"Tras la implantación de los sellos RSA, ha llegado el momento de avanzar hacia un modelo que cumpla los criterios ESG"

PREGUNTA: El Sello RSA es una distinción que cada vez más empresas aragonesas se esfuerzan por conseguir y mantener. ¿Cómo valora el nivel de compromiso del tejido empresarial de Aragón con la RSC?

RESPUESTA: La evolución que ha seguido el Sello de Responsabilidad Social de Aragón ha sido notable. De las 213 organizaciones que lo obtuvieron en 2017 hemos alcanzado las 1.442 en la última edición. Son cifras que arrojan una evidencia indiscutible: hay un compromiso muy arraigado en nuestra comunidad en esta materia, tanto en pequeñas empresas, como en organizaciones de mayor tamaño.

Pero desde el Gobierno de Aragón hemos percibido que la sociedad también demanda que esta responsabilidad amplíe sus miras para no centrarse exclusivamente en el componente social, sino que también incluya una profunda preocupación medioambiental y de gobernanza. Una visión mucho más global.

P.: Este año han sido 1.442 empresas las que han logrado este sello, nuevo récord desde que está implantado el Plan RSA. ¿Qué aporta este distintivo a las empresas?

R.: Aporta un reconocimiento a las empresas responsables, que cumplen con la labor social que deben respetar todas las organizaciones. Supone también un sello que mejora la reputación de quienes lo reciben, incentiva a otras empresas a profundizar en responsabilidad social y traslada un mensaje al conjunto de nuestra comunidad y del exterior de que somos un territorio preocupado y ocupado en esas tareas.

P.: Los Sellos RSA y RSA+ forman parte del Plan de Responsabilidad Social en Aragón, ¿en qué consiste exactamente?

R.: Todas las organizaciones participantes han podido acceder a un proceso formativo, de reflexión y diagnóstico sobre su modelo de gestión empresarial. No sólo eso, sino que también han realizado un análisis de su propia realidad, han establecido cauces de mejora para ser socialmente responsables y han estudiado áreas de actuación en conciliación, acción social, igualdad…

Pero estamos trabajando en su evolución, adaptándolo a los nuevos tiempos. Cuando se pusieron en marcha los sellos existía una realidad que hoy es diferente. Las exigencias son mayores porque nuestra sociedad es ahora mucho más estricta con las propias organizaciones, con el entorno y con sus formas de gobernanza.

P.: El Plan RSA lleva en funcionamiento desde 2016. Como nueva consejera de Economía del Gobierno de Aragón, ¿qué aspectos considera que se podrían mejorar?

R.: Somos un gobierno ambicioso en todas las áreas, también aquí. Es indispensable evolucionar de la responsabilidad social a los criterios ESG (Environmental, Social y Governance). Es la demanda mayoritaria y hacia donde se dirigen todas las organizaciones. Pensar en su mejora, pero también en la sociedad en la que se encuentran porque eso influye en la vida cotidiana de todos los aragoneses.

El plan evoluciona constantemente a través de la Mesa de Responsabilidad Social de Aragón, valorando la nueva realidad y también la evolución de los aspectos legales.

P.: El Plan de la RSA surge del consenso entre los agentes sociales y el Gobierno de Aragón, representados en la Mesa de la RSA. ¿Qué asuntos les preocupan y consideran prioritario abordar?

R.: Desde el inicio de la legislatura hemos recalcado que la paz social y el diálogo constante y constructivo con las organizaciones empresariales y sindicales son un bien a preservar. Y en ello estamos implicados desde el primer momento con resultados evidentes.

Desde el mes de agosto, justo cuando asumimos esta responsabilidad, estamos trabajando conjuntamente con los agentes sociales para afrontar los retos que tiene la comunidad en el futuro: la seguridad en el trabajo, el desarrollo de buenas prácticas en el desempeño profesional, la formación continua para dotar al mercado de los perfiles profesionales que demandan, la adopción de una política impositiva justa y la reducción de la burocracia, entre otros aspectos.

La nueva ley de atracción, apoyo y arraigo de empresas, que anunció el presidente Azcón en las Cortes de Aragón, ayudará a conseguir esos objetivos porque no hemos llegado al Gobierno para conformarnos con la realidad, aunque pueda ser mejor que la nacional, sino a que nuestra comunidad alcance su máximo potencial.

P.: ¿Qué necesidades han detectado que tienen las empresas en este ámbito?

R.: La Consejería de Economía, Empleo e Industria recorre constantemente el territorio, mantiene encuentros con empresas, se reúne con las organizaciones para conocer en primera persona la realidad que viven y se preocupa por sus dificultades. Sus problemas nos implican y a ellos dedicamos el máximo esfuerzo, independientemente de su tamaño. No nos preocupamos únicamente de las grandes empresas, sino también de los autónomos y las pymes, que son el sustento principal de miles de familias.

El sentir de todas ellas es que les ayudemos a alcanzar la excelencia a todos los niveles, siendo facilitadores y no un muro muchas veces insalvable. Y también que les acompañemos en esos procesos para no ceñirse en exclusiva a la responsabilidad social, sino profundizar en todo lo que acontece en el interior de las organizaciones y también a su alrededor. El bienestar y el futuro de nuestra comunidad también depende de ello.

P.: El Plan RSA se enmarca dentro del programa Aragón Empresa del Instituto Aragonés de Fomento, que engloba también el Plan de Excelencia Empresarial o los Premios de Empresa Familiar. ¿Cómo influyen y motivan a la mejora de la competitividad empresarial este tipo de programas y galardones?

R.: Aragón se ha demostrado en todos estos años como un territorio solidario y preocupado por mejorar la vida de los ciudadanos. Y, no podemos engañarnos, la realidad empresarial y profesional es muy importante porque los aragoneses pasan buena parte de sus días en el puesto del trabajo. Por eso no se puede despreciar.

Estos programas tienen varios componentes importantes: incentivan a las empresas a mejorar, aumentan la competitividad de las organzaciones porque inciden en aquellas áreas que tienen una implicación directa en sus resultados finales, fomentan la generación de talento y la atracción del existente en otros territorios, e impulsan la exploración de nuevos mercados que abran las posibilidades de futuro de las empresas.

P.: ¿Qué objetivos se han marcado desde la consejería para la mejora de la competitividad empresarial en esta nueva legislatura?

R.: Queremos hacer de Aragón la mejor versión de sí misma. Y ya estamos avanzando para que sea un territorio con mayores oportunidades y en el que no haya un solo ciudadano que, queriendo trabajar, no pueda hacerlo. Ello nos obliga a apostar por los sectores fundamentales como la industria, la agroalimentación, el turismo y la logística; pero diversificando nuestra economía para ganar peso en las nuevas tecnologías o en el área biosanitaria. Y también por atraer nuevas empresas, al tiempo que conservamos a las ya arraigadas para que continúen la senda del éxito.

Aquí existe un enorme caudal de talento. Y para que Aragón alcance su máximo potencial hay que trabajar por mantenerlo. También por atraer el de otros territorios y no olvidarnos de aquellos aragoneses que tuvieron que abandonar un día esta tierra porque no encontraban aquí las oportunidades que demandaban para seguir creciendo. Ahora las van a tener.

Todos esos objetivos de gobierno no se van a conseguir por inercia, sin acometer las políticas que impulsen a Aragón. Es necesario adoptar medidas y ya hemos comenzado. Los aragoneses van a tener una política impositiva justa que haga de esta comunidad un lugar tan atractivo como las regiones más punteras del país, dispondrán de un Gobierno que va a estar situado al lado de las empresas y los trabajadores para solucionar sus problemas. Seremos ágiles para no perder ninguna idea o proyecto empresarial, y apostaremos por la formación para que ninguna empresa lamente que no encuentran los perfiles profesionales que demandan para seguir creciendo.

P.: Una de las primeras novedades del IAF ha sido el lanzamiento del programa Desafío Aragón, en el que han apostado por llevar la formación empresarial a los jóvenes de 16 a 29 años. ¿Por qué?

R.: Desafío Aragón nació con el objetivo de ayudar a los jóvenes de nuestra comunidad que, teniendo entre 16 y 29 años, ni estudian ni trabajan. Las cifras que manejamos nos hablan de un número aproximado de 25.000 personas, que necesitan un futuro de prosperidad y una oportunidad para desarrollar su labor profesional.

Todos lo merecen y para todos trabajamos. Ello nos obliga a ofrecerles las herramientas necesarias para encontrar su camino de futuro y con esa vocación nace este programa, que se va a servir también de la experiencia demostrada del Instituto Aragonés de Fomento en materia de emprendimiento e innovación.

P.: ¿Qué otros proyectos o iniciativas tienen previsto implementar en el corto y medio plazo para seguir fomentando la RSC y la competitividad en las empresas?

Tras la implantación de los sellos RSA, ha llegado el momento de avanzar hacia un modelo empresarial que cumpla los criterios ESG. Esa va a ser la evolución que vamos a implementar.

Estamos trazando un plan de actuación en el que vamos a analizar las entidades que cuentan con el sello RSA y les informaremos de la necesidad de avanzar hacia el nuevo modelo. Les vamos a acompañar en ese proceso que requiere un compromiso claro para que se integren en el nuevo modelo. Y esa transformación la extenderemos a toda la comunidad para alcanzar al mayor número posible de organizaciones alineadas con esta nueva conciencia social.

El sello RSA ha cumplido una importante labor en Aragón. Y el futuro nos obliga a una transformación y evolución para la que ya estamos implicados.

P.: ¿Cuáles diría que son los retos más importantes que tiene actualmente el tejido empresarial aragonés en materia de RSC?

R.: El reto es precisamente el que está trasladando el Gobierno de Aragón con esta nueva evolución: pasar de la responsabilidad social a una visión mucho más global y alineada con los criterios EGS.

Este nuevo paradigma nos conduce a que la conciencia de las empresas pase a ser global, en lugar de reducir la visión a la esfera social. El mundo cambia y evoluciona. Las empresas tienen que estar también alineadas con ello y el Gobierno de Aragón les va a ayudar en esta evolución.