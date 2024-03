Así será el proceso de escolarización del próximo curso en Aragón

"Somos conscientes de que el proceso de escolarización genera nerviosismo y preocupación, por eso queremos transmitir un mensaje de tranquilidad", ha asegurado la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, durante la presentación del proceso de escolarización del próximo curso 2024-2025. Las solicitudes se harán de forma telemática y presencial entre el 24 y el 30 de abril. En cuanto al número de niños de tres años que comenzarán el segundo grado de Infantil, son 9.463., unos 386 más que el año pasado.

Las principales novedades son que, por primera vez, se incluye en el decreto, que se está ultimando y se aprobará en los próximos días una nueva orden, las escuelas de 0 a 3 años, las aulas de 2 años y la admisión de la ESO (queda fuera la FP que “tendrá una normativa propia”. Y sobre todo, la que más ampollas ha levantado entre parte de la comunidad educativa, se crea la zona única de escolarización, de forma que desaparecen las antiguas zonas, lo que servirá para "reforzar la libertad de las familias". Este sistema es "más justo porque las zonas eran artificiales".

No obstante se primará la proximidad al domicilio, aunque se podrá elegir entre el familiar o el laboral. El primero puntuará con 10 puntos y el segundo, 9.

Se crean, en lugar de las antiguas zonas, dos anillos, uno de 1 kilómetro y otro de 4 en Zaragoza, dado su tamaño y su población. De esta forma se darán más puntos a aquellas familias que tengan su domicilio familiar o laboral a un kilómetro o menos del primer centro escogido; o 3 si la distancia es de entre 1 a 4 kilómetros. Utebo, Pastriz y Villamayor se consideran parte del mismo municipio de Zaragoza. Esto, según el director general de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, evita las "desigualdades" de años anteriores, ya que, por ejemplo, los de una zona "tenían más posibilidades de elección que los de otra"; y una familia que estaba a 100 metros de un centro no tener preferencia porque pertenecía a otra zona. "Este decreto mejora lo que había", ha señalado.

En el caso de Huesca por sus "circunstancias especiales", el anillo será de un kilómetro, pero se mantendrán las áreas de influencia. Y en Teruel, el anillo será de un kilómetro. En el resto de localidades se regirán, como ya se hacía en muchas cabeceras de comarca, como Calatayud o Ejea, con el espacio único.

En cuanto a la baremación, se han pasado de 30 a 50 puntos. Y se primará que uno o varios hermanos estén matriculados en el centro, con 15 puntos, la proximidad del domicilio (10), al lugar de trabajo (9), si la proximidad lineal es de 1 kilómetro o menos (4) o más de 1 y menos de 4 (3); la discapacidad del alumno, progenitores o hermanos, que antes era 1 ahora serán 2. Se mantienen los puntos de renta (5), progenitores que trabajen en el centro, etc).

En el caso de que se necesite sorteo y desempate, se primará los de mayor puntuación en el apartado de hermanos matriculados en el centro y en proximidad lineal para facilitar la socialización de los pequeños.

Escuelas y aulas de 2 años

Este proceso ha sido uno de los más polémicos de los últimos años. De hecho, la comunidad educativa aportó más de 680 alegaciones, de las que se han atendido un tercio, según ha asegurado Mallada, que ha explicado que muchas se referían a aspectos técnicos, otras que estaban fuera del decreto y otras no se podían admitir porque hacen referencia a la ley orgánica. Entre las admitidas está que se “baja el ratio en las once escuelas infantiles que pertenecen al Gobierno de Aragón”. De 0-1 año se queda en 7 alumnos; de 1-2 años, en 12; y de 2-3 en 18. En el resto, se quedan igual, por lo que “se podrá aumentar la ratio como ya se hacía en procesos anteriores en los barrios con mayor presión demográfica.

Dudas

Las solicitudes se harán de forma telemática en la web educa.aragon.es/admisión del 24 al 30 de abril y en la misma página se podrá ver el número de vacantes y de solicitudes presentadas, ha explicado la consejera. En el caso de que haya más demanda que oferta el sorteo para dirimirlo será el 15 de mayo. A partir de ahí, como en anteriores procesos, se publicarán las listas provisionales, las definitivas y la asignación de plazas. La matriculación tendrá lugar ya en junio (del 3 al 10) en el caso de Infantil, primero de Primaria y Educación Especial, mientras que de 2º de Primaria y Eso será del 20 al 25 de junio.

Para facilitar el proceso, desde el Departamento de Educación se reforzarán los servicios de atención a familias tanto telefónicos como presenciales. A partir del 15 de abril se habilitará el teléfono 876036764 en horario de mañana y tarde para “resolver dudas y acompañar a las familias”, ha dicho Forniés. Además, se habilitarán 11 oficinas de información, que estarán ubicadas en los servicios provinciales de Educación, La Dirección general, el centro de profesorado Juan de Lanuza y seis centros de Infantil y Primaria de la capital aragonesa.

Reacciones

La asociación de Familias de alumnos de la escuela pública, Fapar, señalan que no existe "mayor libertad de elección de las familias" ya que la la proximidad lineal existe desde el año 2010. Además, consideran la desaparición de las zonas y la inclusión de un segundo anillo con proximidad lineal de 4 km "desdibuja la planificación de un proceso altamente sensible y trascendental para garantizar el derecho de las familias a una educación de calidad". En cuanto a Huesca y Teruel, ese criterio significa "convertir de facto estas capitales en zona única por sus dimensiones y distribución geográfica, especialmente Huesca, en la que no se entiende desde el propio razonamiento del Departamento, que en Huesca sea útil mantener las 8 zonas y eso no lo sea para la ciudad de Zaragoza". Adem´s, señalan que "la ambigüedad con la que la consejera responde a la planificación de ratios señalando que se tendrá en cuenta la demanda de las familias resulta inquietante por cuanto puede suponer desequilibrios entre centros".

Por su parte, CGT, segundo sindicato en la enseñanza pública aragonesa, ha criticado la persistencia la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, en "no escuchar a la comunidad educativa aragonesa"; así como el uso de términos como “libertad y justicia” para acompañar medidas que "van a ayudar a que nuestra sociedad sea cada vez menos libre y menos justa", aseguran. “Es falso que las familias vayan a tener más libertad con el espacio único, y los anillos de proximidad, lo que sí puede es generarse más incertidumbre en las familias y que se extienda la frustración entre las mismas, al comprobar que la prometida libertada no es tal”, explica José Luis Ruiz Ramas, portavoz de CGT Enseñanza Aragón. Según Ruiz Ramas, “los cambios anunciados van en la dirección de una renuncia de la administración a planificar los procesos de administración, lo cual puede ayudar, es cierto, tanto a algunos centros elitistas ya muy demandados, como a algunas familias con posibilidades económicas para ejercer esa supuesta libertad de elección de centro, pero, que por contra, va a aumentar el riesgo de guetificación de los centros educativos sitos en los barrios más desfavorecidos”.

Desde UGT reconocen que no ha habido cambios significativos con el borrador. "El radio del kilómetro puede en algunos casos solucionar el problema para aquellas familias que se encontraban en una zona con un colegio al lado que correspondía otra zona"; sin embargo ven con preocupación que no se haya incorporado una reducción de ratios y "nos genera mucha preocupación saber qué va a pasar en aquellos centros más demandados, si van a ampliarse las plazas perdiendo vías y recursos necesarios en otras zonas".