Las operaciones estéticas viven sus mejores momentos. Las redes sociales y la importancia que se le da a la imagen y al cuerpo -agravada por las redes sociales-, han elevado de forma importante la demanda de los centros estéticos, que no dejan de recibir a jóvenes que recurren a la cirugía para mejorar su aspecto. Tanto es así, que el número de operaciones estéticas se triplicó durante el año 2023 y todo apunta a que este 2024 la tendencia será similar.

Al menos estas son las previsiones del Instituto Altium de Cirugía Plástica y Medicina Estética, donde aseguran que el aumento se ha registrado "en todas las operaciones" y confirman que el perfil cada vez es más joven.

Las redes sociales tienen mucha culpa, porque han potenciado la necesidad de mostrar una vida perfecta y un cuerpo de revista. "Cada vez hacemos más operaciones. Hasta no hace mucho el perfil rondaba entre los 28 y los 30 años, pero ahora llegan niñas de 18 años que reciben como regalo de sus padres una operación estética", señala Cristina Esquinas, gerente del centro.

La pandemia como punto de inflexión

El punto de inflexión se produjo durante la pandemia, sobre todo durante la desescalada, cuando se registró el pico más alto de operaciones. "Mucha gente teletrabajaba y vieron este momento como oportunidad para poder operarse y pasar el postoperatorio en casa, sin ser vistos", explica Esquinas.

Tan alta está siendo la demanda que "estamos triplicando números en todo tipo de operaciones, aunque el 65% son intervenciones de pecho, ya sea de aumento o reducción de mamas, y un 20% de abdominoplastia, sobre todo entre mujeres que han estado embarazadas", añade la gerente.

Aunque cada vez acuden a su consulta mujeres más jóvenes, Esquinas afirma que "no hay una edad para operarse". "Las edades varían, desde los 18 hasta los 80 años, aunque el perfil más marcado si que es de los 25 a los 50 año y son pacientes que vienen a hacerse principalmente cirugías de pecho", incide.

La doctora Selva, médica en el Altium, se realizó una blefalroplastia (tipo de cirugía que extirpa el exceso de piel de los párpados) hace cuatro meses. "Desde hace mucho tiempo me notaba el párpado caído, algo que con el envejecimiento va a más. No me podía maquillar y parecía que siempre estaba cansada o triste", explica.

Selva asegura que la operación "no fue nada". "Me pusieron anestesia local y no tuve nada de dolor. Fueron 40 minutos de cirugía muy tranquila", recuerda, aunque admite que la recuperación es "un poco molesta por la inflamación los primeros días".

Para Selva, los estigmas sociales que envuelven a la cirugía estética "muchas veces son incongruentes". "Te dicen que hay que envejecer con dignidad, pero se ponen a dieta por verse bien, se tiñen las canas o se ponen maquillaje para tapar imperfecciones", expone Selva, que asegura que "no es un capricho, estamos hablando de algo que puede afectar a niveles psicológicos muy grandes. De complejos".