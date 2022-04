La cesta de la compra en Aragón deja atrás la escasez pero no los altos precios

Después de unas semanas muy duras en Aragón por el paro del transporte, el inicio de la guerra en Ucrania (que todavía se mantiene en primera línea), el incremento de precios en materiales, luz o producción y por la locura colectiva que provocó que ante la menor llegada de alimentos frescos y otros productos algunos escasearan, todo parece haberse tranquilizado. Estamos viviendo una relativa tranquilidad en cuanto al cambio de hábitos de consumo en la población. Ya no falta de nada en Mercazaragoza ni en los supermercados, salvo excepciones muy puntuales, quizá ya debidos al temor de los aragoneses más que por otra cosa.

Sin embargo, el precio de la cesta de la compra parece que sigue subiendo o por lo menos no baja, cumpliéndose la máxima de que subir los precios es relativamente fácil (algunos gremios como los panaderos tuvieron que hacerlo para cierres ante el incremento de materias primas y costes de producción) pero bajarlos, prácticamente imposible, al menos a corto plazo.

El paro de los transportistas ha terminado y, salvo momentos puntuales, ya se puede adquirir de todo en todos los súper; incluso el producto más demandado durante esta última crisis, el aceite de girasol, ya no está limitada su compra a una garrafa de cinco litros o el mismo número pero en botellas de un litro. En los almacenes de los supermercados existes recursos, pero en ocasiones es el público el que provoca que se vean las estanterías vacías (y no en todos) por el acopio excesivo, sobre todo en productos como el aceite o la leche, tal y como sucedió con el papel higiénico durante la pandemia.

Subida de precios

Otra cosa es que para comprar tanto aceite de girasol o de oliva haya que rascarse más el bolsillo, que es lo que han hecho muchos aragoneses, aquellos que no han participado en esta primera operación salida.

Los aragoneses han ido notando poco a poco el incremento de los precios. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, la cesta de la compra ha subido en «más de 500 euros al año» en alimentación en una familia media española, ya que de los 156 productos analizados, el 84% ha incrementado su coste con respecto al último año y sobre todo ese encarecimiento se ha producido en los últimos meses e incluso auguran que lo más probable es que «se agrave en los próximos meses».

El aceite de girasol es el producto que ha traído de cabeza a muchos aragoneses. Nunca se había vendido tanto ni tan caro. Hace más o menos un año el litro costaba poco más de un euro. Hace menos de un mes ya pagábamos alrededor y 2,5 euros y ahora su valor ronda los 3,20. Eso el de girasol, porque la garrafa de oliva ha subido en un mes 3,5 euros. El oro líquido fue el pionero pero detrás de él llegaron otros, la harina , la cerveza, el papel de aluminio y los productos frescos, los huevos y la leche (estos dos últimos de forma importante).

Producción de pan

Aceite, harina y huevos son los productos necesarios para el pan. Ya hace unos días, la presidenta del gremio de panaderos de Zaragoza, Ana Marcén, anunciaba que habría que subir el precio de venta por el incremento de costes y no solo de las materias primas si no también por el precio del gasóleo, la luz, los envases, etc. Eso hace un mes. Ahora, todavía es más explícita. «Los huevos por las nubes, aceite y harina no baja. Hay subida en precocido, precios de luz a tope y gasoil sin poder beneficiarnos de los 20 céntimos, el transporte se retrasa... Llevamos varios meses asumiendo costes altos y nos daba miedo a subir precios. Ahora es supervivencia. Si no subimos, cerramos», dicen.

En cuanto a los productos frescos, en el Mercado central «ya no hay ningún problema», se pueden comprar productos de todo tipo y llega «bastante género» después de unas semanas muy duras aunque ahora ya «estamos todos volviendo poco a poco» antes de los paros. En cuanto a los precios, «más o menos iguales, no hay mucha fluctuación, aseguran» y todo «se mantiene como antes de la huelga». Es otra nueva normalidad.