El futuro de la planta de Stellantis (antes llamada PSA/Opel) en Figueruelas avanza sobre ruedas. La compañía ha confirmado la presentación de un proyecto conjunto con la fábrica de Vigo para optar a las ayudas millonarias del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), el mayor plan de estímulos para el sector del motor lanzado por el Gobierno de España. Esta será la palanca para la electrificación completa de ambas factorías y su especialización en el segmento de coches enchufables de formato pequeño. Las inversiones podrían superar los 1.000 millones de euros, de los que en torno a 150 millones se cubrirían con los fondos provenientes de la Unión Europea.

Esta cifras fueron avanzadas por el diario económico Cinco Días, aunque desde la empresa no se pronuncian al respeto ni sueltas prenda sobre sus planes industriales. No obstante, las fuentes del sector consultadas por este diario sí dan verosimilitud a los números y no dudan en señalar a Stellantis como uno de los grandes postores de la nueva línea de financiación abierta por el Ministerio de Industria, dotada con 559 millones. La ventanilla para presentar solicitudes se cierra este viernes. Si nada se tuerce, el fabricante de marcas como Opel, Peugeot o Citroën se llevará una de las principales porciones del pastel de ayudas.

El objetivo de la multinacional capitaneada por Carlos Tavares es dotar a Zaragoza y Vigo de una de las nuevas plataformas industriales del grupo, la denominada STLA Small, que será el estándar para todos los modelos pequeños de las marcas del gigante automovilístico a partir de 2026. La factoría aragonesa afronta así el reto de migrar desde sus actuales sistemas de producción (CMP y EMP2, provenientes de PSA). La otra planta del grupo en España, situada en Madrid, quedaría al margen de momento de esta nueva arquitectura de fabricación.

España gana la partida a Francia

La segunda convocatoria del Perte Vec, que cuenta con una línea adicional de 837 millones dirigida a proyectos de baterías, es muy diferente a la primera. Las condiciones se han flexibilizado, como reclamaba el sector, y la comprobación de los proyectos se hace por concurrencia simple y en orden de llegada, en lugar de hacerlo por concurrencia competitiva como en el anterior programa. Para agilizar el proceso, se ha fijado un modelo de pago de forma única, que se entregará 15 días después de la aprobación del proyecto. Para la resolución de la concesión, el plazo será de entre dos y tres meses desde el momento que se presente la solicitud.

La apuesta de Stellantis por España confirma la sintonía de la compañía con el Gobierno de Pedro Sánchez, un entendimiento que no siempre existió. Hace solo un año y medio las relaciones eran tirantes. Tavares vertió duras críticas contra el Ejecutivo central por cómo estaba gestionando la transición hacia el vehículo eléctrico. Esos recelos parecen haberse disipado gracias, entre otras razones, a los cambios introducidos en las ayudas del Perte. Con ello, España ha ganado además la partida a Francia, cuyo Gobierno ha presionando en los últimos meses al más alto nivel a Stellantis para que localizara en su país el Peugeot e-208, como paso previo para llevar allí la plataforma STLA Small, todo ello apelando al patriotismo y al origen galo de esta marca.

El grupo optó ya hace un tiempo por encomendar la fabricación del modelo puramente enchufable más vendido en Europa a Figueruelas, que tiene ahora todas las papeletas para hacerse con la STLA Small al calor de las ayudas estatales. Lo previsible es que las obras para la adecuación de la nueva plataforma se ejecuten en el verano de 2024, cuando ya se habrán resuelto la convocatoria del Perte.

Por despejar las dudas, el ministro de Industria, Héctor Gómez, salió al quite a mediados de julio de la ofensiva francesa y defendió que la planta zaragozana ha conseguido "unos resultados de calidad, eficiencia energética, productividad y clima social que la convierten en la candidata más competitiva". No cabe duda de que el futuro de Figueruelas ha queado encarrilado en buena medida gracias al acuerdo al que llegaron los trabajadores y la dirección la pasada primavera para renovar un convenio que se vinculó al cumplimiento de un plan industrial que garantiza la viabilidad de la factoría más allá de 2030.

A nadie se le escapa tampoco que esta sucesión de acontecimientos hace que España gane puntos de cara a la posibilidad de acoger la gigafactoría de baterías que Stellantis se plantea instalar en la península ibérica, un gran proyecto en el que Aragón emerge de nuevo como uno de los candidatos favoritos. Pero es pronto para aventurarse y más siendo Portugal uno de los rivales en esta pugna.

Lanzamiento del Peugeot e-208

Por lo pronto, Figueruelas tiene ya medio cuerpo metido en la nueva era de la movilidad sostenible pues lleva ya más de tres años fabricando la versión enchufable del Opel Corsa. En breves fechas sumará un nuevo eléctrico, con el inicio de la producción en serie del mencionado Peugeot e-208, que incluye una versión híbrida. Según ha podido saber este diario, el lanzamiento será el 2 de octubre en la línea uno, en la que ahora se fabrican el Citroën C3 Aircross y el Opel Crossland, que dejarán de hacerse aquí a partir de la primavera de 2024.

A pesar de la cercanía de este hito industrial, la compañía sigue sin hacer oficial la asignación de este producto, denominado proyecto P21 en la jerga interna, debido probablemente a los recelos de Francia. El anuncio del e-208 deberá producirse en las próximas semanas. Y en la primavera de 2024, Figuerueleas empezará a ensamblar un tercer eléctrico, el Lancia Ypsilon. El desembarco de este turismo sí ha fue confirmado oficialmente en mayo por la empresa semanas con motivo de la visita a Zaragoza del consejero delegado de la marca italiana, Luca Napolitano.