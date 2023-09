La fotoperiodista granadina ha inaugurado su exposición ‘Acompañando a Rosa’, disponible en la Torre DKV de Zaragoza hasta el 15 de octubre, y con la que enmarca las realidades de la obesidad mórbida, una enfermedad llena de estigmas en España a causa de los prejuicios y la desinformación. Con esta muestra, Pretel busca 'desnudar' el alma de su modelo protagonista para «germinar una semilla de empatía», que permita cambiar la perspectiva de la sociedad hacia un mundo más comprensivo y tolerable.

¿De qué manera surge este proyecto?

Se remonta a 2018, cuando contacté con Rosa gracias a un cirujano amigo mío, especializado en cirugía bariátrica para la obesidad. Estaba realizando con él y otros expertos un proyecto sobre la obesidad y el hambre en el mundo desde Turkana, Kenia, y les pedí a varios cirujanos que me presentasen a pacientes con obesidad mórbida que tuviesen en España.

¿Y cómo fue esa primera toma de contacto?

Entrevisté a once pacientes antes que ella, pero con Rosa hubo una química natural desde el primer momento. Me pareció, sobre todo, que era sincera al hablar sobre un tema tan complicado como es esta enfermedad, por los desencadenantes que conlleva. Así que, al final, decidí proponerle este proyecto aparte, algo más desvinculado del trabajo principal que ya llevaba. Ella aceptó sin dudarlo. Por supuesto, debo agradecer a la Beca DKV de Albarracín que este proyecto haya salido adelante, ya que este tipo de trabajos, enfocados en la fotografía documental, no son posibles de realizar en su mayoría dado los requisitos de la industria fotográfica y la inversión que suponen como 'freelance'.

¿De qué formas le cambió hacer este trabajo?

Me ha hecho ver lo mal informada que está la sociedad con este tema, sobre todo porque yo también lo estaba. La obesidad mórbida es una enfermedad progresiva y multifactorial, es un problema crónico en el que se puede recaer con facilidad. Y lo que más molesta es el estigma que se le da entre la población, como si la persona afectada ‘solo tuviera unos kilos de más’, que no quiere bajar por falta de ganas.

¿A qué factores se atañe esta enfermedad?

Es algo que abre muchas aristas. Se debe a problemas conductuales en la persona: como la relación con la comida, el autoestima, las dietas milagrosas, la salud mental, etc. Así como también factores medioambientales, que dependen del entorno en el que el paciente se críe. Rosa reunía muchas de estas características.

¿Qué mensaje le gustaría que se quedase con los espectadores?

Que se acerquen lo más que puedan a la historia de Rosa. Deseo que se pueda germinar una semilla de empatía hacia ella y la obesidad mórbida, a través de las 25 fotografías que incluye la muestra. Asimismo, también hay dos vídeos multimedia y un audio editado con las conversaciones que fui teniendo con ella en estos cuatro años de proyecto. Rosa ha sido muy valiente al desnudar su alma aquí para causar este impacto. Le debo esta exposición a ella completamente. Incluso ha actuado como un espejo de empatía para mí, como una hermana mayor. Me ha hecho darme cuenta de lo habituales que pueden ser algunas de estas características en la sociedad, que esto no es culpa de la persona que lo padece. He podido darme cuenta de que yo también pasé por situaciones similares a ella.

¿Qué tiene pensado de cara al futuro?

Después de Zaragoza, la exposición se trasladará a localidades como Albarracín, Calamocha o Alcalá de Henares. También estoy compaginando todo con otros proyectos aparte, como un trabajo relacionado con la terapia de animales; así como un trabajo con los matrimonios polígamos en Kenia.