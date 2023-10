Tarazona ha incorporado este martes 10 nuevos depósitos de agua potable para garantizar y ampliar el suministro de agua potable hasta que el agua corriente de boca esté libre del protozoo que inició un brote de gastroenteritis en la localidad hace un mes. Con estos últimos, que tienen una capacidad de 1.000 litros cada uno, ya son 17 los depósitos instalados en el municipio turiasonense.

Estos últimoms se han colocado en puntos con mayor demanda y en colegios para ampliar la disponibilidad de este suministro esencial.

El alcalde de la ciudad, Tono Jaray, ha asegurado que se continuará con la medida de no consumir agua de grifo, tal como indica Salud Pública. "Los últimos valores registrados de menor presencia del protozoo en el río Queiles no deberían ocurrir solo puntualmente sino que deberían de mantenerse en el tiempo para que volviéramos a consumir agua de grifo. Por lo tanto, seguiremos con la recomendación de Salud Pública de no consumirla hasta que los análisis consecutivos tengan menor presencia", ha expresado.

Además el edil ha comentado que los pasos que se han seguido "son los correctos" y que los técnicos siguen trabajando para implementar medidas definitivas pero mientras eso ocurre, lo que puede llevar algunas semanas, "se buscan soluciones alternativas como el tratamiento químico".

Sin embargo, Jaray ha insistido en que se tiene que seguir trabajando para "encontrar el foco" y en ese sentido el consistorio turiasonense, "no descartamos tomar medidas legales".

Desde el pasado 20 de septiembre se reparten garrafas de agua entre la población general, los colegios con comedor escolar o las familias más vulnerables. En total, el Ayuntamiento de Tarazona ha suministrado más de 100.000 litros de agua potable.

Se ha repartido en diferentes puntos como el recinto ferial o las asociaciones vecinales de los seis barrios de la ciudad --El Cinto, San Miguel, Tórtoles, Cunchillos, La Inmaculada y La Almehora--. Ha sido posible llevarlo a cabo a través de los voluntarios de las Cofradías, el Centro de Mayores del Moncayo, Cruz Roja o Cáritas.

Impacto en el día a día

Los vecinos llevan un mes sin poder consumir agua del grifo. Jaray ha recordado que esto tiene efectos económicos en las empresas, las familias y también repercute en el número de visitantes, por lo cual, desde el consistorio se están estudiando medidas económicas para aliviar esta situación.

Una de las primeras medidas económicas que ya se ha comenzado a aplicar son las bonificaciones a los usuarios de las piscinas climatizadas que no han podido hacer uso en el mes de septiembre. "Hemos aplicado descuentos de casi el 60 % en los bono piscina, casi un 30 % en los abonos integral que incluyen piscina y se ha tomado la decisión de no cobrar los cursos de piscina", ha detallado Jaray.

El Ayuntamiento ha anunciado que conforme avance la situación, se estudiará si esta medida se puede extender a los meses sucesivos, así como el estudio de nuevas medidas.