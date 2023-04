Yo, si me permite, me gustaría empezar la entrevista asegurando que es un Premio Aragón con 40 años de lucha contra casi todo.

La verdad es que la trayectoria de Turia es una trayectoria insólita porque es un fenómeno casi de Premio de Guinness. Que una publicación cultural sobreviva 40 años, que lo haga en España y que lo haga editándose en un lugar pequeñito de España como es Teruel con una visión universal de la cultura y con un proyecto que ha servido para integrar a más de 1.000 autores, es un pequeño milagro.

Un milagro que por fin consigue el reconocimiento institucional, ¿cómo le ha sentado a su director?

Que esta pequeña locura que uno puso en marcha con 21 años, 40 años después reciba un reconocimiento en su tierra siempre es de agradecer. Es cierto que tuvimos un primer aval institucional en 2002 cuando el Gobierno España nos dio el premio al fomento de la lectura y aquello ya fue un espaldarazo importante.

¿Estos reconocimientos compensan los momentos malos vividos?

Sabemos que tenemos pocos pero buenos lectores, que Turia llega a muchos sitios. Sabemos que este trabajo quijotesco que hemos emprendido ha tenido a lo largo de estas cuatro décadas ha tenido momentos felices que se traducen por ejemplo en que algunos números están agotados o en que hemos recorrido varios países del mundo presentando nuestro trabajo cultural. Que ahora aquí se reconozca este trabajo es un motivo de alegría y de acreditar que uno no se equivocó cuando decidió quedarse en Teruel.

Cuénteme esa valiente decisión que toma con 21 años, por favor.

Decidí quedarme en Teruel cuando todos los universitarios salían para no volver. Siempre he estado implicado en actividades culturales y ese joven agitador cultural logró convencer a una serie de personas para que en 1983 avalaran esta publicación. Y con esfuerzo, tesón y con una filosofía de trabajo abierta a todos e integradora hemos conseguido no solo que sobreviva esta revista sino que goce de buena salud, que haya puesto a Teruel en el mapa cultural internacional y se haya convertido en una publicación de referencia en la cultura en español. Ahora hay que decir que no a muchas propuestas porque Turia afortunadamente goza de una buena salud de contenidos que nos permite cada cuatro meses inundar a los lectores con 500 páginas de buena literatura que nos ha hecho visibles por todo el mundo. Hemos estado en ciudades como Nueva York, Ciudad de México, Lima, Lisboa y países como Francia, Brasil… Como todo ejercicio de auténtica cultura, Turia es universal por naturaleza pero nunca ha olvidado sus raíces y tiene dos secciones de temática aragonesa de as diez que conforman cada número.

Ahora todo el mundo habla de la España vaciada, pero ustedes fueron precursores de apostar por crear desde los márgenes, ¿es Turia la demostración de que la cultura puede ayudar contra este fenómeno de la despoblación?

Si de algo ha servido Turia es para visibilizar que si hay criterios y filosofía de trabajo que tienen su núcleo en la capacidad de integración y de sumar, da igual que se produzca desde la España interior. Si el proyecto tiene constancia y respaldo es viable y así lo hemos demostrado. No tenemos grandes tiradas pero tenemos dos versiones, en papel y en digital que nos da una visibilidad importante. Hay vida para estas iniciativas y publicaciones desde el interior.

En estos tiempos de inmediatez, la apuesta de ‘Turia’ es precisamente la contraria, el reposo y la apuesta por los contenidos más que por el efectismo.

No es una revista de usar y tirar, es para ir degustando poco a poco, para tenerla en la biblioteca, para consultar, disfrutar y descubrir. Tenemos unos monográficos que son la columna vertebral de cada número que se han convertido casi en objetos de culto. Pero, ¿sabe? 40 años no son nada y tenemos muchos proyectos para hacer de Turia una publicación que a todo buen lector le interese sumergirse en sus 500 páginas de cada número. Siempre hay algún relato, poema o entrevista que le va a motivar al lector y a fomentar ese pensamiento crítico que siempre estimulamos desde nuestras páginas.

Es que aunque resulte sorprendente, ‘Turia’ ha sido la prescriptora de muchos autores hoy muy reconocidos.

Hemos descubierto a autores en español como al Nobel Patrick Modiano. O, por ejemplo, le prestamos mucha atención a un escritor que fue colaborador nuestro como es Roberto Bolaño que ha sido luego un boom. Los artículos que publicó en Turia incluso han sido traducido al inglés. Y también hemos hecho pequeñas locuras. Por ejemplo, con el gobierno de Lula en Brasil realizamos un monográfico del escritor mítico Jorge Amado en su centenario. Hemos reunido también por primera vez a 40 escritores portugueses y los hemos traducido al español.

Y todo desde Teruel.

Hemos puesto a Teruel en el mapa cultural internacional y ahora llega el momento de las celebraciones y los aniversarios. Y nos llega con proyectos de futuro porque Turia es una maquinaria que no puede parar, organizar números con 100 autores y 500 páginas no es fácil. Aún quedan dos números en 2023, el martes precisamente estaremos en la Residencia de Estudiantes homenajeando a Buñuel con un número dedicado al cineasta de Calanda y la literatura. Tenemos proyectos para rato. Esperamos que este milagro se reproduzca en el tiempo durante muchos años.

Hace algunos años tuvieron serios problemas económicos para poder subsistir, ¿están solucionados ya?

El talón de Aquiles de Turia siempre ha estado en la economía. Pero gracias a la suma de esfuerzos públicos y privados y la suma de suscriptores hemos conseguido un equilibrio inestable. Y siempre manteniendo un principio fundamental que es reconocer el trabajo intelectual de los autores, siempre publicamos material inédito y siempre se retribuye el trabajo, es algo que nos ha distinguido desde el principio. Esa filosofía la hemos mantenido a pesar de las dificultades. La economía de Turia siempre es una economía de guerra pero afortunadamente la suma de todas esas aportaciones hace posible que la maquinaria siga funcionando. Es una revista humilde y limpia de diseño, para leer y no para ver, que cuida mucho los contenidos. Hay cuerda para rato.