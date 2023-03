Marzo: "Sigue habiendo agendas de médicos bloqueadas y eso no puede ser"

¿Está satisfecho con la batería de medidas que acaban de entrar en vigor en Atención Primaria?

(Suspira). Digamos que moderadamente. Todo acuerdo nunca te deja contento y no lo estoy del todo. No es lo que yo hubiera preferido. Eso sí, me siento muy satisfecho por haber evitado una huelga en enero.

¿Qué hubiera querido?

A ver, lo que necesita la Atención Primaria es una refundación del modelo, que tiene 40 años, porque lo que precisa la sociedad actual no tiene nada que ver. Pero entiendo que en una negociación sindical lo que se negocia son medidas sobre las condiciones de trabajo y no es el escenario para abordar el modelo. Ese debemos negociarlo nosotros con sociedades científicas y profesionales y a eso habrá que hincarle el diente, pero no solo en Aragón.

Los centros todavía están cerrando agendas, se han habilitado escasas bolsas de rebosamiento y en algunos centros no hay muchos voluntarios. ¿Teme que alguna medida fracase?

Yo no le llamaría fracaso, pero es verdad que las medidas no van a ser panacea de nada. Temo que nos cueste, pero las ordenes están y creo que bastante bien escrito, pero hay que llevarlo a la práctica del día a día. Muchas medidas son un avance que no deberíamos haber esperado a la mesa sindical, como el caso de la desburocratización, la exención de guardias, la actividad complementaria de guardias o las libranzas al día siguiente de una guardia. Yo mismo, como médico, he reclamado estos durante muchos años que, en los hospitales, es algo ya aplicado desde los años 80. Sí que me preocupa que la desburocratización se vaya pasando y, por propia inacción nuestra, al final la Primaria se acabe comiendo todo.

¿Prevén muchas consultas de apoyo de tarde por esa sobresaturación en las consultas que se viene denunciando?

Sigue habiendo agendas bloqueadas y eso no puede ser. Ya les he dicho a los directores de los centros que esos huecos se deben ver. Si el miedo antes era que se iban a llenar y que se iba a alcanzar un número elevado de pacientes, ahora hay un límite de 35 pacientes. Por tanto, se deben ver todas las agendas. ¿Qué pasa con esto? Que cuando el paciente entra a Salud Informa y se encuentra con una cita para dentro de un mes, se enfada con razón. Se da la paradoja además de que si vas al centro, te dicen que hay cita para ese mismo día. El paciente dice ¿y por qué no puedo citarme para hoy? Pues porque no se ven esas citas. Ese esfuerzo lo tenemos que seguir haciendo porque tenemos algunos centros urbanos donde hay problemas con las agendas.

De todas las medidas, entiendo que esta es la que más le preocupa por si surge la picaresca...

Si hay una buen percepción de los pacientes y además hay una percepción mejorada por parte los profesionales, no fracasará nada porque son sostenibles económicamente. Si esto se pervierte y se convierte en que yo me cito lo que quiero, nos irá mal. Tenemos que ser honestos y confío mucho en los coordinadores de los centros de salud.

¿Qué margen se dan?

Si vemos que las agendas no responden a la necesidades de la población, durarán tres telediarios. Lo que no vamos a hacer es dilapidar recursos públicos. En el acuerdo se habla de tres y seis meses para revisarlo, pero yo los miro cada día y en conjunto nos hemos dado una semana para valorar. Hay que demostrar que tenemos la situación bajo control. Al principio hay que dar un margen.

Decía el otro día que no comprendía la revolución que ahora respecto a la revolución la sanidad del país. ¿Por qué?

Hay una percepción de que todo está mal y yo, como profesional de Primaria, hablo con mis compañeros y no lo percibo. Va por barrios. Hay quien te dice que están muy bien y otros que no llegan y que tienen mucha presión. A los que venimos de este mundo nos cuesta entender de dónde viene este malestar cuando aquí no es cierto que haya precariedad laboral, hemos hecho seis concursos de traslados y concursos oposición, casi uno por año. Eso permite estabilizar, optar a una plaza en propiedad y, un año después, poder moverte. Eso es una cosa inaudita. La pandemia nos ha hecho mucho daño a todos y hemos tenido a los centros asfixiados. Todo esto, igual que le ha pasado factura a la salud mental de la población, le ha pasado factura a los profesionales. Pero de ahí a esta percepción de que todo es caótico y va mal, no lo comparto.

¿Le gustaría poder contratar a más gente o están limitados presupuestariamente?

Lo que me gustaría en el tema de las plantillas es poder cubrirlas. Tenemos una ratio de 1.600 pacientes por médico de familia y mil en Pediatría que tenemos prácticamente cumplida ya. Nos faltan tres o cuatro sitios por falta de espacio, no por falta de presupuesto. Sin embargo, hay ahora 60 plazas de Médico de Atención Continuada (MAC)_sin cubrir en Aragón. Mi problema no es aumentar la plantilla, sino cubrirla. Creo que en Medicina de Familia haría falta muy poco aumento de plantilla y algo más en Enfermería. Otra cosa son otros perfiles como Fisioterapia, Trabajo Social o Terapia Ocupacional (que no está en Primaria, no digo que no. Pero no me lo planteo porque para introducir nuevos perfiles en el sistema sí tengo límite presupuestario.

Están inmersos en la negociación para evitar otra huelga el 31 de marzo, esta vez con CCOO, UGT y CSIF. ¿Sería un fracaso para la Administración que se lleve a cabo esa huelga?

Sí, por supuesto. Un fracaso rotundo. Siempre que hay un conflicto, no tenemos interés en tener ningún enfrentamiento con las organizaciones sindicales, que representan a nuestros trabajadores.

¿Habrá acuerdo?

Espero que sí. Hay cosas donde sí habrá consenso, otras que quedarán en el gris y otras que, directamente, no están en nuestra mano, como la jubilación anticipada o la jornada de 35 horas. Si esto lo plantean como un máximo para convocar la huelga, pues adelante porque no podemos hacer nada. También hay otras medidas como la carrera profesionales, que es una demanda legítima, que no caben en los presupuestos de 2023 y la modificación presupuestaria que habría que hacer sería de mucho calado. Ya lo tenemos tasado y sí pueden arrancar un compromiso para que se evalúe a todo el mundo en 2023 y que se empiece a pagar en 2024, podría ser una opción.

¿Abrirán los centros de salud hasta las 20.00 horas?

Sí, ahí puede haber acuerdo. Es un punto en el que confío. Quieren que sea en todos los centros de salud mediante la jornada deslizante y esa posibilidad está sobre la mesa, es factible y la tenemos tasada. Otra cosa es el cuánto por una cuestión presupuestaria. Este año ya hemos tenido que hacer una reserva de crédito de uno de nuestros capítulos por el acuerdo con los médicos.

Personalmente, lo tengo claro y me gustaría volver a la consulta cuando termine la legislatura porque no soy un gestor. También tengo un compromiso con Sira Repollés y no quiero dar un no rotundo por respuesta.

¿En cuánto han tasado esas aperturas hasta las 20.00?

(Sonríe) Eso no se lo puedo decir.

En mayo hay elecciones. Si gana el PSOE y le piden seguir, ¿continuará?

(Se emociona) Han sido unos años muy duros. No soy un gestor profesional y a los que venimos del mundo de la clínica, lo que nos gusta es pasar consulta. Sabemos que esto es temporal. Personalmente, lo tengo claro y mi intención es volver al centro de salud porque si no lo hago ahora, ya no lo haré. De todos modos, mi compromiso también es con Sira Repollés y no quiero dar un no rotundo por respuesta.