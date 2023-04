¿Cómo será Aragón en 2030? "No muy diferente al de ahora", pronostica el comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, Fermín Serrano. De aquí a siete años, "seguirá habiendo coches de combustión, habrá ventanas que hay que cambiar para ahorrar energía y la administración seguirá teniendo procedimientos no digitalizados". Es cierto, que siete años no son nada, aunque se habrá iniciado un camino que no tiene marcha atrás y que debe conducir a un Aragón verde, social y digital. Son las directrices que marca la Agenda 2030.

El Gobierno de Aragón lleva años aplicando la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, que se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030 fijados por la ONU en 2015, que recogen 17 objetivos y 169 metas que tratan de dar solución a algunos problemas globales como el cambio climático, la pobreza, las desigualdades por cuestión de raza, género o país de procedencia, o la escasa accesibilidad al agua y la energía en algunos países. El incierto mapa político aragonés Una Alianza de 300 entidades En septiembre de 2021, el Gobierno de Aragón dio luz verde a la Alianza Aragonesa para la Agenda 2030, una plataforma con la que se visibilizan e impulsan los esfuerzos conjuntos que hacen posible el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Alianza constituye una herramienta en la que se puede consultar quién trabaja en torno a los ODS y que permite que las entidades participantes compartan sus objetivos. Para adherirse, es necesario enviar a la dirección agenda2030@aragon.es el siguiente cuestionario cumplimentado con una breve descripción de la entidad, los compromisos para alcanzar los ODS, y la información necesaria para su seguimiento y validación. Javier Allué: "No hay que llenar los pueblos de gente, sino que hay que vivir mejor en ellos" El Gobierno de Aragón se encarga de determinar si las candidaturas son válidas, así como la renovación o cancelación de la adhesión en función del grado de cumplimiento de cada compromiso. Según cifras oficiales, se han adherido hasta ahora casi 300 empresas, organismos y asociaciones, entre los que se encuentran las patronales, los sindicatos, la FAMCP, Cruz Roja, Atades, Fundación Rey Ardid, Ibercaja, Caja Rural, Banco de Santander y Universidad San Jorge, entre otros. Despoblación El Informe de Progreso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 presentado en enero pasado por el Gobierno central se incluye precisamente la política aragonesa para el medio rural. Serrano asegura que respecto al cumplimiento de los ODS en Aragón, destacan los objetivos relacionados con la población en riesgo de pobreza. En el ámbito de la despoblación, la Comunidad está entre las cinco regiones que tuvieron un saldo positivo en 2021 (con respecto al 2020) reforzando la tendencia de que se están consiguiendo revertir las dinámicas de despoblación del medio rural. Elemento fundamental al contar con mayor importancia poblacional del medio rural y con mayor número de municipios con muy baja densidad poblacional. Fiscalidad diferenciada El informe destaca elementos como la fiscalidad diferenciada incluida en el proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural, un marco legal integral y pionero que fue aprobado en el último pleno de las Cortes de Aragón de la legislatura y que aglutina todas las actuaciones que pretenden dinamizar las áreas menos pobladas. En este punto, Fermín Serrano destaca que Aragón es la comunidad autónoma "con el porcentaje más bajo de población en situación de carencia material severa —en el caso de menores es de un 2,4 %— y registra tasas de riesgo de exclusión social y pobreza (tasa Arope) sensiblemente inferiores que el conjunto nacional (26,4 % en España y 18,5 % en Aragón)". Romper el silencio con el rugido del dragón Otro de los elementos que recoge este informe es el convenio firmado para el cierre del carbón en Andorra-Comarcas Mineras o la Estrategia Aragón Circular 2030, que cuenta con más de 100 empresas adheridas al sello. Serrano asegura igualmente que Aragón destaca entre las regiones con calidad del aire al estar a la cola en concentración de partículas contaminantes por habitante. Sin embargo, en los ODS que son más verdes y que están relacionados con el ecosistema es en donde "estamos más estancados en el 50%. Pero en el resto, los sociales y los económicos, hemos mejorando de forma sobresaliente". El Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias han impulsado de forma paralela la Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030. El compromiso de todas las instituciones es la clave para lograr, a través de las pequeñas acciones que pueden realizar cada uno de los implicados, llegar a un gran cambio. Muchas empresas aragonesas también han asumido ese compromiso. "La Agenda nos sirve para tener una hoja de ruta clara de hacia dónde tenemos que ir todos". Es imposible conseguir el 100 por cien de los objetivos. La Agenda plantea unos retos y unos objetivos que nosotros tenemos que adoptar a nuestra realidad. Aunque en algunas cosas estemos muy bien sin nos comparamos con otros territorios, debemos seguir esforzándonos para llegar a lo máximo posibles sabiendo que la perfección no es posible", concluye el comisionado.