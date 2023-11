Este martes se ha presentado en el IES Rodanas de Épila el Plan Director que tiene por finalidad la prevención y actuación ante las situaciones a las que están expuestos los jóvenes en el ámbito escolar. Charlas de acoso escolar, violencia de género, drogas, riesgos de Internet son algunos temas tratados en las aulas.

El Subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Jorge Pastor, el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Zaragoza, Luis Germán Aviles y la Directora Provincial de Educación del Gobierno de Aragon, Maria Jesús Cruz Gimeno, han asistido a esta jornada.

Pero además, alumnos, alumnas y personal docente del instituto de Épila han grabado junto a la Guardia Civil un vídeo para concienciar sobre los peligros del acoso escolar.

"Ante el acoso no apartes la mirada, sé el héroe y no el acosador. Respétame si no soy como tú, porque si tú te callas tú también participas. El acoso no termina en las aulas, te persigue en las redes sociales", son los mensajes de un grupo de alumnas.

Después aparece una Guardia Civil: "El acoso escolar conlleva unas consecuencias muy serias para el que lo sufre, daños emociales y físicos e incluso tendencia al suicidio. No lo permitas, no mires hacia otro lado, ayúdales y actúa, porque a ti tampoco te gustaría que te tratasen así. Tus padres, tus profesores y nosotros estamos aquí para ayudarte", concluye.