Las negociaciones entre Cataluña y Aragón están detenidas desde hace días, después de que el 'Govern' decidiera unilateralmente el nombramiento de una coordinadora del proyecto, la exesquiadora Mónica Bosch, y de que Javier Lambán reaccionara acusando al independentismo de «boicotear» el proyecto olímpico. Sin embargo, las reuniones de las comisiones técnicas siguen en marcha y desde el Comité Olímpico Español (COE) aseguran que marchan muy bien. Al mismo tiempo se estimulan otros proyectos que impulsan el turismo aragonés pero tienen la mirada puesta más allá, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Por esta razón anda estos días por la comunidad el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Ayer recorrió la provincia de Zaragoza (Ejea de los Caballeros y Daroca), donde se han invertido 6,5 millones de euros. Y por la tarde estuvo en el Matarraña. La provincia de Teruel capta 6,6 millones de euros de los Planes de Sostenibilidad.

Este martes conocerá de primera mano los avances de los proyectos en la provincia de Huesca, adonde llegan nada menos que 26 europeos millones, dedicados a explicar planes como la unión de estaciones, clave para configurar un producto nuevo que pueda competir internacionalmente. La sostenibilidad y una limpieza de cara a las instalaciones darían puntos al proyecto pirenaico de albergar la cita olímpica de 2030.

El dinero llega en este caso de los fondos Next Generation, que se utilizarán para completar la unión de Astún y Candanchú, el telecabina de Benasque a Cerler o los accesos a la zona de Castanesa, por donde se ampliará la estación de Cerler. Al Ayuntamiento de Benasque van 10,1 millones; 8 al Valle del Aragón, y 8 al Ayuntamiento de Montanuy.

La idea es «desestacionalizar» la demanda ofreciendo alternativas con nuevos productos turísticos que «contribuyan a fijar población en los municipios del valle del Aragón». El plan de desarrollo, de 3 años, busca proporcionar un mayor dominio esquiable sin fragmentación. Se trata de unir las estaciones y facilitar el acceso con una entrada a las pistas por Canfranc.

El vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, presentará este martes junto a Valdés y la directora general de Turismo, Gloria Pérez, los planes de Sostenibilidad Turística en el Palacio de Hielo de Jaca, donde también pasarán por el ayuntamiento antes de trasladarse a Benasque.

Mientras tanto, la pelota continúa donde la colocó Lambán la pasada semana, «en el tejado del COE y del Gobierno de España», que deben ser los que «planteen la salida», según el jefe del Ejecutivo aragonés, que no se retira de la carrera sino que «se reserva la oportunidad de plantear una alternativa».

Sin movimientos desde Cataluña

Pere Aragonès, el presidente del 'Govern', dice que no le importa sentarse con Lambán a hablar sobre la candidatura, pero no se conoce movimiento alguno del lado catalán. Se sabe, eso sí, que Lambán no va a hacer «nada» por forzar una reunión que ve «improductiva». Por eso pide la intervención directa del Gobierno central y que las cartas se pongan «boca arriba», en referencia a los continuos bandazos que llegan desde Barcelona.

Los plazos aprietan. La candidatura debería estar desarrollada «a finales de marzo o principios de abril», dijo recientemente el presidente del COE. Es decir, que en breve se tendrían que poner en marcha las dos comisiones que faltan por crear. Una de ellas es nada menos que la política, en la que deben participar los tres presidentes: Pedro Sánchez, Javier Lambán y Pere Aragonès.

El único que parece trabajar a favor de la candidatura es Salvador Illa, líder socialista catalán. La Fundació Rafael Campalans, vinculada al PSC, abordará el asunto de los Juegos de Invierno este viernes en unas jornadas con protagonistas de primera fila.

El siguiente paso debería llegar a finales de mayo, cuando está prevista la visita de la comisión técnica del COI, que será la que defina la candidatura técnica definitiva. Desde ese momento habrá dos o tres meses para entregar el dosier definitivo al COI.

