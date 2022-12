La supresión del IVA en algunos alimentos es una medida "insuficiente" que solo sirve para "quedar bien con la gente"

Comerciantes y consumidores ven positivas las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez de suprimir el IVA de productos de primera necesidad como el pan, los huevos, la leche, la fruta, entre otras, y bajar del 10% al 5% el del aceite y la pasta, para frenar el alza de la cesta de la compra. Sin embargo, unos y otros ponen pegas a esta rebaja y la califican de insuficiente, sobre todo porque echan de menos que en esa lista se incluyan otros productos de primera necesidad como la carne y el pescado, cuyo precio se ha incrementado en los últimos meses.

El Mercado Central de la capital aragonesa estaba esta mañana lleno de zaragozanos dispuestos a comprar productos para la cena de Nochevieja o la comida de Año Nuevo o los productos del día a día, sin mirar demasiado cómo iba a afectar esa rebaja del impuesto en algunos alimentos.

Está “bien” que bajen el IVA, ha señalado esta mañana María Jesús Alonso, a las puertas del Mercado Central, pero “sería necesario también en la carne y el pescado, porque así se ayudaría también al sector”. De ahí que califique la medida de “insuficiente”, sobre todo porque “lo que más ha subido es la carne”, asegura. Y eso que ella, reconoce, que “puedo comprar, pero también se nota, porque lo que antes costaba 25 euros ahora bastante más”, lo que supone que “no podemos ahorrar".

En esa idea de que habría que “repartirlo también al pescado y la carne” incidía un hombre que acababa de hacer la compra porque “la gente también comemos carne y pescado”. Menos optimista se mostraba una señora: “¿Te crees que lo va a bajar? Yo no, porque si dice que lo va a hacer no lo hará, ya que este Gobierno siempre hace lo contrario de lo que dice”.

Un límite

Manuel Franco, sin embargo, está de acuerdo con la rebaja y aunque la ampliaría, tiene claro que “no se puede ayudar a todos”, reconoce. “Hay que dar, sí, pero hasta aquí...”, señala. A él, como diabético, le gustaría que le ayudaran en su enfermedad, pero hay que poner un límite, asegura.

Los comerciantes son todavía más críticos, incluso los que potencialmente podrían verse beneficiados. “Los precios los mantendremos iguales”, asevera Eva Maqueda, de Frutas Maqueda, ya que “dudo” de que bajen también en MercaZaragoza y si allí no lo hacen no lo van a poder repercutir. Además, señala, hay que tener en cuenta que cuando ellos van a comprar, cada día el precio es diferentes. “Hoy puedes comprar el calabacín a un precio y mañana al doble”, afirma, de ahí que crea que los precios seguirán igual.

Carnicerías y pescaderías no han entrado en las ayudas, algo que no entiende Juan Miranda, de la Carnicería M. M. Miranda. “No es lo mismo bajar el IVA de una barra de pan que cuesta un euro a la carne que cuesta diez, por ejemplo”, asegura. De ahí, que considere que esta medida solo sirve para “quedar bien con la gente” y para “disfrazar” la situación porque ya “están pensando en las próximas elecciones”. En esa idea incide también Pedro Huerta, de Pescados y Mariscos Pedro, lo mismo que en que el precio sube o baja a diario. Por eso, cree que puede ser “un incentivo” para que la gente compre algunos productos y lo haga más “tranquilo”, aunque duda de que la rebaja se note en la compra total. Cree que el Gobierno ha intentado “conformar a la gente” e incluso considera que habrá “más rebajas antes de las elecciones”.