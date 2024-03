Los ladrones de supermercado en Aragón se decantan por el aceite de oliva y el ternasco

Si a ir al supermercado te encuentras las botellas de aceite de oliva bajo llave y protegidas al máximo probablemente vivas en Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares o Extremadura; las 8 comunidades autónomas en las que el aceite de oliva se roba a mansalva. De hecho, en tan sólo un año, el aceite de oliva se ha convertido en el producto más robado en los supermercados de la mitad del país, ocupando la segunda posición en el pódium de los 5 productos que más rápido abandonan las estanterías sin pasar por caja -sólo por detrás de los licores-.

Pero si lo del aceite de oliva no nos pilla por sorpresa -tras unos meses muy convulsos- quizás sí lo haga el saber que el 90% de los robos cometidos en los supermercados españoles se achacan a bandas organizadas y personas reincidentes no profesionales.

Este es uno de los primeros datos extraídos del III Informe de STC; la empresa especializada en la protección de productos en el punto de venta. El estudio, que ya el año pasado nos permitió hacer una radiografía del hurto por comunidades autónomas, refleja cómo la perdida desconocida en los supermercados españoles continua al alza y, con ella, la necesidad imperiosa de encontrar herramientas de protección para disuadir estos hurtos.

Qué se roba en cada comunidad autónoma

Si en 2023 los licores, el vino y los ibéricos ocupaban lo alto de la clasificación de los productos que se desvanecían del supermercado sin saber ni cómo ni cuándo; doce meses después es el aceite de oliva el que desplaza los ibéricos y echa de las primeras posiciones a un clásico: el atún y el bonito. Pero solamente sale de los 5 más buscados porque sigue estando en la lista particular de desapariciones misteriosas en los supermercados de Cantabria, País Vasco y Ceuta y Melilla, todas ellas con vistas al mar.

Objetos más robados de los supermercados / STC

Preferencias según comunidades autónomas

Y si las comunidades costeras son más fans de llevarse el atún -sin pasar por caja- si seguimos en el norte: gallegos, cántabros y asturianos no renuncian al pulpo en los supermercados. Y la lista de debilidades crece.

En Aragón se roban las carnes autóctonas -ternasco, longaniza, jamón de Teruel- como producto especial. Por lo tanto, los ladrones aragoneses se decantan por el aceite de oliva, el vino, los ibéricos, el atún y el bonito y los licores

El queso en cuña es innegociable para castellanos leoneses y andaluces que repiten y lo colocan en su lista particular de sus productos más robados.

Cataluña sigue siendo el único lugar donde continúan desapareciendo los berberechos, como top del aperitivo y repiten con los hurtos de cava.

En las islas, tanto en Baleares como en Canarias, nada los aleja de sus productos gourmet y puestos a escoger se llevan sus quesos con D.O y licores autóctonos

Como nota curiosa la entrada de los encurtidos y ahumados en la lista de productos curiosos más robados en comunidades tan dispares como Navarra y Ceuta y Melilla.

Mapa de objetos robados selectos en los supermercados / STC

¿Tenemos una idiosincrasia propia también para los hurtos?

El estudio interno, que ha tenido en cuenta supermercados ubicados por todo el territorio nacional, no sólo actualiza las preferencias por comunidades, también da pistas de lo que sucedería si nos protegiéramos los productos con medidas antihurto: "El 100% de las cadenas consultadas están convencidas de que si eliminaran de su tienda los sistemas anti-hurto y dejarán de utilizar collarines, carcasas de policarbonato… los robos aumentarían drásticamente según el 70% y más ligeramente para el 30% restante", aseguran desde STC.

De hecho, de los datos más reveladores de este III Informe está que los robos se producen en su mayoría por bandas profesionales y organizadas seguidas de personas que reinciden y que utilizan los productos a posteriori para una reventa.

Según se traduce del estudio, la edad de las personas que perpetran estos hurtos oscila entre los 20 y los 60 años y apenas se producen robos por debajo de esta franja de edad ni por encima. Y con todo este panorama, no es de extrañar que el consumidor sea permisivo y tolere -en su mayoría- las medidas anti-robo en el super. "Y es que es evidente que hay solo dos vías para reducir el impacto de los robos: o tomar medidas para evitarlo o aumentar precios para recuperar el valor de lo hurtado" como explica Salvador.

¿Se roba por necesidad?

Aunque se puede pensar que se roban los productos más pequeños, más fáciles de ocultar, también es habitual hurtar otros de mayor tamaño, como botellas, garrafas de aceite o incluso patas de jamón. La realidad es que el punto en común es que todos ellos resultan deseables y que no siempre estamos dispuestos a pagar por ello. Pero, ¿este robo está realmente ligado a la necesidad? Varios datos indican que no es así, al menos no mayoritariamente.

Por un lado, se hurtan los productos de marca más reconocida en vez de los de marca blanca, a excepción del aceite. Por otro lado, artículos básicos como el pan, la pasta, la harina o el arroz no se roban. Y, por último, pero no menos importante, el 96% de las cadenas de supermercados consultada colaboran diariamente con entidades sociales y bancos de alimentos, ofreciendo gratuitamente productos para atender a las necesidades reales.