El número de urgencias por gripe en los hospitales públicos aragoneses ha descendido en la última semana. Sin embargo, el porcentaje de personas que han tenido que ser ingresadas ha crecido, según datos publicados este jueves por el boletín epidemiológico semanal de Salud Pública. De hecho, un total de 834 personas (296 menos que siete días antes) tuvieron que acudir al servicio de Urgencias en la segunda semana del año, lo que supone un 7,1% del total, tres puntos menos que en la anterior. A pesar de ello, las infecciones provocaron más hospitalizaciones, ya que fueron 226 frente a 283, lo que supone el 27% de las atenciones, dos puntos más que lo notificado en el anterior boletín.

En cuanto a la incidencia de gripe, ha crecido levemente hasta alcanzar los 334,8 casos por 100.000 habitantes, 31 casos más que hace siete días, superando por cuarta semana consecutiva el umbral basal establecido para la temporada, que no llega a 60 casos por cien mil habitantes. Los más afectados por esta tasa son los más pequeños, ya que en la franja de 0 a 4 años alcanza los 700 casos; mientras que es de 400 en los adolescentes, según anunció el miércoles el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien anunció que la incidencia de gripe «sigue siendo elevada», aunque el crecimiento se modera. En el caso de los mayores de 65 años, es de 147 casos.

La mayoría de los casos son de gripe A, tal y como demuestra que en la segunda semana del año se notificaron 102 detecciones de este virus, de los que 101 eran de gripe A y solo una de tipo B. Además se identificó un caso de virus respiratorio sincitial de las 314 muestras analizadas.

Con estos datos se confirma que la tasa de gripe en Aragón sigue en ascenso y «cerca del pico», como reconocieron recientemente desde el Gobierno de Aragón, mientras que en el caso de España la incidencia ha disminuido en todas las comunidades. Solo en dos ha crecido: Aragón y Asturias. De ahí que de momento y tras los nuevos datos, no se plantee de momento la retirada de la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios.

En concreto, a nivel nacional, la tasa global es de 346,7 por 100.000 habitantes, en comparación con los 409,9 casos en la semana previa, lo que supone un decrecimiento del 18%. Este descenso se manifiesta en todos los grupos de edad excepto de 1 a 4 años y 5 a 14.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas, la incidencia en Aragón fue de 1.368 casos por 100.00 habitantes, una cifra también levemente superior a la de la semana anterior (1.330). Respecto a las infecciones graves, la tasa fue de 37,5 casos, aunque en el caso de los mayores de 79 años rozó los 256 casos por cien mil habitantes; y en la franja de 65 a 79 años, de 75. Se detectaron además tres casos de coronavirus.

Esta tendencia decreciente a nivel nacional, según las recomendaciones de Sanidad, provocaría que comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid pueda retirar la mascarilla. No así en comunidades como Aragón, Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco y Ceuta no se lo planteen tras un leve ascenso de las infecciones respiratorias agudas.