Stren Fachadas, más de 15 años rehabilitando edificios con eficacia y compromiso

Una de las partes más importantes a la hora de rehabilitar un edificio son las fachadas, la cara más visible. Desde Stren Fachadas trabajan desde hace más de 15 años dedicandose a la rehabilitación integral de edificios, especialmente a las fachadas, un sector que está en pleno crecimiento y, en este tiempo, si algo ha diferenciado a Stren Fachadas de otras empresas ha sido su compromiso con el cliente y su red sólida de proveedores. «Damos un servicio completo. Hacemos proyectos, solicitamos las licencias y subvenciones y ejecutamos la obra. Además, trabajamos con alguna firma local y con grandes firmas destacadas dentro del sector a nivel nacional», señala el CEO de la empresa, Ángel Cantero.

Últimos proyectos y nuevos retos

Uno de los proyectos más destacados de la empresa en estos momentos es la rehabilitación de la envolvente de la manzana donde se sitúa la Comisaría de la Policía Nacional en la avenida Valencia de Zaragoza, una obra que está prácticamente terminada. Se trata de una facha combinada con SATE y fachada ventilada con la que se busca conseguir un ahorro energético de hasta el 70%. «Hemos trabajado sobre toda la envolvente, a parte de las fachadas se han desmontado las cubiertas y colocado un aislamiento, además se han incluido ventanas para poder obtener una mayor eficiencia energética, para quitar puentes térmicos que pueda haber y conseguir el mayor ahorro energético, todo ello apoyado con un sistema de placas fotovoltaicas. Podríamos decir que está en este momento al 98% de ejecución y la vamos a entregar de inmediato», explica Abraham Díaz, arquitecto técnico, proyectista y director de obras.

Por otro lado, la empresa sigue creciendo con varios frentes abiertos tanto en Zaragoza como en Madrid, donde actualmente están trabajando en la construcción completa de edificios residenciales de lujo. Por su parte, en la capital aragonesa, actualmente se centran más en la rehabilitación energética, con hasta tres proyectos en marcha.

Accesibilidad

Pese a que su actividad central es la rehabilitación integral, Stren también ofrece servicios de instalación de ascensores con las obras adicionales para su ejecución total. «La accesibilidad es una parte más en lo que se denomina rehabilitación. Es algo muy demandado y muy necesario sobre todo para las personas con problemas de movilidad», explica Cantero¨.