Zaragoza está posicionada como una ciudad escenario de todo tipo de avances en materia de movilidad y otros aspectos relacionados. Hemos acogido test de robots de reparto, de autobuses autónomos, de sistemas de recarga para vehículos... Sabemos que estamos hablando de futuro, pero es imprescindible que esas nuevas tecnologías sean testadas en un entorno urbano real", ha dicho Gaudes.