La portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha criticado con dureza este jueves a Jorge Azcón por la dilación a la hora de convocar el pleno de investidura y la correspondiente formación del Gobierno cuando han transcurrido 67 días desde las elecciones. "Tengo que señalar a Azcón por su falta de respeto al resto de las fuerzas políticas, a la institución, a los trabajadores de la casa, a los medios... Lo que está haciendo es un egoísmo absoluto con la sociedad", ha dicho la socialista, que ha dejado una pregunta: "¿Qué es lo que esconde Azcón que tanto miedo le da?", en referencia a la nula transparencia que tienen las reuniones del PP con Vox.

La portavoz del PSOE ha censurado, en este sentido, la "opacidad" y el "secretismo" en las negociaciones de los dos partidos de la derecha y le ha recordado que los pactos "no son un contrato privado", por lo que la ciudadanía "tiene derecho" a conocer su contenido. "Algo deben de querer ocultar cuando realmente no conocemos nada, absolutamente nada, del contenido, del acuerdo y de las negociaciones", ha insistido Pérez, quien se ha preguntado "qué lineas rojas" pueden estar planteando.

"Es escandaloso no saber cuándo se va a poner en marcha el nuevo Gobierno. Si contamos que necesitan 24 horas para convocar a la Junta de Portavoces y otras 48 para el pleno, no podrá ser antes del miércoles", lo que se traduce en 72 días. "Si no se convoca mañana (viernes) la junta, ya parece que será para después del Puente", ha afirmado Pérez.

En el PSOE dicen que intentan buscar las razones de una situación de la que no saben "nada de nada". "Hay incertidumbre, inestabilidad. Igual es que el PP no tiene capacidad para llegar a un acuerdo. ¿Es incapaz Azcon de llegar a acuerdos con el resto de la sociedad? ¿Y hay falta de ganas? Él estaba cómodo como alcalde de Zaragoza y luego fue impuesto como candidato, un candidato que ahora puede ser eterno".

Dos diputados deben dimitir

La consejera de Presidencia en funciones ha exigido al líder del PP "que explique cuáles son los planes, el calendario y, sobre todo, el contenido". O lo que es lo mismo: "Cuándo y qué va a pactar" con Vox, ha dicho antes de recordar que el 17 de agosto se constituyen las Cortes Generales. "Es una tomadura de pelo. Hay dos diputados (Luis María Beamonte y Ana Alós) que tendrán que dimitir" porque su cargo como diputado en el Congreso es incompatible con el del Parlamento aragonés "y una de ellas es nada menos que la portavoz".

La portavoz socialista ha exigido a Azcón que "dé la cara" y explique en una comparecencia pública sus planes, el calendario de este puzle de fechas entre las Fiestas de San Lorenzo, que empiezan el día 9, el puente de agosto y la constitución del Congreso tras las generales el día 17.

Además, ha lamentado el "cachondeo" que supone que se dé por hecho que la vicepresidenta de las Cortes, Mar Vaquero, vaya a estar en el futuro Gobierno de Aragón, en referencia a la decisión tomada en su día de subirla a la Mesa de las Cortes como vicepresidenta y no sobre su capacidad política, ya que ha destacado "su labor y su valía".

Por último, Mayte Pérez ha descartado que se repitan las eleccciones. "El señor Azcón no se va a atrever. Lo honesto sería someterse de nuevo a las urnas, pero no quiere porque sabe que en mayo tuvo votos prestados que hoy no tendría", ha concluido.