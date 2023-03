40 colectivos apoyan la protesta ‘Salvemos la Atención Primaria’

Cuatro entidades, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA), CGT Sanidad, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Plataforma contra la privatización de la Sanidad, han convocado una concentración para este sábado, a las 12.00 horas, a la que ya se ya se han adherido un total de 39 colectivos.

El motivo de la protesta es “el deterioro de la sanidad pública, que ha llegado a un límite muy alto” y no solo por el covid, que “lo ha agudizado”. Además “se ha distanciado al ciudadano de la Atención sanitaria, de la medicina familiar y comunitaria, que es una especialidad tan importante como la del cirujano”, ha señalado Isabel Monserrat, de ADSPA. “La sanidad no solo sirve para curar sino también para prevenir”, ha dicho, antes de asegurar que "nunca es un gasto sino una inversión"

Cinco son los puntos que consideran esenciales los convocantes, las listas de espera, la Atención Primaria, la salud mental, la sanidad privada y la sanidad rural.

"¿Porque se deteriora la sanidad?" se ha preguntado David Ubico, de la Plataforma Antiprivatización. El primer "caballo de batalla” es la derogación de la ley 15/97 que permite que “la empresa privada gestione dinero público” y esa es su lucha, ya que “no se ha tocado lo fundamental”: Se pone “la ganancia por encima de los intereses de la ciudadanía”. En este sentido ha criticado que el recibir dinero por parte de de la administración “lo adornan llamándolo colaboración público privada”. Las derivaciones “han aumentado de forma alarmante”, ha señalado, para denunciar que ya se han privatizado servicios “importantes como la lavandería, la limpieza o las ambulancias y esto no va a parar” ya que el artículo 90 de la Ley de Sanidad “va en esta línea”.

CGT también ha criticado las externalizaciones, ya que “no es la vía” y ha puesto como ejemplo el servicio de las ambulancias que “se va licitando a la baja y cada vez hay más recortes, con unas condiciones de trabajo nefastas”. Además, Olga Belenguer, ha pedido que el acceso a la sanidad “sea igual para toda la población” ya que en el caso de las zonas rurales es “deficitario”.

La Atención Primaria es “la puerta de entrada a la Sanidad y por tanto tiene que estar bien dotada”, ha reivindicado Juan Antonio Andrés, coordinador de sanidad de la FABZ. Entre sus peeticiones, que se destine el 25% del presupuesto a la Atención Primaria, que se cubran las bajas o las medias jornadas para evitar las listas de espera, ha señalado. Ha pedido “retirar el mantra de las 1.500 cartillas por santiario” porque no es lo mismo el centro de Salud de Sagasta que el de La Jota, Las Fuentes y Delicias; ya que el “código postal marca el perfil sanitario, ya que en unos los vecinos se pueden permitir un fisio mientras que en otros no”.

También exigen “la exclusividad médica” ya que consideran que un profesional no puede estar trabajando por la mañana en la sanidad pública y por la tarde en la privada “porque no está preparado físicamente” y consideran “inaceptable” que las personas vayan a la privada “pero se operen en la pública. También se muestran a favor de que los Médicos de Atención Continuada formen parte de Atención Primaria y que haya médicos que trabajen una o dos tardes a la semana para “atender a la población que no pueda ir en otro momento”. Algo similar para salud mental. "No pedimos equipos de salud mental en todas partes pero sí uno o dos días a la semana en distintos centros", ha concluido.

Preguntados por si las múltiples protestas convocadas (esta tiene lugar este sábado y el próximo domingo, 26 de marzo, hay otra, en esta ocasión por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, por la falta de predisposición del Salud a la negociación de mejoras para los profesionales), Monserrat ha señalado que “ninguna protesta sobra".