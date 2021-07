Hay quien insiste en que en verano tiene que hacer calor. Que lo normal son las noches a la fresca tirando de abanico, ventilador y bebidas bañadas en hielo. Pero los expertos aseguran que los episodios de calor que se suceden en Aragón son cada vez más frecuentes y más intensos. Tanto por las temperaturas máximas que se llegan a registrar, como por las mínimas que cada vez son más elevadas y dejan noches cargadas de insomnio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón prevé que este viernes se pueda alcanzar la temperatura máxima registrada desde que hay registros en la comunidad autónoma; los 44,5 ºC detectados en la estación del aeropuerto de Zaragoza el 7 de julio de 2015.

Para hoy viernes, la previsión es llegar a los 43,5 ºC en esa misma estación, "pero no se descarta que se pueda alcanzar el récord de 44,5 ºC, aunque no esperamos que se pueda superar", explica Tomás Gutiérrez, jefe del grupo de predicción y vigilancia de la Aemet en Aragón.

La situación meteorológica es "adversa" en toda la comunidad, recuerda Gutiérrez, con alerta roja en zonas de la ribera del Ebro y del Bajo Aragón en Teruel; alerta naranja en las Cinco Villas, el centro y sur de Huesca, y el resto de zonas con alerta amarilla. El código de avisos de la Aemet habla de "alerta roja" cuando se prevé que las temperaturas máximas superen los 42 ºC; naranja si se superan los 39 ºC; y amarilla, si hay máximas de 36 ºC. En consecuencia, los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza han activado sus protocolos frente al calor extremo.

Con esta situación, que sigue la estela de las elevadas temperaturas registradas ayer, y que continuará mañana, en Aragón se puede hablar de «ola de calor». Ahora bien, al no tratarse de un episodio continuado de altas temperaturas en toda la península, la Agencia Estatal de Meteorología no lo considera como tal. "Pero la precaución tiene que ser máxima», señala Gutiérrez, puesto que, «se alcance o no la temperatura récord, durante todo el día vamos a tener temperaturas extremas, de más de 38 ºC y 40 ºC en varias zonas de Aragón".

Frente a quienes afirman que lo normal es que haga calor en verano, los datos de la Aemet destacan que cada vez hay más jornadas en las que se superan los 40 ºC.

"Entre 1951 y 1975, es decir, en quince años, solo hubo cuatro días en los que se alcanzaron los 40", manifiesta Gutiérrez. La media también demuestra el incremento de las temperaturas en Aragón. "Mientras entre 1951 y el año 2000 se alcanzaban los 40 ºC un día cada cuatro años, en el siglo XXI el promedio es de 1,3 días al año", añadió. Un salto cualitativo. "Antes no era tan habitual tener temperaturas de 40 grados ni noches tropicales", concretó Gutiérrez.

Más noches tropicales que nunca

Las llamadas "noches tropicales" técnicamente hacen referencia a aquellas en las que el mercurio no baja de los 20 ºC. "A veces son las que producen un mayor perjuicio", reconocen desde la Aemet. Este fenómeno también refleja el calentamiento global, porque se han multiplicado por siete en menos de un siglo en Aragón.

Según los datos de la serie histórica de la Aemet, mientras en 1951 se detectaron cinco noches tropicales entre junio y agosto, en 2020 hubo 35, el máximo hasta entonces. Pero a 22 de julio de 2021 "ya se han superado los datos" con 15 noches tropicales, "cinco más que en las mismas fechas del año pasado", indicó Gutiérrez. Además, las últimas tres noches han marcado las mínimas más altas en lo que va de año, 23,7 grados, 22,1 ºC y 21,9 ºC.

La previsión es que las temperaturas máximas y mínimas empiecen a bajar al final del fin de semana, con la llegada de tormentas con precipitaciones a partir del domingo en algunas zonas de Aragón, según la Aemet.