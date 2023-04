El acto institucional por el Día de Aragón en el Palacio de La Aljafería, sede del parlamento autonómico, ha comenzado este domingo con el izado de la bandera en el Patio de los Naranjos y, a continuación, se ha procedido a la entrega de las distinciones de este 2023, entre las que destacan el premio Aragón a la revista Turia y la Medalla de las Cortes al violinista Ara Malikian.

El músico ha entendido mejor que nadie lo que significa la cuatribarrada. Y lo ha expresado con un bello discurso que casi ha igualado la música que emana de su violín tras recibir la medalla de las Cortes en este 23 de abril, día de Aragón. El violinista armenio dejó de “volar” por todo el mundo, cuando “se sentía de ninguna parte”, para recalar hace 15 años de la mano de una aragonesa (la cineasta Nata Moreno) en las tierras del arte mudéjar, los Monegros, el cierzo... Aquí sembró su nueva vida, junto a su familia, para pasar de ser armenio a ser “armaño”.

“Me llenáis de orgullo y me honráis con esta medalla que se me ha otorgado por unanimidad. Y lo que no me sorprende la unanimidad. Los aragoneses sois así: todos a una. El ‘sí’ es ‘sí’ y el ‘no’ es ‘no’. Lo de los puntos medios no se diseño para la lealtad de los aragoneses. Eso me enamora de vosotros: vuestra claridad de palabra y certeza”, ha dicho Malikian justo antes de tomar su arma más melódica para interpretar por primera vez una nueva composición que, ha dicho, posiblemente titule ‘cierzo’.

Malikian ha recitado un discurso entre la emoción y el humor, recordando el saludo de Irene Vallejo, una de sus predecesoras en recibir la distinción, a quien ha citado como referencia del arte aragonés junto a Carlos Saura.

“Puedo decir que en mis viajes por el mundo no me he relacionado con más cantidad de gente que con aragoneses. La ternura y generosidad que desprendéis es admirable, capaz de sacar hasta de donde no hay. Desde hace 15 años viajo por el mundo con un equipo aragonés. Me contagiáis de vuestras virtudes y me llenáis de vuestros sabores. Ahora voy de propio, paso los pozales y todas las cosas se han vuelto ‘cosicas’. Así que digo desde hace tiempo que no soy armenio, sino ‘armaño’ de corazón”, ha dicho.

"Ara Malikian es un ciudadano del mundo, así se siente y así le han hecho las circunstancias de la vida, y es un honor que una parte de su corazón se sienta de aquí", ha celebrado el presidente de las Cortes, Javier Sada, que ha defendido que el músico es un "aragonés de pura cepa nacido lejos de aquí".