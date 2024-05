"Volver al fango": PP y PSOE vuelven a enzarzarse en un tenso debate sobre la Atención Primaria en las Cortes de Aragón

La reflexión y el sosiego parecen haber pasado a mejor vida en las Cortes de Aragón. Así se desprende de lo que viene sucediendo en los últimos plenos, más dados a los broncos debates, tan habituales en Madrid, que a los tranquilos intercambios de pareceres, cada vez menos habituales en la Aljafería. Este jueves, para no perder las nuevas costumbres, ha sido durante la comparecencia del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, cuando los rifirrafes, las interrupciones y las acusaciones se han impuesto al fondo del asunto, tan crucial como el futuro de la Atención Primaria en los pueblos aragoneses.

Precisamente, la reflexión ha sido uno de los ítems principales del discurso de Bancalero, que se refería al principio de su intervención a los cinco días de Sánchez, colando de nuevo la política nacional en un debate exclusivamente autonómico. Aunque, eso sí, dicha exclusividad aragonesa variaba durante el desarrollo del discurso del consejero, que pedía, por un lado, "un pacto de Estado por la sanidad"; y por otro, achacaba al anterior Ejecutivo de "no haber hecho nada" por retener el talento en la comunidad.

Por su parte, Iván Carpi, portavoz de Sanidad de los socialistas en la cámara, afirmaba que el actual Gobierno de Azcón, frente al modelo público, prefiere "darle dinero a las empresas que revolotean alrededor del PP". Unas palabras ante las que la bancada popular interrumpía indignada, ante lo que consideraban una "acusación de prevaricación". Varios minutos de fuego cruzado en los que, llegado un punto, el propio Carpi tuvo que detenerse en su intervención, ante la indiferencia de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, que decidía no interceder en la bronca, como si no fuese su obligación y como si la cosa no fuese con ella.

Tras conseguir Carpi, por fin, culminar su discurso, ha sido Ana Marín, diputada popular, la que ha solicitado a la presidenta Fernández que retirase dichas acusaciones del acta. En cambio, el portavoz socialista ha preferido matizar que, a su juicio, el Ejecutivo PP-Vox prefiere dar los servicios "a empresas privadas que a públicas", con una réplica que no terminaba de convencer a los populares, que en su turno de palabra, con Jesús Jarque al micro, reprochaba al PSOE lo que a su juicio es "volver al fango", nueva referencia a la terminología empleada por Sánchez, y que también ha usado Bancalero en algunas partes de su discurso.

Recortes sí, recortes no

En cuanto a lo que concernía al debate propiamente dicho de la comparecencia, el PSOE ha vuelto a señalar al Gobierno de Aragón por sus "recortes" en Sanidad, una definición rechazada de pleno por Bancalero, que ha subrayado que el presupuesto actual del ramo es "el más alto de la historia". "Es agotador escucharles quejarse y no aportar soluciones", ha añadido el consejero, reclamando una oposición constructiva, ya que, según ha dicho, los objetivos de ambos partidos en Sanidad son "muy similares", con la diferencia de que su forma de gestionarlos es, en sus palabras, "más sensata y real".

Unos "recortes" que también ha denunciado Isabel Lasobras, portavoz de CHA, que ha recordado que su grupo viene denunciándolos "desde octubre", deteniéndose en las "manifestaciones y plataformas" que se han montado en varias localidades aragonesas. Álvaro Sanz (IU), en esa línea, ha remarcado lo "peligroso" de la política de externalizaciones, mientras que Andoni Corrales, de Podemos, se preguntaba, ante los aplausos de la bancada socialista, cuál era la "fecha límite" para que la "culpa" de lo que pasa en la política aragonesa dejase de ser del anterior Ejecutivo y el actual asumiese responsabilidades.

En cuanto al resto de grupos, mientras que Alberto Izquierdo, del PAR, ha reparado en el tono del debate, mostrando su "preocupación" y felicitando a ambos partidos, de forma irónica, por "esa tranquilidad que se iba a notar a partir de ahora", Joaquín Moreno (Aragón-Teruel Existe) ha reconocido los "intentos" de cambio del actual Gobierno, aunque ha subrayado que, de momento, "no son suficientes".

Por último, el socio de Gobierno, Vox, ha afirmado por boca de su portavoz, Santiago Morón, que la falta de médicos "tiene solución" y que no consideran que sea un "problema estructural". Todo ello, antes de que Bancalero tomase de nuevo la palabra y culminase su comparecencia con un escueto pero directo mensaje, dirigido a todos los grupos: "Vamos a ser valientes, pero necesitamos de su colaboración". Aunque, visto el tono del debate, no lo parece.