"Azcón está cayendo por completo en el discurso de la ultraderecha"

Jorge Pueyo (Fonz, 1995) es la cara de la izquierda aragonesista en el Congreso de los Diputados. Dentro de esa mezcla de formaciones que es Sumar, el aragonés apuesta por las infraestructuras, el reto demográfico y las renovables como puntales para impulsar la comunidad. Todo ello desde la capital, pero sin quitar ojo al Ejecutivo autonómico que encabeza Jorge Azcón, con el que poco, más allá del nombre, tiene en común.

¿Cómo ha ido este arranque de legislatura?

En lo personal, los primeros meses son de localización y de saber cómo funciona todo. De ver el congreso por dentro y conocer cómo se hace todo. Gracias a Chesús Yuste, que tiene toda la experiencia, y al equipo es mucho más fácil. Empiezas con ilusión, pero ves cómo otros que empezaron con ilusión, el Congreso se convierte en devorador de almas. Entendiendo lo que se puede trabajar siendo uno de 350, creo que estamos trabajando mucho. Hemos presentado mociones y preguntas para todo el territorio y han salido cosas buenas adelante, como el Canfranc, apoyado por todos menos Vox y Junts.

Precisamente Junts condiciona el día a día de la política. Parece que va a costar sacar adelante cada proposición, viendo cómo está el Congreso.

Los equilibrios parlamentarios están más complicados que nunca. Pero creo que la pluralidad política puede ser buena porque nosotros tenemos la capacidad de poner encima nuestras propuestas y de no regalar los votos. Podemos marcar una posición en defensa de los intereses de Aragón y creo que lo vamos consiguiendo.

¿Hasta cuándo va a poder aguantar el Gobierno los pactos con esas fuerzas que no están dentro del Ejecutivo?

Es una respuesta difícil, no sé si el propio Gobierno la puede dar. Creo que hay mimbres para poder construir y capacidad política para llevarlo adelante. Es cierto que los equilibrios van a ser complicados, pero veo un Gobierno sólido, de izquierdas, que era lo importante; y se ha conseguido frenar un posible Gobierno de PP y Vox. Esto debe ser la garantía para poder sacar las propuestas y caminar hacia un estado más democrático.

¿Sumar va a conseguir llevar al PSOE hacia posiciones más progresistas?

Sin ninguna duda.

¿Moncloa está preparada para decir ‘basta’ y terminar con las cesiones a los independentistas?

Es verdad que estamos ante un Gobierno que va a tener un matiz más plurinacional. Creo que tiene que entenderse que no todos los equilibrios deben ser Madrid o Barcelona. Hay que crear un estado en malla un discurso de reto demográfico y mejorar prioritariamente las redes ferroviarias. Hay que construir un estado diferente y hay partidos con altura de estado. Quizá hay otros que no.

¿Hacia dónde va esa idea del estado en malla y plurinacional?

No podemos tener un Madrid que es un sumidero demográfico para otras comunidades. Barcelona en muchas ocasiones es lo mismo. Muchas personas han dejado los pueblos de Aragón y han visto como sus viviendas se venían abajo. Aquí hace falta un plan específico y por eso presentamos proposiciones de reto demográfico y en las que se apuesta por un Estado de 30 minutos. Esta idea la adoptó la propia ministra Ribera, pero debemos seguir vigilantes.

Con su papel en Madrid se ha convertido en protagonista de varios debates en La Aljafería sin estar en las Cortes autonómicas.

Es un orgullo, porque que Aragón genere debate es positivo para todos los aragoneses. Para que se nos oiga. Aragón también está ahí.

Se habló de usted en el pacto PSOE y Sumar. Desde el PAR se le acusó de no haber sacado nada. ¿Sumar Aragón ha conseguido cosas para la comunidad?

Cuestionando la premisa, me alegro de que a Alberto Izquierdo le guste el BNG, como dijo en la intervención. Creo que hemos conseguido muchas cosas, no solo en políticas sociales o subida de salarios y bajada de horarios, pero incorporar cuestiones como el Canfranc o el corredor Cantábrico-Mediterráneo, con compromisos con nombres y apellidos, creo que es positivo. Lo ha sido también por la adopción del PSOE y de Sumar de nuestras propuestas, como los 30 minutos de los servicios o la racionalización de las renovables. Creo que estamos teniendo una posición muy fuerte y estamos marcando toda la línea política de Sumar relacionada con Aragón y reto demográfico.

La futura financiación autonómica de la comunidad valenciana aparece en ese acuerdo, no la de Aragón. ¿Cómo se ve este reto que la comunidad exige desde hace tiempo?

El caso de la comunidad valenciana es ejemplo, pero no paradigma. Hay muchos casos de comunidades que están infradotadas. La propia Cámara de Cuentas de Aragón señala que la comunidad tiene 632 millones de infrafinanciación anual. Aragón representa un 10% del territorio estatal, aunque solo seamos un 3% de la población. Son factores que determinan el desarrollo, porque las carreteras son más largas o el coste de montar una escuela en el Pirineo es mayor, por ejemplo. Hay que valorar el coste real del servicio y vamos a marcar postura. Negociación de la financiación, veremos si puede abordarse, porque hay muchos intereses y hay que ser conscientes de la fuerza que podemos tener para sacar la voz de Aragón y aprovechar nuestra presencia.

José Luis Soro, portavoz de CHA en las Cortes, afirmaba que el papel de Sumar Aragón iba a tener más calado que el que tuvo en el pacto entre PSOE y Sumar. ¿En qué líneas se notará la influencia?

Comparto absolutamente la posición. En los presupuestos debemos tener presión y poder marcar líneas generales. Este año debe ser el año del ferrocarril y de las infraestructuras para Aragón. Estamos viendo cómo lleva retrasos y está haciendo incumplimientos. Estamos trabajando ya en el cercanías hasta Huesca, pasando por todos los municipios de la línea norte, saliendo desde la estación de Miraflores. Habrá que mejorar las estaciones, que alguna está hecha un desastre como la de Binéfar. Renfe lleva años incumpliendo esos servicios públicos y el Gobierno de Aragón se ha visto obligado a abonar lo que faltaba. Las carreteras también, porque el Pitvi 2012-2024 (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda) marcaba una serie de infraestructuras que no se están cumpliendo y llevamos décadas de retraso en muchas autovías y carreteras. También queremos entrar en cuestiones de reto demográfico con altura de estado y aquí hay que seguir trabajando en la racionalización, de las renovables y con las ayudas al funcionamiento. Son las líneas generales, seguiremos subiendo el salario mínimo, como ha hecho Sumar en todo el Estado.

Renovables, reto demográfico e infraestructuras. ¿Sumar Aragón se parece a Teruel Existe?

Quizá porque Teruel Existe antes defendía lo que siempre ha defendido la izquierda aragonesista y quizá porque soy de un municipio de 900 habitantes.

Habla en pasado. ¿Ha perdido esa idea Teruel Existe?

La izquierda aragonesista nunca se plantearía vender unos presupuestos de Aragón a PP y Vox, viendo casos de censura en los que se destruye la ley de Memoria Democrática, se ataca al patrimonio cultural como pasa con el aragonés o el catalán de Aragón, vemos cómo destrozan y secuestran el Periferias… No voy a vender los derechos sociales ni culturales, ni los derechos en general, de los aragoneses por un kilómetro más de carretera. Lo voy a pelear y lo voy a conseguir desde otro sitio, pero no a costa de nuestros derechos.

Este Gobierno de Aragón hace política de amiguetes. Solo pretende tener un Pirineo al que irse de vacaciones y unos amiguetes a los que repartir beneficios Jorge Pueyo - Diputado de Sumar Aragón en el Congreso de los Diputados

¿Cómo se ve desde Madrid el Gobierno encabezado por Jorge Azcón?

Depende de a quién le preguntes. Según como lo veo yo, con mucha preocupación. Azcón el ausente parece que está más preocupado en viajar a Madrid o a ultramar que en defender su tierra. Habla mucho de que Aragón no puede ser una comunidad autónoma de segunda, pero parece que se empeña en que lo sea. Vemos como otras comunidades autónomas defienden sus patrimonios lingüísticos, culturales, materiales y materiales, pero el presidente Azcón está cayendo en el discurso de Vox y el Partido Popular de Aragón a día de hoy ha comprado el discurso de Vox. Con el Periferias, con la censura, con la ley de Memoria Democrática, con el aragonés, con cuestiones sociales… Estamos viendo un retroceso en derechos sociales para Aragón y las propuestas no son mucho mejores. Están enfocadas a un plan Pirineos, que visto lo visto este año no sabemos hasta qué punto se puede hacer realidad. No se puede convertir el Pirineo en un parque de atracciones. Por otro lado, vemos como sus ayudas a determinados sectores de la población, en los que vemos reducciones de impuestos a determinados porcentajes a un 1% de la población en sucesiones. Es una política de amiguetes, que al final lo único que pretende es tener un Pirineo al que irse de vacaciones y unos amiguetes a los que repartir una serie de beneficios a costa de todos los trabajadores de Aragón.

¿Siente que el PP hace lo que manda Vox?

No sé si sentirlo, pero sí se puede ver claramente. Ver al vicepresidente del Gobierno y al consejero de Agricultura ser abiertamente proclives al trasvase del Ebro y que no salga el propio presidente de Aragón a defender el Ebro y a defender nuestros ríos habla de la dependencia absoluta que tiene el Partido Popular de Vox.

¿Cómo se ve el trasvase del Ebro desde una formación que se define plurinacional y que abarca a tantas comunidades autónomas?

Nosotros estamos absolutamente en contra de todos los trasvases que se hagan en la Cuenca Hidrográfica del Ebro. De todos. No exclusivamente de algunos como pueden verse desde Vox o el Partido Popular, porque veíamos al PP de Murcia exigir el trasvase del Ebro a Murcia y ser apoyado por Vox en Aragón ante el silencio inexplicable del PP. Sobre el que venía teóricamente desde Cataluña, la ministra Ribera explicó que no había ninguna propuesta en firme por parte de la Generalitat, pero como nosotros nos veíamos venir desde la izquierda aragonesista que podía darse esto en el Estado, en un primer momento hicimos una proposición no de ley en la que todo Sumar aceptó que no podía haber trasvases del Ebro.

¿Habrá que pelear por el trasvase durante la legislatura o confía en que sea un asunto que se resuelva pronto?

Sinceramente, espero que no haga falta volver a pelear. Pero si lo que quieren es tensionar a la sociedad aragonesa en todos sus temas estructurales, la sociedad aragonesa responderá como lo ha hecho históricamente y con una dignidad tremenda.

La última gran respuesta de la sociedad fue el año pasado por Canal Roya. El plan Pirineos y la unión de estaciones sigue ahí.

Sí, incluso soterrar un posible paso por debajo de Canal Roya cuando estamos a finales de enero y no hay nieve. Por eso apostamos por una cultura de la nieve diferente, por una cultura en la que no se apueste por la estacionalidad absoluta, que esto lo que hace también es que haya trabajadores que no pueden tener unas condiciones de vida dignas, que están viviendo en las autocaravanas, en lo que se denominan las favelas del Pirineo. Hace que toda la gente que puede que podría desarrollar actividades en el Pirineo en una no estacionalidad, pues no puede quedarse y no puede trabajar. La gente se está viendo obligada a abandonar sus viviendas. El reto rural es en todo Aragón, pero en el Pirineo hay unas zonas tensionadas en las que habría que desarrollar políticas de vivienda y contra la precariedad, los dos máximos problemas de los jóvenes.

¿Cómo se toma usted el planteamiento de PP y Vox de eliminar el reconocimiento como lengua propia al aragonés y al catalán de Aragón?

Es utilizar las lenguas como arma política para humillar a una serie de hablantes. Los hablantes de las lenguas minoritarias de Aragón llevamos mucho tiempo luchando por la igualdad y por garantizar derechos mínimos. Es preocupante, sobre todo en un momento en el que se están volviendo a perder modalidades lingüísticas cuando todo este asunto está superadísimo. Creo que el PP está cometiendo un error al comprar este discurso, porque la sociedad aragonesa ha evolucionado mucho y la socialización que se ha hecho del aragonés es imparable.

¿Es la puntilla para el aragonés?

El reconocimiento que tiene el aragonés está en la Carta Europea de las Lenguas. Desde el Gobierno del Estado sí que hay que impulsar medidas que puedan apoyar a las diferentes lenguas y expresiones culturales. Esto no deja de ser otro caso de censura, como en el caso de Periferias. Por primera vez un ministro reconocía el aragonés y el asturiano. Tiene que haber una serie de trabajos como dijo él y trabajar en favor de esas lenguas y en coordinación con las academias lingüísticas.

Periferias también se ha convertido en motivo de conflicto entre el ministerio y las instituciones aragonesas. ¿Qué se puede hacer con el festival?

El Periferias es un festival que lleva funcionando 23 años de forma muy global a nivel estatal, incluso internacional, recibiendo bastantes premios como mejor festival por el Observatorio de Aragón. Cuando el ministerio hizo sus primeras manifestaciones a favor del Periferias, es entonces cuando Vox dice que el nombre es del Ayuntamiento de Huesca, como también hizo la alcaldesa. La pelota es mía y me voy a casa. Nosotros preguntamos al Ministerio de Cultura sobre qué actuaciones podía llevar a cabo el Periferias y el ministro manifestó ante nuestra proposición que haría todo lo que hiciera lo que hiciera falta para llevar a cabo el Periferias y si no se puede hacer en la ciudad de Huesca durante 4 años se hará fuera de la ciudad de Huesca.

Este pasado jueves se empezó a derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón. A cambio, llega el plan de concordia, ¿qué le parece?

La concordia desaparece en el momento en el que utilizas el 20N para anunciar la eliminación de esta ley. Es humillar a las víctimas.

¿No confía en el plan?

En absoluto.

¿Cómo queda dibujado el espacio a la izquierda del PSOE tras la salida de Podemos del grupo parlamentario de Sumar?

Desde nuestra posición, en ningún momento hemos entrado en estas cuestiones. Creo que hay que aprender lecciones de aquellos que quisieron conquistar los cielos. Quisieron desenmascarar a un deepstate que había estado oculto y hay que ser consecuentes con lo que se consiguió. Soy consciente de ello, pero creo que tenemos que trabajar todos juntos y no podemos entrar en líos políticos. Con la salida de Verstrynge, entra una diputada más en Sumar. Hemos visto que la política ha pasado por encima de mucha gente y ha servido para atacar a mucha gente, pero tenemos que aprender para no caer en esos errores. Para poder construir una izquierda y un espacio progresista a nivel estatal, que se crea la confederalidad y la idea de construir más allá de egos y partidos.

¿Es un error volverse a separar?

A priori, seguimos siendo las mismas personas. No debería haber diferencias y vamos todos a defender a la clase trabajadora y a las personas. No debería cambiar la política por partidismos. Sinceramente, estoy cansado de todo esto y creo que hay que construir una izquierda que se crea la unidad y se crea unas coaliciones más fuertes a nivel estatal.

¿Cogerá fuerza Jorge Pueyo en Chunta en su próxima Asamblea Nacional?

Es cuestión de responsabilidad. Creo que el poder llevar a cabo políticas también tiene que ser una ocasión para poder vertebrar en todo Aragón. Si mi partido entiende que debo tomar cierto peso, no tendré ningún problema. Pero estoy centrado en la representatividad de toda la izquierda aragonesa y de la política en el Congreso, que me ocupa 24 horas al día y siete días a la semana. Me tengo que centrar en representar a todos los que me han votado y no tanto en política interna.

Aragón sigue siendo muestra de la división de la izquierda en sus instituciones. ¿Veremos la fórmula Sumar en las próximas elecciones autonómicas o municipales?

El mapa es complejo porque nos gusta complicarnos muchísimo. No formo parte de la dirección de los diferentes partidos y no me creo en la capacidad ni con la potestad de contestar.

¿Habrá papeleta de Sumar o se alinea con José Luis Soro, que pidió que en Aragón siempre esté la papeleta de CHA?

Son cuestiones de la dirección de los partidos. Entiendo la posición de Soro, no puedo entrar en esto porque es pisar a compañeros. Soy partidario de poder construir de forma conjunta con muchos partidos y con muchas personas, con movimientos amplios porque las diferencias son mínimas. No podemos caer en errores del pasado, como lo que paso en las municipales de Huesca el año pasado. Estos errores no se pueden volver a cometer.