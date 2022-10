“Es difícil saber si en Navidad habrá otra ola de coronavirus” porque estas vienen “cuando hay personas vulnerables y estas son las que tienen la inmunidad más bajas por ser muy mayores, estar en tratamiento, etc”. Así lo ha manifestado esta tarde la viróloga Margarita del Val en una conferencia en Ibercaja Patio de la Infanta de Zaragoza, donde ha hablado de ‘las enfermedades infecciosas y la salud global’. Esta incertidumbre es mayor porque “no sabemos cuantos de esos vulnerables se han infectado en verano”, asegura la viróloga, que sí afirma que la situación es “peor que la del año pasado”. ¿El motivo? “que no vamos a poder ventilar tanto como el año pasado sin pasar un frío tremendo porque por ahorro de combustibles y por lo que cuesta pagarlos, tendremos que dejar de ventilar, cerrar interiores y tenerlos más insalubres y eso tendrá más casos de covid y de otros virus", asevera la especialista.

Es por eso que insiste en "estar atento y proteger a las personas con más riesgo" y de hecho, asegura que es una "guerra" entre los virus que respiramos al estar en un sitio cerrado durante mucho tiempo y "nuestras fuerzas".

Señala que habrá un conflicto entre la ventilación y el ahorro energético, aunque "innecesario" porque cree que habría que haber aprendido a controlar la calidad de aire con medidores de CO2 que dicen cuando hay que ventilar. "Hemos aprendido mucho del coronavirus" pero "no dado herramientas para tener un aire más limpio", asegura.

Preguntada si sería necesaria la mascarilla en la comida de Navidad, reconoce que "nos juntamos para comer y beber y no se puede hacer" con tapabocas, pero sí invita a "ventilar y que quien pueda tenga un filtro hepa, que va limpiando el ambiente".

La mascarilla es eficaz evaluando la "alternativa y el riesgo", por eso, cree que en los colegios no es necesaria porque "no tienen riesgo de infectarse de este o de otros virus", dice; pero sí en comercios que no ventilan. Y en cuanto al transporte público, explica que "si una persona interactúa con pocas y siempre las mismas puedo levantar medidas pero en el transporte público cada día son distintas así que el riesgo de contagiarme y contagiar es más alto". Y se pone ella misma como ejemplo, que la lleva porque "si me infecto tendría que cancelar muchos planes.

Más casos en Aragón

En Aragón, por ejemplo, ha crecido la incidencia algo más de 3 puntos hasta los 55, 2 casos por cada cien mil habitantes e incrementado el número de casos (719 casos en una semana, 216 de ellos el domingo) y la hospitalización ha aumentado en diez casos en planta hasta los 123, pero dos menos en uci (3).

De momento, señala Del Val, la variante ómicron es la dominante pero no descarta que aparezcan otras. Sin embargo, dice que "es bueno que no aparezca otra porque "a una variante solo la hecha otra" y sabemos lo que tenemos", dice, respecto a delta, que es tres veces más leve esta y ómicron es "con la que nos hemos contagiado la mayoría, así que tenemos una inmunidad adicional que complementa a la de las vacunas".

En cuanto a la incidencia de gripe, asegura que las temporadas de agentes respiratorios dependen "de nuestro comportamiento y de los vulnerables", que son los que se contagian. Durante un par de inviernos bajó la enfermedad y se han evitado gripes malas, "catarros espantosos e incluso la muerte" pero ahora "no sabemos cuántos vulnerables hay" porque los contagios, así como la gripe, se incrementaron desde marzo, pero "a lo mejor ya se han infectado todos esos vulnerables", ha dicho.