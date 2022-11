Aragón se queda atrás en la carrera de las startups. El talento está ahí, subrayan los emprendedores y las asociaciones que les representan, pero el tejido empresarial más maduro no ha sabido integrar estos nuevos proyectos en la buena marcha de la economía de la comunidad. Y como consecuencia, otros polos de atracción empresarial como Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia o Salamanca han adelantado a toda velocidad al tejido aragonés de las empresas emergentes cuando hace no tanto estaban en igualdad de condiciones. Ahora vislumbran una nueva oportunidad para comenzar la remontada, sobre todo con la puesta en marcha de la nueva ley de startups y con el anuncio de Lambán de la creación de un centro aragonés del talento, del que no conocen los detalles pero confían en que satisfaga sus reclamaciones.

«Nosotros nos preguntamos qué quiere Aragón de mayor», reflexiona Carlos Zapatero, el presidente de la Asociación de Startups de Zaragoza y Aragón (AraGo!), en referencia al futuro del emprendimiento aragonés en un momento en el que el volumen de facturación de las startups en España se ha multiplicado por 20 en los últimos 10 años, la misma cifra en la que ha crecido la inversión. Sin embargo, según el último informe GEM del Observatorio del emprendimiento de España, Aragón ocupa la decimocuarta posición entre todas las comunidades autónomas en el baremo que marca la tasa de emprendimiento reciente, una cifra que dista de la riqueza de la comunidad y del polo de innovación que Zaragoza debería ostentar como la quinta ciudad del país. Tres ejemplos del talento aragonés: "Me ilusiona emprender porque es la forma más rápida de aprender" Aún así, existen unas 200 startups en la comunidad, un anglicismo que designa a aquellas empresas emergentes con base tecnológica que aspiran a escalar con velocidad, obtener altas facturaciones partiendo de ideas originales y financiación privada. El problema, según coinciden en decir desde el sector, reside en que las industrias más potentes de Aragón se olvidan de servir de impulso a las empresas más pequeñas. «El emprendedurismo está muy fragmentado. Tenemos referentes en startups que funcionan bastante bien y se han consolidado como pymes internacionales, pero Aragón no ha encontrado su sitio. Contamos con una plataforma logística espectacular, con el ZLC, el puerto seco o el aeropuerto de Zaragoza, pero no hay un ecosistema vertical de la logística en Aragón que haga de tractor para que nazcan startups de logística», ejemplifica Carlos Pyñeiroa, el director del Centro de Incubación Empresarial Milla Digital de Zaragoza (CIEM). Añade Piñeyroa que Aragón debe «explotar sus virtudes», dado que «el tejido empresarial incipiente no puede nacer al margen de lo que ya está asentado. Nuestro problema es que hay una gran fractura entre el tejido empresarial maduro y el emergente». En resumen, que las empresas emergentes deben en torno a las patas de la economía aragonesa, que se cimenta en torno a la industria agroalimentaria, la automoción, la logística y ahora la nube de Amazon Web Services. Ahí está ese Aragón adulto del que hablan el sector emprendedor, del que avisan se quedará cojo si no cuenta con el talento joven. La situación actual está llevando a las empresas y a los potenciales emprendedores a buscar nichos de mercado más atractivos. «Existe una fuga de startups y talento a Madrid, Barcelona, Valencia o el País Vasco. Allí hay una mayor cultura de la financiación y más medios disponibles, como centros de emprendimiento donde todas las empresas se reúnen y surgen ideas y aprendizajes. Creemos que debería crearse un centro de talento único para el emprendimiento en Aragón», señala Carlos Zapatero. De hecho, uno de los anuncios del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el debate de estado de la comunidad celebrado la pasada semana fue la puesta en marcha de un centro aragonés del talento, aunque pocas noticias han recibido los representantes del sector. Se uniría a otros centros «La posición de Aragón no cuadra con la que debería ostentar porque somos el número uno en patentes. También lo somos en talento, pero muchos proyectos se van fuera. Tenemos que trabajar en una estrategia común en todo el emprendimiento para incluir a nuestros jóvenes en el ecosistema empresarial», señala Silvia Plaza, la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE). La nueva legislación Sin embargo, ahora existe una buena oportunidad para revertir la situación tras la aprobación de la nueva ley de startups en el Congreso de los Diputados. La ley incluye una definición más exacta de las startup para limitar su idiosincrasia y establecer el ámbito en el que se mueve importantes medidas fiscales, elimina trabas burocráticas y flexibiliza trámites para fomentar la creación y la inversión en empresas emergentes de base tecnológica. Sergio Martínez, el cofundador de la aceleradora de startups en Aragón con Zebra Ventures, apunta que «la ley debería impulsar un cambio cultural en España» al crear un mejor clima para la inversión, aunque se queda algo corta al encorsetar las startups en un periodo de vida de cinco u ocho años o en limitar la facturación de estas entidades para ser consideradas como tales.