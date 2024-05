Educación calcula que solo 40 colegios de Aragón tendrán que ir a sorteo el 15 de mayo

La implantación de la zona única de escolarización ha sido la principal novedad del proceso que concluyó el martes pasado y también el más polémico, ya que gran parte de la comunidad educativa mostró su rechazo desde el primer momento. Sin embargo, la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Foniés, ha asegurado esta mañana estar «contenta» porque la valoración que hacen desde el departamento es «muy positiva».

Son 54 los centros de todo Aragón que cuentan con más solicitudes que vacantes, pero Pérez Forniés calcula que «estaremos en el entorno de unos 40» los que tendrán que ir a sorteo, que se celebrará el 15 de mayo. Aunque los datos definitivos no se conocerán hasta el día 9 de mayo que se harán público las listas provisionales. Esta previsión viene dada porque hay centros en los que «solo queda un niño fuera» bien en petición ordinaria o de alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo (acneaes) y, en ese caso «aumentaremos un poquito la ratio».

Este caso de solo una solicitud de más se da en el Rector Mamés Esperabé, de Ejea (38 plazas y 39 solicitudes), Y en Zaragoza, el Domingo Miral (10 para 11), Julián Sanz Ibáñez (7 para 6), San Jorge (64 para 63) y Antonio Machado (20 para 19), de Venta del Olivar.

En el caso de los acneae hay una petición más que vacante en el San José de Calasanz, de Barbastro, el Juan Sobrarías de Alcañiz, Florián Rey, de La Almunia de Doña Godina; el Maestro Padre Orós, de Movera (en este caso tiene una solicitud y ninguna vacante); y en Zaragoza capital, el Basilio Paraíso, César Augusto; y Santo Domingo (no tenía vacantes acneaes).

Además, el Katia Acín de Binéfar y el Santa Magdalena Sofía tienen tanto más peticiones ordinarias como acneaes.

Preguntada por qué criterios se van a seguir para apostar por ir al sorteo, aseguró que primero hay que sentarse y «hacer un análisis de las infraestructuras y de las necesidades», pero ya adelantó que «siempre se pueden forzar si falta un alumno en un centro se fuerza la ratio y asunto solucionado. Casos como ese tenemos muchos». También se dan muchos casos en los que si se cuentan vacantes ordinarias y acneaes entran todas las solicitudes al no tener suficientes de alumnos con necesidades.

La consejera sí que confirmó que en los barrios jóvenes como el de Parque Venecia «sí que habrá que abrir una vía, pero no me preguntéis dónde ni cómo ni cuando (hay exceso de peticiones en el María Zambrano como en el Parque Venecia) porque hay que hacer un análisis serio de las infraestructuras». Incluso afirmó que quepan todos los niños «no es una cuestión de dinero, sino que continúan su periodo educativo, que esto no acaba en 1º de Infantil».

Per aun así, insistió en el que la valoración es «positiva» y ha dado las gracias a las familias que han tenido «un comportamiento impecable».

Por su parte, desde la Federación de padres de la escuela pública (Fapar), mostraron su «satisfacción» por el incremento de solicitudes en todas las familias (son casi 450 más que el año pasado) y mostraron su deseo de que «se consolide en los próximos años». Además, destacaron que en casi todas las antiguas zonas (salvo dos) se ha incrementado el número de solicitudes de acneaes en la escuela pública. Sí que lamentaron que en Teruel «no se haya partido de una ratio más baja», una situación que consideran factible porque hay 60 vacantes.

Desde la federación «no percibimos la necesidad de aumentar ratios ni de abrir nuevas vías, con la excepción de las solicitudes del barrio de Parque Venecia que deben ser estudiadas para valorar su procedencia», aunque también pusieron de manifiesto que en un radio de 1 kilómetro hay plazas vacantes en los centros. Sí que manifestaron su preocupación por las diferencias de solicitudes en localidades como Fraga, Casetas, La Puebla y pidieron revisar el concierto en Pina, donde hay plazas públicas vacantes.