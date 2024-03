Las peculiaridades de la Semana Santa en Zaragoza: ideas copiadas y otras exportadas

No solo la Semana Santa de Zaragoza se ha nutrido y ha incorporado a su celebración elementos procedentes de otras localidades de España, también con el tiempo ha creado sus propias manifestaciones autóctonas, que se han ido combinando con las diferentes influencias conformando una celebración única.

Curiosamente, algunas de estas manifestaciones autóctonas han surgido de las transformaciones de elementos incorporados, como ocurre con la que seguramente sea la más importante seña actual de identidad de la Semana Santa zaragozana: estamos hablando del tambor. Zaragoza transformó el tambor traído del Bajo Aragón desde el primer momento, usándolo e incorporándolo a la procesión de manera ordenada, como anuncio del paso de la procesión.

Autóctono / Javier Velázquez López

Con el paso del tiempo, el tambor se fue extendiendo e incorporando en las diferentes cofradías, en sustitución de bandas militares, y poco a poco se fue creando un estilo zaragozano en la utilización de instrumentos como, por ejemplo, el timbal, que no se empleaban en el Bajo Aragón. También en la composición de toques, mucho más elaborados y de dificultad técnica, y en la formación de grupos de elevado número de integrantes ejecutando estas composiciones. Esta forma de tocar el tambor también es una de las manifestaciones que ha sido exportada a muchas localidades, sobre todo a lo largo del valle del Ebro.

No solo el tambor es uno de los elementos autóctonos de la celebración de la Semana Santa zaragozana, tenemos algunas otras características que no es fácil de encontrar en otros sitios. Una de ellos serían las Cruces In Memoriam, atributo de las cofradías donde se recogen, se recuerda y de alguna manera se incorpora a la procesión a los fallecidos de las cofradías. Se trata de un elemento que no surgió de ninguna otra influencia de otra celebración. Este atributo surgió vinculado a la época del nacimiento de la Semana Santa moderna zaragozana y poco a poco se fue incorporando en todas las cofradías, siendo actualmente uno de los atributos a los que más importancia y relevancia se les da en las cofradías.

Autóctono / Javier Velázquez López

La procesión del Santo Entierro también es una de las señas de identidad de nuestra ciudad. Procesiones del Santo Entierro se celebran por toda España las tardes o noches del Viernes Santo, pero la antigüedad, la forma de celebrarla, incorporando a la procesión todas las cofradías completas en su cortejo con todos sus pasos, la convierten en una singular y única en España.

Otra característica de la Semana Santa zaragozana son las diferentes predicaciones que se hacen a lo largo de las diferentes procesiones, como las de las Siete Palabras, Dolores de la Virgen o rezos del Vía Crucis en las calles.

Zaragoza también ha fusionado e incorporado con la Semana Santa una de las tradiciones más importantes en Aragón, como es el canto de la Jota, incorporando este canto tradicional a diferentes momentos de la procesión, fusionándolo con el toque del tambor tradicional.

Todos estos elementos autóctonos e influencias externas han conformado una celebración en Zaragoza a la cual merece la pena acercarse a conocer durante estos días.