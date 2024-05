Albert Pla, Kase.O y Manolo Kabezabolo, juntos este viernes en Zaragoza

El inclasificable Albert Pla ha apostado en los últimos años por una serie de espectáculos de corte más íntimo y teatral, con el público sentado en el patio de butacas. En muchos de esos 'shows', a más de uno le habrán dado ganas de ponerse a bailar y a dar palmas en algún momento. Para todos ellos, el artista de Sabadell ha ideado una gira en la que enciende con fuerza su ventilador más rumbero y fiestero. 'Rumbagenarios', que desembarca este viernes a las 22.00 horas en la sala Oasis de Zaragoza, reunirá las canciones más «animosas» de su repertorio en un concierto que promete convertirse en una auténtica fiesta. Y todo con un aliciente de altos vuelos: la participación de Kase.O y Manolo Kabezabolo.

No hay que olvidar que los dos artistas aragoneses colaboraron en el disco 'Veintegenarios en Alburquerque' y que esta gira conmemora también el 25 aniversario de la publicación de ese álbum mítico de Albert Pla. En concreto, Kase.O participó en el tema 'Alboraya' y Manolo Kabezabolo en 'Veintegenarios', aunque se desconoce qué canciones interpretarán este viernes.

En el concierto sonarán algunos de los temas más conocidos y animados del artista de Sabadell, sobre todo del citado disco y de 'No sólo de rumba vive el hombre', otro de sus álbumes de referencia. «También tocamos más rumbitas, pero sí, esos dos discos son la base del espectáculo. Hacía mucho que no actuaba con el público de pie y me apetecía hacer algo así más festivo», explica a este diario Albert Pla, que reconoce que está disfrutando mucho de esta gira.

En este sentido, asegura que «lo mejor de los bolos es encontrarse con amigos», como hará este viernes con Kase.O y Manolo Kabezabolo. « Siempre que voy aprovechamos para vernos. Es de las cosas buenas de ir a Zaragoza. Son dos tipazos y me encantaría volver a colaborar con ellos de alguna forma», subraya.

Pero la aportación de talento aragonés no es el único aliciente del concierto de este viernes. Porque el de Sabadell llegará a la sala Oasis acompañado del gran guitarrista Diego Cortés, así como de los sonidos electrónicos de Judit Farrés o la participación en coros, palmas y baile de las chicas de la Prenda Roja: Cristina López, Ana Brenes y Sara Sambola.

«Es un lujo contar con todos ellos y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien. Al final, a mí lo que más me gusta es ir haciendo proyectos diferentes, investigar y jugar con las cosas que se pueden hacer sobre un escenario», explica un artista inclasificable que ha colaborado con grandes músicos como Quico Pi de la Serra, Kiko Veneno o Pascal Comelade (con este último impulsó por ejemplo el gran disco y espectáculo Somiatruites).

Aunque ha llovido mucho desde que en 1989 lanzó su primer disco, Pla asegura que el escenario le sigue atrapando como el primer día. «No lo veo desde un punto de vista mitómano, pero está claro que algo tiene el escenario. La verdad es que todo ha sido fantástico en estos años, desde que descubrí que el formato de la canción podía ser el adecuado para soltar todo lo que estaba escribiendo», recuerda el catalán.

Su faceta como actor

Haciendo gala de su capacidad infinita para la reinvención, el cantautor también ha desarrollado en estos años su faceta interpretativa. Desde la película 'Airbag' de Juanma Bajo Ulloa en 1997 a la reciente serie 'La mesías', de 'Los Javis'. «Si me proponen cosas y me veo capaz de hacerlas me lanzo sin pensar. Formación yo no tengo de nada, me he ido formando a golpes de escenario. Pero en el cine la gente te ayuda mucho; siempre hay un director que lo tiene muy claro y te va guiando», indica el de Sabadell, que acaba de rodar la película 'Escape' con Rodrigo Cortés y la secuela de 'El Hoyo'. «A mí me encanta disfrazarme, pero lo que más me gusta de actuar es que me digan lo que tengo que hacer», asegura con su habitual ironía.

El artista, que no publica disco desde 2018, prevé compartir nuevo material a muy corto plazo. «Este año me gustaría sacar nuevas canciones. Ya las tengo compuestas y lo que quiero es sacármelas de encima, aunque no sé ni si será un disco», indica Pla, que este jueves ha lanzado precisamente el tema 'Bombas en Madrid', una canción que no es nueva pero que es la primera vez que la graba en estudio. Incidiendo en su línea, la ha publicado coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid.

«Mientras siga disfrutando sobre un escenario y se me ocurran canciones e ideas casi sin querer seguiré aquí. De hecho, creo que solo me bajaré por enfermedad grave o muerte. No tengo mucho más que hacer», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo