Durante la Semana Santa, después de hablar con mi amigo Enrique, un fino analista político, sobre la situación política en Aragón, llegamos a la conclusión de que "no todo el pescado está vendido". Las últimas estimaciones sobre los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de mayo muestran dos bloques muy definidos.

Según la encuesta de Sigma Dos, publicada en el diario El Mundo el jueves 6 de abril, hay un empate técnico entre los dos bloques. El bloque de izquierda, compuesto por PSOE, CHA, Podemos e IU, obtiene entre 30 y 32 diputados, mientras que el bloque de derecha, compuesto por PP, Vox y Ciudadanos, alcanza entre 31 y 33 diputados. Un tercer bloque, compuesto por PAR y Aragón Existe, que cuenta con entre 4 y 5 diputados autonómicos, puede ser decisivo en la conformación de mayorías parlamentarias.

En las últimas elecciones, un tercio de los votantes decidieron su voto durante la campaña, según las encuestas postelectorales. Hay algunos mitos sobre las campañas electorales. Es paradójico que la ciudadanía destaque la escasa utilidad de las campañas electorales, mientras que para los estrategas electorales juegan un papel esencial.

En un contexto de enorme fragmentación y volatilidad del voto, las estrategias de los partidos políticos en la próxima campaña electoral serán claves para conseguir los efectos deseados, como el refuerzo del votante decidido, la activación del voto de los abstencionistas, la conversión del voto de un partido a otro y la desactivación del votante del rival político a través de las campañas de desprestigio. A partir de los resultados de las elecciones autonómicas de mayo de 2019, podemos hacer una prospección sobre cómo puede evolucionar la estructura del voto en los diferentes bloques.

En el bloque de la izquierda, las encuestas publicadas muestran una consistencia y estabilidad en el voto de PSOE, CHA e IU, y una disminución en el de Podemos. En el bloque de la derecha, la reconfiguración del voto es más profunda. Todas las encuestas muestran un aumento considerable del Partido Popular, que pasa del 21% a más del 30%.

"Hay un tetris en el centro-derecha de Aragón. Su resultado resulta extraordinariamente difícil de predecir"

La matriz de transferencias indica que un número muy considerable de votantes de Ciudadanos votará al Partido Popular. A esto debemos sumar la escisión de Ciudadanos en tres bloques: Plataforma Liberal Aragonesa que se integra en el PAR, concejales y cargos de Ciudadanos que se integran en el PP, y por último, el grupo que queda en Ciudadanos. En mayo de 2019, Ciudadanos obtuvo más de 110.000 votos (un 16,7% del total), pero en las encuestas actuales, la expectativa más optimista es que consiga un solo diputado en las Cortes de Aragón.

La campaña se presenta difícil para Ciudadanos. En el tercer bloque, hay dos actores principales: El PAR y Aragón Existe. La implosión del PAR en tres bloques, con Aragoneses integrándose en el PP, Tú Aragón acercándose a lo que queda de Ciudadanos y el núcleo resistente liderado por Alberto Izquierdo dentro del PAR. Como se puede apreciar hay un tetris en el centro-derecha de Aragón. Su resultado resulta extraordinariamente difícil de predecir. Las élites políticas han realizado diversos movimientos, pero aún está por ver qué decisión tomarán sus votantes tradicionales.

Las expectativas no son nada halagüeñas. De momento, en las últimas encuestas publicadas, el PAR no consigue representación. No obstante, debemos hacer una advertencia. Las encuestadoras de ámbito nacional suelen tradicionalmente subrepresentar a los partidos de corte más autonómico: PAR y CHA. El 28 de mayo veremos la resistencia del PAR, sobre todo en la provincia de Teruel. Por último, en este tercer bloque aparece un nuevo actor, Aragón Existe. A día de hoy, según todas las estimaciones, entraría con varios diputados (entre 4-5). Sin embargo, una de las grandes incógnitas de este proceso electoral es por qué bloque se decidirá este nuevo actor: derecha o izquierda.

Te puede interesar: Las firmas Vivir valientemente el presente con todo lo que deseamos del futuro

Probablemente, durante la campaña no se definirá y, con unos resultados ajustados, deberá tomar partido por uno u otro bloque. Aunque, como Pierre Bourdieu señaló, "todo sociólogo debe ahogar en sí mismo el profeta social que el público le pide encarnar", no voy a perder esta oportunidad para aventurarme en un pronóstico.

Si las encuestas durante la campaña electoral van en la línea actual, el gran beneficiado del voto estratégico/voto útil puede ser el PP (como ocurrió en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía) debido al efecto 'bandwagon' (o furgón de cola) que arrastra voto hacia el ganador pronosticado. No obstante, hay un efecto antagónico que puede acabar premiando al PSOE. Se trata del efecto 'underdog', que tiende a dirigir el voto indeciso del lado del partido que aparece como perdedor en las encuestas. Por lo tanto, debemos atender más a las cuentas electorales y menos a algunos cuentos.