Mercedes Nicolás: «Pese a los bulos, en Zaragoza no hay problemas de covivencia»

La directora de la Casa de las Culturas de Zaragoza, Mercedes Nicolás, está celebrando los 25 años de la institución, que actualmente depende del departamento de Políticas Sociales que lidera la concejala Marian Orós y sigue intentando colaborar en la integración de otras culturas.

¿Cómo están celebrando los 25 años de la Casa de las Culturas de Zaragoza?

Ha sido un año de celebración un poco raro, porque tenemos la sede (en la calle Palafox) en obras, pero sí que hemos cambiado el logo, diseñado nuevos folletos informativos e inaugurado una exposición que se puede visitar hasta marzo en el Centro de Historias. En enero terminarán los trabajos e igual nos animamos a preparar alguna sorpresa más.

¿Consiguen la implicación que les gustaría de la población local o su trabajo se tiene que centrar más en los migrantes y otras culturas?

Hay una parte de nuestro trabajo dirigida a las necesidades específicas de la población extranjera, para ayudarles con los trámites de acogida, servicios de intérpretes, clases de español, informes de arraigo... Pero también hay toda un área de sensibilización, en la que trabajamos con asociaciones y entidades sociales, en la que se hacen actividades de sensibilización para toda la población, y los cursos sí tienen buena acogida. Por ejemplo, la estrategia antirrumores, a la que se pueden apuntar voluntarios.

¿Está funcionando esta idea?

La verdad es que en este ámbito hemos sufrido con la pandemia, de hecho este año que viene uno de nuestros objetivos principales es reactivarla. La idea es contar con vecinos que luchen en su entorno más cercano contra lo que llamamos rumores, bulos o falsas creencias sobre los migrantes y otras culturas, para fomentar el pensamiento crítico, que se analice si lo que se piensa de estos colectivos es cierto o son meros estereotipos. En definitiva, trabajar por la convivencia y lo que nos aportan otras culturas.

Como profesional del área, ¿qué estereotipo le molesta especialmente?

Que los migrantes vienen a vivir de ayudas. No es verdad, la inmensa mayoría, por no decir todos, vienen a trabajar, y no reciben más prestaciones que los españoles, se someten a los mismos baremos que todo el mundo.

¿Cuáles son las mayores barreras que encuentran, el idioma y la convivencia?

Ellos con lo que tienen problemas es con la regularización, conlleva mucha burocracia y eso a su vez supone mucho tiempo en el que no pueden trabajar sin permiso de trabajo. Y el otro gran problema es la vivienda, que es común también a los españoles pero para ellos, en parte por lo que acabo de explicar, supone una doble dificultad. En cuanto a la convivencia, la realidad es que en Zaragoza no hay muchos problemas. Pese a los bulos y el discurso generalista que se pueda oír sobre la inmigración, los zaragozanos somos acogedores y por lo general no hay problemas con los migrantes en cuanto interactuamos con ellos. Sí que es cierto que a veces no hay mucha interacción.

¿Se están encontrando mucho trabajo con los refugiados derivados de las gueras de Ucrania o Gaza?

De Israel en realidad solo nos ha llegado una familia, y de Ucrania hubo avalancha en su momento, ya no. Pero sí que están llegando muchos de Venezuela o Nicaragua y el proceso para obtener la tarjeta de solicitantes de asilo, que centralizan las oenegés, es muy largo. Nos encontramos con muchas familias con niños que no sabemos dónde alojar, faltan viviendas.