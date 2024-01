El mensaje es claro. "El hecho de poner un tubo no garantiza que por el tubo corra el agua, sobre todo cuando la sequía afecta tanto a la cuenca excedente como a la receptora". Son las palabras de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en referencia al trasvase del Ebro, un proyecto que en su día derogó por decreto-ley, cuando ejercía como ministra de Medio Ambiente.

Ahora que Cataluña ha despertado de nuevo el fantasma del trasvase, la socialista se vuelve a mostrarse clara al respecto en una entrevista en La Opinión de Murcia, del Grupo Prensa Ibérica, en la que precisa que quien puso fin al proyecto fue la Comisión Europea, "que se negaba a dar financiación a una obra que no le parecía adecuada, ni desde el punto de vista ambiental ni desde el punto de vista económico". De hecho, recuerda, "cuando volvió a gobernar el PP, Mariano Rajoy no recuperó ese proyecto".

La propuesta actual del país vecino, que pretende llevar agua desde el río Ebro hasta la zona del Priorat para garantizar el riego de unas 5.000 hectáreas de viña y olivos, "no tiene nada que ver con el gran trasvase que iba de la desembocadura del Ebro hasta Almería. Ahora se habla de actuaciones de pequeña cuantía", precisa la socialista, que recalca que "no hay ninguna decisión tomada".

Primero porque la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) desconoce el proyecto porque, según aseguró, «no se tenía constancia» de las propuestas catalanas, por lo que «no han sido valoradas en la elaboración del plan 2022-2027». Este plan es el que rige las actuaciones de la confederación para los próximos años.

Y segundo porque la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió que "nadie ha planteado un trasvase del Ebro en Cataluña" en una entrevista al Grupo Prensa Ibérica. No obstante, no se mostró tan tajante durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Murcia, cuando dijo que «no es descartable que, en situaciones de emergencia, haya que tomar medidas extraordinarias de emergencia».

Este sábado, la presidenta del PSOE reitera que "no hay ninguna decisión tomada al respecto" y deja muy claro que "no hay que olvidar que el hecho de poner un tubo no garantiza que por el tubo corra agua, sobre todo cuando la sequía afecta tanto a la cuenca excedente como a la receptora. La concepción de la interconexión de cuencas como la panacea frente a una evolución negativa de las precipitaciones no está justificada".