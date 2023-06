El Acuario de Zaragoza es uno de los acuarios fluviales más grandes del mundo, con más de 8 metros de profundidad y más de 1,6 millones de litros de agua. Esta temporada ha preparado experiencias únicas para las que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sortea 7 bautismos de buceo.

Además, los afortunados también podrán disfrutar de la exposición de Funkos más grande de Europa organizada por la empresa The Wizard of Game que cuenta con 4.000 figuras que representan a todo tipo de personajes reales o de ficción y que se podrá ver hasta el 6 de septiembre.

Para participar en el sorteo tan solo hay que rellenar el formulario que aparece al final de esta noticia.

Una experiencia inolvidable

Los bautismos de buceo se pueden realizar a partir de los 10 años, por lo que son el plan perfecto para hacer en familia. La inmersión de unos 40 minutos tendría un coste superior a 100 euros, e incluye además la entrada y visita al acuario, la descripción de las especies del tanque, un seguro de buceo, todo el equipo necesario y una charla sobre su uso. Una experiencia que merece la pena, pues el buceo adulto del Acuario de Zaragoza fue galardonado con la distinción de 'Mejor experiencia turística de Aragón 2022'.

La duración aproximada de esta actividad es de 3 horas en total, y es necesario traer bañador, toalla y chanclas, además de muchas ganas de aprender y divertirse bajo el agua.

La exposición de Funkos más grande de Europa

El Acuario de Zaragoza está acogiendo desde el 23 de junio hasta el 6 de septiembre la exposición de Funkos más grande de Europa. La muestra organizada por la empresa The Wizard of Game cuenta con 4.000 figuras que representan a todo tipo de personajes reales o de ficción. La exposición se podrá ver a lo largo de todo el recorrido, con 10 módulos, dioramas y photocalls, y hará disfrutar a pequeños y no tan pequeños. También se realizarán sorteos para encontrar funkos escondidos en los tanques.

El universo Funko ha crecido exponencialmente en los últimos años, gracias a sus múltiples aficionados y coleccionistas. Estos simpáticos muñecos surgieron hace 20 años en Estados Unidos y representan a todo tipo de personajes reales o de ficción. Los Funkos, que pueden medir entre 1 y 50 cms, tienen un diseño especial caracterizado por un cuerpo pequeño y una cabeza grande, que los hace muy peculiares y llamativos.

Para disfrutar de estas inolvidables experiencias acuáticas y conocer la exposición de Funkos que está incluída en la entrada al acuario tan solo tienes que rellenar el formulario de registro que aparece más abajo. Así, entrarás automáticamente en el sorteo de 7 bautismos de buceo. El Acuario de Zaragoza se reserva la disponibilidad de las fechas para hacer efectivo el premio.

El sorteo organizado por el diario estará activo hasta el día 5 de julio a las 23.00 horas. ¡Mucha suerte!