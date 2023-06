Anabel Gonzalez (psiquiatra y autora de '¿Por dónde se sale?'): «Vivir sin miedo sería como vivir una vida sin pulmones»

Desde la pandemia, parece que el miedo es un tema que está siempre presente, ¿no cree?

La pandemia ha generado una incertidumbre que ha causado muchos problemas a nivel emocional y que ha arraigado en la salud mental de las personas en diferentes facetas: el miedo a probar cosas nuevas o a sentir determinadas emociones son algunos ejemplos.

Usted define el miedo en su libro como «un elemento clave de la supervivencia». ¿El miedo realmente nos salva o limita nuestras capacidades?

A mí me gusta poner el ejemplo de que tenemos dos piernas, que son las que nos ayudan a caminar y a correr. Hay veces que nos duelen o que sufren algunas patologías, pero las necesitamos para avanzar. Con las emociones pasa lo mismo, son un órgano más de nuestro cuerpo. Para mí, vivir sin miedo sería como vivir una vida sin pulmones. Por eso intento dejar claro en esta obra qué es el miedo, por qué ocurre y qué efectos puede generar con el tiempo en nuestro cuerpo. Hay veces que el miedo puede ser irracional, pero generalmente nos ayuda a detectar un problema al que podemos ponerle solución con esfuerzo y seguridad.

Un proceso lento que requiere esfuerzo y paciencia. Sin embargo, la procrastinación está cada vez más presente, en una época en la que se requiere inmediatez para todo.

Al final, la mente humana es muy compleja. Aunque la procrastinación tiene muchas causas, sí que es cierto que una de las posibilidades de ese efecto puede ser el miedo a una consecuencia. Pero tiene que quedar claro que las soluciones a corto plazo no van a ser de mucha ayuda en el futuro. Puedes sentirte aliviado en ese momento pero solo empeorará la situación. Es una tranquilidad temporal, pan para hoy y hambre para mañana.

Antes ha mencionado la salud mental, un tema que está muy presente en España ahora mismo, ¿cómo ve la situación desde su perspectiva?

Cada vez peor. Llevamos una atención deficitaria en este campo durante mucho tiempo, y ahora la necesitamos más que nunca. Sobre todo frente al grupo de edad más afectado por estos problemas, que son los jóvenes. La pandemia les imposibilitó un desarrollo social con sus iguales y la exposición en las redes sociales no ayuda tampoco. Estamos dejando a niños sin un desarrollo emocional consistente en lugares donde hay peligros muy serios, es como si los soltáramos para nadar en aguas llenas de tiburones.

Las soluciones a corto plazo no van a ser de mucha ayuda de cara al futuro

¿A qué le tiene miedo Anabel Gonzalez?

A muchas cosas, como todo el mundo. Sobre todo a perder mis vínculos importantes. No siempre vivo con ese miedo, pero el temor a que alguien que quiero desaparezca aparece en ocasiones.

¿Qué mensaje le gustaría que se quedase en los lectores sobre todo?

Primero, que siempre hay varias salidas aunque ese laberinto de miedo no lo haga parecer así. Y no se trata solo de salir sino de saber hacia dónde tenemos que llegar después. Asimismo, esto es un trabajo que lleva tiempo, el germen de esa seguridad, generado en parte por un factor social con nuestros seres queridos, tarda en florecer y no lo podemos esperar de manera inmediata. Pero con paciencia uno podrá florecer.