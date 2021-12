Casi un año después de que Araceli Rosario Hidalgo, de 96 años, se convirtiera en la primera persona en España en recibir la vacuna contra el covid (en Aragón la agraciada fue Emilia Nájera), llega ahora el turno de los niños y las niñas. Una vez inmunizados los adultos y los adolescentes (a partir de 12 años), la Comisión de Salud Pública dio el martes luz verde a la inoculación en la franja de edad de los 5 a los 11 años a partir del próximo miércoles. En Aragón se empezará por el grupo de 9 a 11 años. Teniendo en cuenta que los niños son los menos afectados por el covid, muchos padres y madres se preguntan si deben o no vacunar a sus hijos. En EL PERIÓDICO hemos hablado con varios doctores para despejar las dudas más comunes.

1. ¿Por qué se debe vacunar a los niños?

«Los contagios se han disparado entre los menores, que son los protagonistas de la sexta ola (séptima en Aragón) y hay brotes importantes en las escuelas. Sigue sin ser urgente vacunar a los niños, pero es necesario si queremos contener el aumento de la transmisión comunitaria. Hay que actuar ahora», señala el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat. Por su parte, Roi Piñeiro, jefe de Pediatría del Hospital Universitario de Villalba (Madrid), matiza que más que importante, vacunar a los niños es «recomendable». Y lo es por varios motivos. Entre ellos, «el derecho a su protección individual, avanzar en la inmunidad de grupo, disminuir la circulación del virus y la aparición de nuevas variantes».

2. ¿Dónde se va inmunizar a los niños de Aragón?

Esta respuesta, en principio, se dará a conocer este jueves por parte del Departamento de Sanidad. De momento no ha trascendido si se hará en los centros de salud o en los colegios. Hay otras comunidades que ya han contado qué lugar es el elegido, pero en el caso de Aragón se desconoce. Solo se sabe que se empezará por el grupo de 9 a 11 años (priorizando por edad), que aglutina a unos 40.000 niños. En general, la inoculación entre los 5 y 11 años llegará a 90.000 menores.

3. ¿Qué pasa si no inmunizo a mi hijo?

Desde el inicio de la pandemia, en España se han registrado 6.000 hospitalizaciones de niños, con 300 ingresos en ucis y 37 fallecimientos (la mitad de ellos, menores de 10 años). «Hay enfermedades frente a las que estamos vacunando que tienen cifras similares», apostilla Piñeiro. A nivel individual, un padre que decida no vacunar a su hijo se enfrenta a un riesgo bajo. Otra cosa es a nivel colectivo. El doctor Toni Soriano, de la unidad de enfermedades infecciosas e inmunodeficiencias pediátricas de hospital Vall d’Hebron, recuerda que aunque el covid no afecta especialmente a los más pequeños, el riesgo cero no existe. «Es muy raro, pero el paciente puede sufrir un cuadro inflamatorio multisistémico», explica. Otro aspecto que también debería preocupar a los padres es, según los doctores Soriano y Bassat, el covid persistente (menos frecuente que en adultos)

4. ¿Todos los niños deben vacunarse?

No hay ningún perfil de menor para quien no esté recomendada la vacuna. «Especialmente lo está para los que sufren alguna enfermedad, como el cáncer», responde Bassat. Los padres y madres de niños con alergias alimentarias deben estar tranquilos. Piñeiro explica que las contraindicaciones no son diferentes a la que existen en otros grupos de edad: alergia grave a algún componente de la vacuna (que se pueden consultar en la web vacunacovid.gob.es). El médico matiza que la inmunización «no está recomendada si existe confirmación de haber pasado recientemente la enfermedad», aunque pasado un tiempo determinado sí la podrían recibir igualmente.

5. ¿Es segura y efectiva la dosis?

La respuesta de la comunidad científica es unánime: absolutamente. «Los análisis clínicos han sido muy estrictos y pausados. Si todos se hacen con lupa, estos más todavía. Millones de niños se han vacunado ya en Canadá, EEUU e Israel», explica Bassat. «La eficacia de la vacuna es del 90,7%», añade Soriano, que recuerda que los sueros no protegen tanto frente a la infección (te puedes contagiar igualmente) pero sí frente a sus efectos adversos. Entre los efectos secundarios que pueden tener los niños está la inflamación y el enrojecimiento en la zona del pinchazo. Lo mismo que con los adultos.

6. ¿No debería vacunarse antes a la población de África?

El doctor Soriano recuerda que, antes que vacunar de forma urgente a los niños, el foco se debería poner en la población más vulnerable (los mayores de 60 años) y en la visión global de la pandemia. «Debemos tener la voluntad de que las dosis lleguen a todos los países, incluidos los de pocos recursos. Mientras no alcancemos ese objetivo, seguirán surgiendo nuevas variantes. Hay que pensar en global, es la única manera de controlar la pandemia».