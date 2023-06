El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, criticó este viernes durante la celebración del Comité Regional socialista el "juego tramposo" al que está recurriendo el líder del PP Aragón, Jorge Azcón, al que denominó "trilero" en varias ocasiones y acusó repetidamente de avergonzarse de Vox, el único que le asegura el mandato.

"Ahora trata de seducir a algunos incautos que puede encontrar por el camino, como Teruel Existe o el PAR, no para compartir el poder con ellos, sino para utilizarlos de muleta alternativa" para que, mediante algún tipo de pacto, "pueda blanquearse su última connivencia con la ultraderecha, que es lo único que le garantiza el poder".

Planteadas así las circunstancias por el presidente durante el transcurso del Comité Regional que el PSOE Aragón ha celebrado este viernes para analizar los resultados electorales, Lambán considera "legítimo", "ya que el PP quiere "eliminar a Vox y encerrarlo en el desván", hacer un nuevo planteamiento a la sociedad aragonesa: "Digamos públicamente que hemos decidido prescindir de los siete diputados de la ultraderecha, configuremos el gobierno los 60 diputados restantes y a partir de ahí, se abre la posibilidad de que quien pueda presidir el próximo Gobierno de Aragón sea el PSOE", lo que, a su juicio, obligará a todos a retratarse y poner "las cartas sobre la mesa".

"No podemos bajar los brazos y pensar que la suerte está echada", continuó. "Los resultados tienen los suficientes claroscuros, trampas a las que nos quiere llevar el PP en las próximas semanas. Lo que hagamos en estos días es determinante para configurar el gobierno. Azcón, en un juego de trilero característico, ahora se avergüenza de Vox. Los considera una especie de gente apestada a la que hay que apartar", dijo Lambán, que incidió en la propuesta: "Reto a la política aragonesa a que prescindamos de Vox y establezcamos el juego entre 60 diputados. Eso es lo que planteo, que obliga a cada cual a retratarse. A partir de ahí podremos hablar de las comarcas, la Diputación Provincial de Teruel, del Gobierno de Aragón... Nada le tiene que salir gratis a nadie".

El PP reta a Lambán para que se abstenga

Desde el PP no han tardado en responder a Lambán instándole a que se abstenga en la votación de investidura, de manera que el PP no tendría que contar con el beneplácito de Vox. También ha habido respuesta desde Teruel Existe, que ve con buenos ojos la propuesta del socialista. "Creemos que no es bueno que Vox esté en el gobierno", ha afirmado su coordinador Tomás Guitarte, que ha insistido en que "no es conveniente que Vox esté en un gobierno con sus planteamientos programáticos contrarios a los avances conseguidos durante la Autonomía"

Lambán entiende que las trampas de Azcón "son sobradamente conocidas". Por lo tanto, critica que ahora recurra a la teoría de que gobierne la lista más votada "cuando él ha sido alcalde de Zaragoza estos últimos cuatro años" sin haber ganado las elecciones municipales de 2019. "Lecciones de Azcón de moral, ética o política, ninguna".

La pertinacia exitosa

La pertinacia de Azcón, "tan simple y tan mezquina", ha resultado exitosa en último término para el PP, "al que hay que reconocer que era acertada su estrategia" después de una campaña en la que "no ha habido debate sobre política económica ni confrontación de proyectos y nos han ganado solo diciendo que éramos igual que Pedro Sánchez y reprochándonos haber sido cómplices" de situaciones que se han producido en los últimos meses, como la ley del 'sí es sí', o las listas de Bildu.

"Ha sido un discurso mezquino para esquivar el debate real y que fueran como unas primarias. Han tenido éxito, de nada sirve decir que han sido sucios. Habrá que pensar que algo habremos hecho mal. Si le echamos la culpa a los demás no remediaremos los males", así que "nada de autocomplaciencia", ha dicho contundente el presidente.

Abiertos al diálogo

Desde el PP instan a Lambán a que reconozca la “derrota” y “entienda” que han sido los aragoneses los que, con sus papeletas, han elegido que sea Jorge Azcón el próximo presidente de Aragón. “La única voz propia es la de los aragoneses que con sus votos le han mandado a la oposición”, ha apuntado el secretario de organización del PP, Pedro Navarro, que ha instado a Lambán a que se abstenga en la investidura para que pueda cumplirse su propósito, anular a Vox en la votación.

Pese a la negativa del presidente en funciones y secretario general del PSOE en Aragón, Navarro ha reiterado la intención del PP de “dialogar” con todos los grupos con representación parlamentaria y ha vuelto a tenderle la mano en ese papel de partido moderado y dialogante que abandera Azcón.

Nada hace pensar que vaya a producirse ese encuentro, que forma parte de una ronda de contactos que Azcón quiere iniciar con todas las fuerzas. “La derrota de las elecciones está sacando al peor Lambán, incapaz de asumir los resultados”, ha insistido Navarro, que ha asegurado que el presidente en funciones “está cavando trincheras electoralistas” en beneficio de Pedro Sánchez y con vistas a la cita electoral del 23 de julio.

“Lambán ha insultado a todos los aragoneses diciendo que los resultados eran injustos y no entiende que cuando nunca se equivocan, voten lo que voten”, ha declarado el popular, que ha tildado de “inmoral” la actitud de Lambán, criticando a unos y a otros, fruto de la “soberbia” y la “ceguera” del socialista, la que, ha dicho, le está llevando a “confrontar” en lugar de buscar consensos.