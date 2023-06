Andoni Corrales, número dos de Podemos en Aragón, confirmó este martes que recogerá el acta de diputado autonómico a la que renunció la coordinadora general de la formación morada, Maru Díaz, tras perder las elecciones. El paso adelante de Corrales, número dos en la lista por Zaragoza, ha despertado fuertes críticas entre miembros del partido y antiguos dirigentes, como la exconcejala de Zaragoza, Amparo Bella, o la expresidenta de las Cortes, Violeta Barba, entre otros militantes que le piden que dé un paso al lado en beneficio de la tercera de la lista, María Goikoetxea, que ha sido la directora del Instituto Aragonés de la Mujer en la última legislatura.

«Cuando eres secretario de Organización de un partido que ha pasado de 14 a cinco y a un diputado, presentando 19 listas en el territorio, expulsando gente por ello, hay que asumir la responsabilidad. Sobre todo cuando la siguiente de la lista, María Goikoetxea, sería una diputada de 10», denunció Barba. En la misma línea, Amparo Bella publicó en su perfil de Twitter: «Siento indignación ante esta noticia. Es incoherente que el secretario de Organización, tras los nefastos resultados de Podemos Aragón y tras dimitir Maru Díaz, tome el acta de diputado. Es momento de dar paso a otras personas y nuevas esperanzas».

Incluso quien ha sido director general de Investigación del Gobierno de Aragón en el área de Ciencia de Maru Díaz, Ramón Guirado, le pide a Corrales que dé un paso atrás. «Es importante saber cuándo se suma y cuándo toca dar un paso atrás. Se abre un ciclo político que necesita de personas como María Goikoetxea, que no hagan política desde el odio, sino tendiendo puentes y en positivo», expresa.

Corrales quitó hierro a las críticas «de gente que lleva mucho tiempo sin estar en el partido y que ni participó en la campaña del 28M» y recordó que tiene el apoyo «de la dirección de Podemos Aragón y de estatal». «Me eligieron en primarias y luego la gente me votó, el acta es personal y la cojo por responsabilidad, porque mis compañeros me lo pidieron», insistió.