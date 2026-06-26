Confort y ahorro para renovar tu hogar o negocio

Cambiar las ventanas no solo transforma una vivienda, también mejora el confort, reduce el consumo energético y abre la puerta a beneficios fiscales. Ventanas Dikter, empresa familiar zaragozana fundada en 1994, lleva más de tres décadas acompañando a hogares y negocios a mejorar su aislamiento, eficiencia y calidad de vida con soluciones a medida en ventanas de PVC, cerramientos y cristalería.

Ventanas Dikter es distribuidor oficial de ventanas de PVC Kömmerling, marca alemana de referencia por su aislamiento térmico y acústico. Esta alianza permite ofrecer carpinterías eficientes y duraderas, capaces de reducir el ruido exterior y optimizar el consumo en viviendas, locales y negocios.

Soluciones a medida para cada espacio

La compañía aragonesa consolida su posición en el sector con una completa oferta de soluciones para cerramientos plegables, carpintería exterior, cortinas de cristal, puertas, ventanas para tejados, mosquiteras, persianas y techos móviles. Su propuesta combina materiales reciclables, proveedores de confianza y un equipo especializado que se ocupa de todo el proceso: desde el asesoramiento y la elaboración del presupuesto hasta la retirada de elementos antiguos, la instalación y el servicio posventa. Detrás hay materiales de primera calidad que cumplen los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

Uno de los principales atractivos de la sustitución de ventanas es su posible repercusión en la declaración de la renta. Con los certificados de eficiencia energética previos y posteriores a la obra, el cliente puede acreditar la mejora obtenida. Si la actuación permite alcanzar, como mínimo, un 7% de ahorro energético, es posible acceder a deducciones fiscales de hasta 1.000 euros, siempre que cumpla los requisitos establecidos. También se puede optar a subvenciones vinculadas con el ahorro energético cuando hay convocatorias activas.

Más de 30 años de experiencia

Calidad, profesionalidad, garantía, cercanía y una reconocida trayectoria son las señas de identidad de Ventanas Dikter. Su equipo, integrado por especialistas en montaje, albañilería y atención al cliente, ofrece soluciones a medida para responder a cada necesidad.

A ello se suman unas técnicas y procesos en constante evolución, junto con el uso de materiales de última generación, que garantizan resultados duraderos, eficientes y de máxima calidad. Después de 30 años, esta filosofía continúa sosteniendo la confianza de quienes buscan ventanas y cerramientos capaces de aportar confort, eficiencia y valor real al hogar o a su negocio.