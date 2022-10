Arturo Aliaga: "En materia fiscal, habrá retoques positivos para una amplia base de aragoneses"

¿Se ve con fuerzas para seguir en política?

Yo estoy con fuerzas para seguir en lo que me gusta. Trabajar en los sectores energéticos, mineros e industriales, pero no voy a desvelar ninguna carta porque soy el presidente de un partido que ha estado gobernando en esta legislatura y tiene en la cabeza proyectos. Yo me veo con fuerzas para lo que sea.

¿Qué factores pueden decantar la balanza hacia un lado u otro?

Seguiré si me encuentro tan feliz como estoy hoy. Es una cuestión de sentimientos, no de sueldo ni de cargos. Pero, en fin, yo no puedo estar sentado en una silla viendo las hojas caer del otoño. No va conmigo eso.

¿Pero todavía no ha tomado una decisión?

Es estrategia. ¿Cuándo van a tomar una decisión los otros partidos que compiten en mi escenario? Yo compito en un entorno socioeconómico. Vamos a ver…

Entonces depende de lo que hagan el resto de partidos...

No, no. No dependo de lo que hagan el resto de partidos. Yo tomaré mi propia decisión, pero la tomaré yo y cuando yo decida que estratégicamente es el momento. Haré lo que le convenga al partido aragonés en el sentido de decir, vamos a ver, nosotros hemos dado estabilidad en esta legislatura y espero que se valore. Podemos estar más adelante y contribuir. Sí. Cuando sea el momento ya lo diremos. De los nueve posibles partidos de Aragón solo tienen candidatos dos, el presidente Lambán (PSOE) y Soro (CHA).

Pero el resto ha convocado primarias. ¿Cuándo las va a convocar usted?

Se está haciendo el recuento de los censos. Convocaremos cuando estratégicamente convenga. No voy a desvelar las cartas porque después pasa lo que pasa.

¿Se ve con suficientes apoyos internos?

No voy a contestar porque hay muchos factores. Yo ahora tengo un trabajo clave que hacer, que es centrarme en los Presupuestos de Aragón, que serán expansivos, donde garanticemos todas las cuestiones del Estado del Bienestar. Pero también habrá alguna cosa fiscal porque nosotros, dentro del Gobierno, tenemos nuestras propuestas que ahora se están analizando. Con lo que salga haremos una propuesta a las Cortes.

¿Cuál es la propuesta del PAR?

La tiene el consejero de Hacienda. Cuando conozca las propuestas de los demás, afinaré la mía. No puedo decir más porque traicionaría mi deber de confidencialidad, pero estará en la línea que propugna el Partido Aragonés.

El PAR es favorable a la eliminación de Patrimonio y bajar el impuesto de Sucesiones…

En algunos escenarios. Eso se nos ha atribuido pero también había algunos condicionantes que se interpretaron mal. También el PAR pidió y pactó eliminar el impuesto en el acuerdo de legislatura de 2015 y no se cumplió. ¿O no? ¿O nos olvidamos de esas cosas? ¿Y ahora resulta que no cumplo yo? Porque me quemara una vez con este tema no tengo que hacerlo de nuevo. No me puedo quemar a lo bonzo dos veces.