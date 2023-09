Los investigadores pasan muchas horas dentro del laboratorio pero no todo el día. Este viernes, con motivo del Día de la Investigación, miembros del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) se han reunido en los hospitales Miguel Servet y Clínico junto a voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer para informar a los ciudadanos sobre la investigación y la necesidad de obtener más recursos para seguir trabajando. El objetivo de esta campaña es conseguir llegar al 70% de supervivencia en el cáncer en 2030 pero para ello es necesario que jóvenes como Ismael Perisé, Sandra Hidalgo y Cecilia Pesini, los tres investigadores predoctorales del ISS pasen mucho tiempo investigando para avanzar hacia esa cifra.

Perisé reconoce que es necesaria mayor inversión porque la investigación “necesita mucho tiempo, mucho dinero y mucho personal”. En el punto de mira una supervivencia del 70% pero más allá está la cura contra el cáncer, y para ello “hay mucho trabajo detrás”: experimentos con células que tienen que crecer, tratar, analizar resultados; y “además de todo, el equipamiento. En estos momentos “se están llevando a cabo investigaciones muy interesantes y si se pudiese dar un acelerón sería muy importante”, reconoce.

Son de la misma opinión Hidalgo y Pesini, que aseguran que una parte de su trabajo es “buscar financiación” y eso provoca que se pierda mucho tiempo y oportunidades y “las ideas se quedan en nada porque no hay financiación”. Destacan la labor de la Asociación contra el Cáncer pero también sería necesaria la inversión de instituciones públicas.

Los tres son investigadores predoctorales y sus estudios y los de sus equipos necesitan financiación; de ahí que este viernes hayan hablado con todo aquel que se les acercaba de sus trabajos. Ismael Perisé –trabaja en el laboratorio de Iñaki Ochoa-- investiga el glioblastoma, un “tipo de cáncer de cerebro que es de los más letales” y que en estos momentos no tiene cura. En estos momentos el joven está probando fármacos contra los tumores para así “potenciar la acción de las defensas del propio paciente contra el cáncer”. El sistema inmune no siempre actúa como debería y Perisé lo que hace es “con los esferoides, que son bolitas compuestas por miles de células tumorales” aplicarles un fármaco para que se vaya descompactando y así “facilitar la entrada de medicamentos, células del sistema inmune o anticuerpos para que pueda acceder a todo el tumor y no solo a la superficie”.

Sandra Hidalgo y Cecilia Pesini forman parte del grupo de Julián Pardo y su trabajo es analizar el sistema inmunitario que “tiene capacidad intrínseca de atacar y eliminar el tumor y estudiamos cómo se hace”. La investigación de Hidalgo es “más básica a nivel de mecanismos moleculares”, explica, ya que estudia las células inmunitarias, las NK y “las formas que tienen para eliminar las células tumorales”. En el caso de Pesini analiza las células T y NK y cómo “usarlas como terapia”. Se trata de sacárselas al donante, “expandirlas, activarlas y modificarlas para que sean más capaces de eliminar los tumores” y luego reintroducírselas al paciente “para que estas células inmunes propias sean las que tiendan a eliminar el tumor”.

Los voluntarios de la asociación española contra el cáncer también son una labor en esa labor de difusión. Fabricio González, coordinadores del voluntariado en el Miguel Servet cree que “la población no es consciente de qué se hace, qué se investiga” porque son lentas y “se necesita mucho tiempo”. También Sara Torres, que estudia enfermería. Le gusta "dar su vida a las demás" y “ayudar a las personas” y en procesos de enfermedad, soledad y espiritualidad, una ayuda “no solo en lo físico sino en todos los ámbitos”.