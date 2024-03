Crónica política | El juego del gato y el ratón en el Ayuntamiento de Zaragoza

"En materia de Igualdad, PP y Vox no son lo mismo". Son las palabras de Natalia Chueca el pasado 8 de marzo, cuando la ultraderecha volvió a negarse a salir en la imagen por el Día de la Mujer, como viene siendo habitual desde que entraron en las instituciones, hace ya cinco cursos. Días más tarde, la nueva ordenanza de Movilidad volvió a sacar a la luz las diferencias entre ambos partidos, cuando David Flores, uno de los ediles más combativos de Vox en el ayuntamiento, acusó a los populares de ser un "partido de Aliexpress" más cercano "a Carmena, Colau e incluso a EH Bildu".

Dos cruces de palabras en apenas una semana que ponen a Chueca entre la espada y la pared, con el líder de la ultraderecha, Julio Calvo, presionando más si cabe tras las últimas noticias del TSJA respecto al bus. "Visto lo visto, he de agradecer que la alcaldesa rechazara nuestra presencia en el Gobierno de la ciudad, pues hubiéramos tenido que hacernos corresponsables de muchas de estas cuestiones que estamos viendo ahora mismo", llegó a decir el pasado viernes.

Una pequeña crisis en un Gobierno que no es tal en forma, pero sí en fondo, como ya quedó patente en los últimos presupuestos, en una presentación –con foto de familia incluida– en la que Vox sonreía junto a los ediles populares, felicitándose por su influencia en las cuentas de Zaragoza. Todo ello apenas unos días después de que el propio Flores recordase a sus compañeros de bancada que igual se tenían que "replantear" algunas cosas antes de seguir apoyando a Chueca. Un vaivén de emociones y decisiones que provocarían que, si esta crónica la firmase Enrique Villarreal, versara de la siguiente forma: "Es el juego, del gato y el ratón. Tus mejores años, en clandestinidad".

Pero la clandestinidad no parece el punto fuerte de Vox, que quiere tener un papel protagonista que, por momentos, el Ejecutivo municipal le concede. Aunque no siempre es así. La formación de Abascal quiere destacar en las formas más allá del fondo. Notable es su cabreo cuando apoya alguna iniciativa y el PP decide "marginarles", obviando su nombre en sus notas de prensa y, lo que es más visible e importante, en la imagen de la presentación de dichos proyectos. No es de extrañar, por tanto, que Julio Calvo apareciese junto a la alcaldesa en la puesta en escena de la Operación Asfalto hace unos días, tomando incluso la palabra en un proyecto de un Gobierno del que no forman parte. O sí.

Discursos asumidos

En cualquier caso, el PP no parece del todo cómodo cuando ediles como Eva María Torres hablan de que en España "sale más caro romper el huevo de un águila que asesinar a un bebé". Y es que Torres viene a representar en el consistorio una de las alas más radicales de Vox, cuya mejor posición está entre bambalinas. Vuelta así a una clandestinidad que, llevada a la práctica, sale a la luz con los 50.000 euros públicos que Zaragoza destinará este año a una asociación antiabortista. Y también representada en la terminología e ideología que los populares se ven obligados a asumir para mantener la estabilidad, desde la violencia intrafamiliar en los índices presupuestarios a la eliminación de las alusiones a la 'malévola' Agenda 2030 en la futura ordenanza de Movilidad.

Precisamente, esta norma pone a Natalia Chueca en una encrucijada, con un borrador que ha sido recibido con buenos ojos desde la izquierda y que ha provocado la salida en tromba de la ultraderecha, a la que se le salen los ojos cada vez que ve como el PP "se vende" a los postulados de una agenda globalista que está preparando el terreno para que Soros, protagonista de toda buena teoría conspiranoica que se precie, irrumpa también en el municipio zaragozano. Ahora, el PP deberá decidir si saca adelante su borrador, sin apenas cambios, con el apoyo del PSOE e incluso de ZeC, o si por el contrario prefiere rehacerlo para no enfadar a su socio preferente.

Los hilos del consistorio, con una primacía absoluta del Partido Popular y sus 15 concejales, pasan a depender de un buen amigo que, si todo va según lo que ellos creen aceptable, les apoyará con sus cuatro votos sin dudarlo, más allá de ostentosas y eventuales declaraciones. "No somos lo mismo", no se cansa de repetir la alcaldesa. Toca demostrarlo.