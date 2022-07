El Gobierno de Aragón tiene intención de presentarse ante la fiscalía como acusación particular como perjudicado por el incendio declarado hace una semana en Ateca (Zaragoza) y que ha afectado a 14.000 hectáreas del valle del Manubles y su entorno, entre ellos montes de utilidad pública, una vez analizado el origen y las causas del fuego.

Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, tras reunirse en el Ayuntamiento de Ateca con la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero, y los alcaldes de Alhama de Aragón, Ateca, Bubierca, Castejón de las Armas, Cetina, Embid de Ariza, Moros, Villalengua y Villarroya de la Sierra.

El incendio forestal se dio por controlado el sábado, si bien en la zona continúan trabajando dos cuadrillas terrestres, dos autobombas del Gobierno de Aragón y una dotación de bomberos de la DPZ.

👤 @joaquinolona ha anunciado que se depurarán responsabilidades y que el @GobAragon "llegará hasta el final" y se personará ante la Fiscalía como perjudicado "en tanto en cuanto se han quemado montes de utilidad pública y otros bienes que tenemos la obligación de proteger" pic.twitter.com/OkwqIuav87 — Gobierno de Aragón (@GobAragon) 25 de julio de 2022

El fuego se originó durante unas labores de reforestación que realizaba la empresa Land Life, a la que, según Olona, la sección de Incendios del servicio provincial el pasado 20 de junio le trasladó una serie de recomendaciones "muy concretas", entre ellas, la de posponer los trabajos, cuestiones que, ha dicho, se incluirán en las responsabilidades judiciales.

No obstante, el consejero ha reconocido que no existe ninguna normativa en vigor que exija autorización expresa para que unas determinadas máquinas trabajen en el monte o en el ámbito agrícola.

"Cada comunidad autónoma actúa en función de su marco regulatorio y normativo y lo que considera más conveniente para sus administrados", ha apuntado Olona, y aunque ha reconocido que el "escenario cada vez más complejo" hará necesario adoptar cambios normativos en el ámbito legislativo y político, "no es momento de que un consejero establezca y decida por su cuenta y riesgo ámbitos que deben ser objeto de regulación jurídica".

No obstante, ha considerado que cada uno debe ser "consciente de su propia responsabilidad" y adecuar la actividad a las condiciones.

El consejero también se ha defendido de las acusaciones de falta de medios y ha apuntado que desde 2015 los fondos del operativo de Sarga han pasado de 11 millones de euros "a más de 25 millones".

"No es verdad que no se estén dedicando fondos", ha insistido Olona, quien ha precisado que este año "se han destinado más de 34 millones" a la prevención y extinción de incendios y que la Dirección General de Gestión Forestal es "la que más ha aumentado su presupuesto".

"No se puede decir que no estamos mejorando los medios cuando estamos haciendo un esfuerzo presupuestario tan notable", ha dicho Olona, y aunque ha admitido que los medios "no son infinitos", ha asegurado que "una prueba" de ese esfuerzo del departamento es que este incendio "se ha podido controlar de forma rápida dentro de las características que presentan este tipo de incendios".

El incendio no está extinguido todavía, por lo que desde el Gobierno de Aragón insisten en la necesidad de extremar la precaución y, por seguridad, evitar acercarse a su perímetro.