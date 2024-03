El Wallapop de los cofrades zaragozanos

Resulta que Facebook se ha convertido en el nuevo Wallapop de los cofrades zaragozanos. Estos, que no han querido ser menos, se han sumado a la tendencia de comprar de segunda mano. Por eso, desde hace ocho años, esta red social cuenta con el grupo 'Compra-venta entre cofrades. Instrumentos. Hábitos. Accesorios'. Los usuarios ofertan timbales, tambores, cornetas, hábitos y todo lo que ya no necesitan a un precio mucho menor del original. Además de estas propuestas, los miembros también publican posts con demandas y, si alguien puede ayudarlos, les responde con un comentario.

El administrador de 'Compra-venta entre cofrades' es Eduardo Sandez. Lo fundó en 2016, momento en el que formaba parte de Jesús Camino del Calvario. La idea, según relata, le vino porque en su cofradía había muchos niños y faltaban instrumentos: "Necesitábamos un bombo de 70 centímetros y no lo encontrábamos por ningún lado, ni en Wallapop ni en ninguna red social". Y no eran los únicos. Desde entonces, muchas personas de la capital aragonesa se han sumado al grupo, que ahora ya cuenta con 2.068 miembros.

¿Cómo funciona el intercambio?

Durante todo el año, y en especial cuando se acerca la Semana Santa, los integrantes del grupo sacan ofertas y realizan los intercambios. A sus publicaciones añaden las características de lo que quieren vender y, en algunos casos, imágenes que ayudan a que el comprador potencial se haga una idea de las condiciones en las que se encuentra el producto. Hacer público el precio es opcional.

Tras una primera interacción en el post, los usuarios se comunican por mensaje privado. Todo ello queda regulado por el administrador Eduardo Sandez, quien tiene establecidas unas normas básicas en el grupo: "No permito las faltas de respeto. En el momento en el que alguien manda una solicitud para unirse, reviso el perfil para ver si es real y decidir si admitirlo o no. También tengo acceso a los mensajes privados. Los reviso para evitar que se produzcan fraudes", expresa.

El grupo está compuesto, sobre todo, por personas de Zaragoza. Esta característica facilita el intercambio, ya que se trata de la compra-venta de objetos con grandes dimensione. Eva Barceló, integrante del grupo de Facebook, relata su buena experiencia: "Nos juntamos un grupico de cinco o seis personas de la cofradía de Jesús Camino del Calvario y decidimos comprar un tambor de repuesto entre todos. Cada uno pusimos algo de dinero y así, si pasaba algo, teníamos ese recambio". Y añade: "Lo hemos usado ya más de cinco y de seis veces y no hemos tenido ningún problema. El intercambio fue rápido. Uno de nosotros mandó un mensaje por privado y en seguida nos respondieron".

El porqué de la compra-venta de estos artículos

La razón más habitual que justifica la venta de artículos en la red social se encuentra en los costes. El precio de ser cofrade es elevado, ya que la indumentaria se compone de muchos complementos que tienen un alto valor: "Yo tengo más de un hijo en la cofradía y, al final, el pico económico es alto", relata Eva Barceló. Otro de los motivos son las tallas y tamaños. En el caso de los niños, es claro: crecen cada poco tiempo y deben ajustar los hábitos e instrumentos a sus medidas.

Pero estas no son las únicas causas. Según expresa Eva, muchas veces no hay dónde guardar las cosas: "Un hijo mío antes tocaba el bombo y ahora se ha pasado al tambor. Yo tengo suerte porque quiero conservarlo por el recuerdo y tengo dónde hacerlo, pero son cosas que ocupan mucho y que no tienes dónde meter". El grupo de Facebook es, entonces, la mejor solución.

Los cofrades más pequeños de Zaragoza. / Ángel de Castro

Como explica Eva, "al final son cosas con un elevado coste que se usan cuatro días al año y nunca más", por lo que "comprarlo de segunda mano está muy bien porque te permite ahorrarte una gran cantidad de dinero y, además, es de buena calidad". De esta manera, 'Compra-venta entre cofrades. Instrumentos. Hábitos. Accesorios' permite dar una segunda vida a los artículos que ya no se van a emplear y ofrecerlos a otras personas para que les den una segunda vida.