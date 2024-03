Las familias del Ana María Navales denuncian aulas a 15º grados en invierno, sucias porque no cerraban las ventanas y cortes de los alumnos por puertas sin acabar

El inicio de curso suele ser un día feliz para los niños, pero en el caso de los alumnos del Ana María Navales llevan ya muchas piedras en el camino. «Llevamos cuatro años luchando por una educación en condiciones dignas», ha explicado esta mañana María Pilar Fidalgo, de la Ampa del centro. Dos años con aulas prestadas en otros centros, subir dos pisos cuatro veces al día, aulas prefabricadas con 7 meses de retraso y la lucha constante por «tener un espacio de recreo para extraescolares o celebrar una fiesta», contó. Pero cuando ya veían la luz al final de túnel, el anterior consejero de Educación, Felipe Faci, «dejó sin plan b a 267 niños y familias»; y la actual consejera, Claudia Pérez Forniésm decidio iniciar el curso el 7 de septiembre, abriendo sus puertas con «falta de seguridad», ha contado Fidalgo en su comparecencia en las Comisiones Ciudadanas, donde ha estado acompañada por Cristian Cotolí y Daniel Anadón. Los padres y los docentes no acudieron hasta el 11 de septiembre para dar tiempo a "acondicionar el centro".

Aulas a 15 grados por no tener calefacción, alumnos con heridas y cortes por perfiles metálicos, ventanas y puertas sin terminar y suciedad que entraba porque no cerraban bien. Ese fue el día a día de los alumnos; a lo que hay que añadir las bajas entre el profesorado. Y «por si fuera poco», más deficiencias y más piedras en el camino una obra parada por la insolvencia de la constructora y un nuevo curso en aulas prefabricadas que no están instaladas. ¿Creen que esto es una educación en condiciones dignas?», se preguntó. Por eso pidió licitar «ya» las aulas prefabricadas no para que estén en septiembre sino que estén en junio porque «no son guardaniños» sino que «hay que habilitarlas», dijeron los miembros de la asociación.

Pero también urgieron planificación porque «no queremos separar alumnos» y sí que «se resuelvan las deficiencias» de las aulas de Infantil, que haya aula de psicomotricidad, que se baje ratio «como se nos prometió»; que se reinicie la obra hasta 6º de Primaria y que se contemple sa Secundaria. Por eso planificación porque próximamente se entregarán 300 viviendas en el barrio y el problema de la escolarización seguirá. El año pasado fue el centro más demandado «sin tener espacios propios pero habiendo creado comunidad».

El centro cuenta con dos premios a nivel nacional por su modelo educativo, pero no siempre los políticos les han felicitado y menos "han ido a hacerse la foto", han señalado en referencia al anterior consejero socialista.

Daniel Anadón ha tomado la palabra para recordar que el anterior consejero Felipe Faci “estuvo en un órdago constante con nosotros, sabía que el colegio no iba a llegar y desmontó las prefabricadas sabiendo que iba a dejar a 267 familias en la calle”. Del mismo modo, Christian Cotolí ha intervenido para afirmar que “no pretenden buscar culpable, sino pedir soluciones”.

Las intervenciones de los partidos políticos mostraron su apoyo a las familias, incluso algunos pidieron perdón, lo que los representantes del Ampa agradecieron. Además, señalaron que el PP "se ha reunido más veces con nosotros que el PSOE cuando estuvo en el poder".

Desde el G. P. Popular, María Navarro ha manifestado que, a su juicio, esta situación ha sido “una negligencia política, los 267 niños que Felipe Faci dejó sin plan b y sin resolver”. “En política estamos para resolver los problemas con hechos y para no generar expectativas que frustran una educación pública”, ha afirmado. El socialista Sergio Ortiz ha lamentado las circunstancias ocurridas en el CPI Ana María Navales y, por otro lado, ha puesto en valor que el gobierno de Lambán “destinó más 244 millones de euros a infraestructuras educativas” con el objetivo de “garantizar que todo el alumnado disponga de un colegio cerca de su domicilio”.

La parlamentaria Carmen Rouco, de Vox, ha puesto de manifiesto que existe “una falta de planificación de todos estos años, con problemas presupuestarios y grandes deficiencias” y, además, ha añadido que “es necesario que haya una continuidad en Secundaria”. Desde Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras ha solicitado que “se licite cuanto antes de manera urgente las obras de este colegio” y ha esperado que se solucionen todos los problemas y necesidades para “poder garantizar una educación de calidad”.

Por parte de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha afirmado que es necesario "poner sobre la mesa los problemas sobrevenidos cuando se paralizan las obras porque no siempre cuando se hacen las adjudicaciones el precio más bajo es el más barato". Desde el G. P. Mixto, Alberto Izquierdo (PAR) ha incidido en que la situación que están viviendo en el colegio Ana María Navales es “una falta clara de planificación adecuada” y que uno de los grandes problemas “son los niños que van a vivir un colegio en obras durante toda su etapa educativa”.