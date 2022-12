El Gobierno descartó la candidatura de Teruel a la sede de la Agencia Espacial Española por "deficiencias técnicas" referidas a la carencia de conexiones internacionales áreas, a la falta de presencia en el sector aeroespacial y de instituciones de investigación relacionadas con el mismo, y a "indefiniciones" en relación a la sede provisional ofrecida.

Estos son los argumentos incluidos en el dictamen publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que confirma a Sevilla como sede de la Agencia Espacial, decisión que tiene previsto recurrir Aragón al entender que no se valora la realidad de la España despoblada ni favorece la vertebración del país.

"La candidatura de Teruel presenta como sede provisional plantas de un edificio compartido del Gobierno regional en Teruel, sin especificar las características de seguridad, físicas o adecuación de los espacios, así como la cobertura por parte de la candidatura de los gastos correspondientes", añade el dictamen.

Además, se afirma que la ciudad no tiene una presencia notable del sector, ni instituciones de investigación relacionadas con el mismo y que no presenta conexiones internacionales aéreas a los destinos identificados y deberían de realizarse a través de aeropuertos a más de una hora de la sede.

Por el contrario, el acuerdo asegura que la ciudad elegida, Sevilla, que cumple con el criterio de despoblación solicitado para aspirar a la sede de la Agencia Espacial, ya que "es la única de las cuatro mayores ciudades españolas cuya población ha decrecido en los últimos diez años", subrayando que su elección "podría contribuir a revertir este fenómeno en un plano cuantitativo". Un aspecto que desde el Gobierno de de Aragón han calificado como "el colmo de las risas".

En el haber de la candidatura sevillana estaban las amplias conexiones terrestres, aéreas y marítimas, la existencia de una infraestructura hotelera suficiente, un sector empresarial dinámico y la presencia de empresas vinculadas al sector aeroespacial. En la otra cara de la moneda, y así se incide de manera especial, está la elevada tasa de paro existente en Sevilla, un 24,2 %, casi 10 puntos por encima de la media nacional.

"El colmo de las risas"

El Gobierno de Aragón cree que en todo este proceso de elección de la sede de la Agencia Espacial "el colmo de las risas" está en que se haya valorado la candidatura de Sevilla por la despoblación, tratándose de la cuarta ciudad de España, con más de 600.000 habitantes. La ciudad andaluza tiene 684.234 habitantes censados, 9.000 más que Zaragoza

"Ha perdido unos pocos y ya parece sufrir el drama despoblación", ha lamentado, en declaraciones proporcionadas por el Gobierno de Aragón, el director general de Investigación e Innovación, Ramón Guirado. "A medida que vamos sabiendo más sobre el procedimiento estamos más convencidos del paripé que se ha hecho", ha lamentado Guirado, quien considera "indignante" que para descartar la candidatura de Teruel el Estado diga que no hay investigación en el sector.

"A medida que vamos sabiendo más sobre el procedimiento estamos más convencidos del paripé que se ha hecho"

En el dossier de la candidatura, publicado en la web Aragón Investiga desde hace semanas en virtud de la "transparencia" en la que "cree" el Gobierno de Aragón, se expresa "claramente" lo que hace en Teruel el Centro de Investigación de Ciencias del Cosmos (CEFCA), provincia que cuenta con una infraestructura científico-técnica singular en la que el propio Estado invierte un millón al año, ha recordado Guirado.

Pero además, este centro participa en el seguimiento de dos misiones espaciales de la UE, por lo que es "muy insultante" que ahora digan que en Teruel no hay "nada de investigación".

Guirado ha rechazado también que el Estado dudara de "quién iba a pagar la luz o el agua" en las dos plantas que había ofrecido como sede el Gobierno de Aragón en uno de sus edificios cuando no se ha considerado siquiera la "opción B", que era ocupar íntegramente el edificio de oficinas llamado la Casa Blanca. Por todo ello, si la designación de la sede fue un examen, "no ha estado bien corregido", ha enfatizado Guirado, quien ha agregado que "seguramente" el recurso por los requisitos presentado ante el Supremo "no les hizo ilusión".

Descrédito de la política contra la despoblación

Este dictamen será recurrido por varios Gobiernos regionales, entre ellos el de Aragón, cuyo presidente, Javier Lambán, aseguró este lunes, a través de un tuit, que con la decisión del Consejo de Ministros de designar a Sevilla como sede de la Agencia Espacial, "la política contra la despoblación queda muy desacreditada".

Lambán reconocía en su mensaje que nadie "prometió" a Aragón que la tendría, pero estima que cuando el Gobierno dijo que iba a desconcentrar organismos hacia la España despoblada, Teruel, como sede de esa agencia, era "blanco y en botella". Ese mismo día, el director general de Investigación, Ramón Guirado, anunció que el Ejecutivo autonómico continuará con las acciones judiciales emprendidas contra los criterios que se fijaron como condicionantes para las ciudades que aspiraran a acoger este organismo.

"Estamos en total desacuerdo con esta evaluación y exigimos la tan cacareada transparencia por parte del Estado", ha agregado Guirado, que ha añadido que la DGA pide conocer los dosieres del resto de candidaturas y cómo se han puntuado estas, porque todo este proceso "no es de recibo".