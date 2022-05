En el entorno actual en el que vivimos, cada vez se hace más evidente que no hay una receta universal que garantice que el día de mañana nuestros hijos vayan a tener acceso a un buen futuro laboral, y las opciones y posibilidades cambian a un ritmo difícil de seguir. Pero eso no significa que no podamos ofrecerles una buena preparación donde adquieran las herramientas y habilidades necesarias para hacer frente con éxito a los retos que se les pongan por delante.

Sabemos que los niños de hoy trabajarán en profesiones que aún no han sido inventadas, en un mundo cada vez más globalizado, en el que la lengua utilizada es el inglés. Si queremos que nuestros hijos alcancen todo su potencial y el día de mañana puedan elegir un futuro laboral sin restricciones, el inglés ya no es una habilidad deseada, sino un elemento diferenciador que marcará el futuro de nuestros hijos. Aprender inglés como en los mejores colegios del Reino Unido El Colegio Inglés Zaragoza lleva más de 50 años formando a sus alumnos en un entorno lo más parecido al de un país de habla inglesa. La mayoría de su equipo docente está formado por profesores nativos cualificados y con experiencia internacional, y tanto la metodología utilizada como el material didáctico, en muchos casos, es el mismo que se utiliza en los mejores colegios del Reino Unido. Desde los 3 años, sus alumnos experimentan una inmersión real en inglés, por lo que la adquisición del lenguaje ocurre de forma natural. En este colegio no enseñan inglés como una segunda lengua, sino que enseñan en inglés. Basta un pequeño paseo por las aulas del Colegio Inglés para darse cuenta de esto, y poder ser testigos de la influencia de los mejores sistemas educativos del mundo en sus alumnos. Los niños se comunican entre ellos y con los profesores en inglés con toda la naturalidad del mundo, demostrando grandes habilidades de comunicación, tanto oral como escrita. "Para nuestros alumnos, el inglés es una forma de comunicación no una asignatura más" Intercambios con colegios de diferentes países Los intercambios de este colegio de Zaragoza con colegios de otros países, como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra e Irlanda, afianzan estas habilidades de comunicación y ayudan a crear un ambiente y una mentalidad internacional entre sus alumnos. El carácter internacional de este centro viene respaldado también por su pertenencia al grupo educativo IEP, International Education Partnership, filial en España del mayor grupo educativo bilingüe de Suecia, con 45 colegios, y más de 30.000 alumnos alrededor del mundo. Competencias para el siglo XXI en un ambiente familiar y con atención individualizada El inglés es fundamental, pero tiene que ir acompañado de otros conocimientos y habilidades que nuestros hijos tendrán que ir adquiriendo a lo largo de su vida escolar. Además de conocimientos académicos, no podemos olvidar las competencias tecnológicas, fundamentales en cualquier trabajo del siglo XXI, ni las competencias interpersonales, como la gestión de las emociones o el trabajo en equipo. Una buena formación a nivel global debe incluir, entre muchos otros, estos aspectos. Para alcanzar una base sólida que incluya todas estas destrezas y habilidades, el proceso de aprendizaje tiene que adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno, porque, como decíamos, no existe una receta universal que sirva a todos por igual. Todos tenemos puntos fuertes por explotar, áreas de mejora en las que trabajar, y diferentes intereses, y en un centro educativo es fundamental saber identificar esto en cada alumno, con el fin de ayudarles a alcanzar su máximo potencial. El alumnado, protagonista de la educación Esto es muy difícil de conseguir en colegios grandes o donde el número de alumnos por profesor es elevado, pero en el Colegio Inglés el alumno es el verdadero protagonista. Al ser un colegio de una sola línea, de ambiente familiar, toda la comunidad escolar está involucrada en el proceso educativo de cada alumno, y la comunicación es constante entre el centro y las familias. Un alumno que acaba su educación en el Colegio Inglés de Zaragoza está preparado para el futuro y cuenta con la resiliencia y las habilidades académicas, digitales y emocionales necesarias que le permitirán seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Y no hay mejor herencia que podamos dejarles a nuestros hijos. Más información: Tel.: (+34) 976 57 30 30. Av. de Movera, 147. 50194, Zaragoza Web